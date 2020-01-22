Güne Başlarken | 22 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 22 Ocak günü saat 07.27’de dolar 5,94 TL’den işlem görürken, euro ise 6,58 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu -5°C, 5°C

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 1°C, 8°C

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 3°C, 12°C

Adana: Parçalı bulutlu 6°C, 15°C

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 8°C, 18°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 4°C, 11°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 5°C, 9°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -14°C, -2°C

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu -2°C, 9°C

Günün POSTA şiiri

Günün POSTA şiiri, 58 yaşındaki Muharrem Yörük'ten geliyor.

22 Ocak 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Çevrenize karşı iyi niyetiniz çoğu kez yanlış anlaşılıyor. Başkalarının fikrini almayın. Siz sağlıklı düşünüyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte üreteceğiniz projelerde onların duygularına değer vermelisiniz.

BOĞA: Duygusal olarak anlaşılmaya ihtiyacınız var. Güven duygunuzun körüklenmesi gerekiyor. Ortaklıklar ve sosyal statünüz için partnerinizin fikirlerine ihtiyacınız olabilir. Onun enerji yüklü olması sizi de olumlu etkiliyor.

İKİZLER: Ailenizin bazı konularına kesin çözümler üretebilirsiniz. İşinizle ilgili yeniliğe açık bir gün içindesiniz. Bugün güçlü yönlerinizi bir kez daha ortaya koyacaksınız. Maddi konularda yeni başlangıçlardan korkmuyorsunuz.

YENGEÇ: Hedeflerinize doğru yol almanız sizi mutlu etse de, isteklerinizde artış olabilir ve çelişkiye düşebilirsiniz. Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için daha fazla beklemeyin. Özel problemleriniz gündemde.

ASLAN: Nostaljik konuşmalar yapabilirsiniz. Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz. Yaşam kalitenizi yükseltmek için başarılı adımlar atıyorsunuz.

BAŞAK: Değişimden hoşlandığınız bir gün. Uzun süredir planladığınız seyahatleri yapabilirsiniz. Çekiciliğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Karşı cins üzerinde elektriğiniz çok yüksek. Şansınız epey açık.

TERAZİ: Siz hesaplarınızı yaparken çevrenizde farklı olaylara seyirci olacaksınız. Konuşmalara derin bir anlam katarak karşınızdaki kişileri etkiliyorsunuz. İstekleriniz ve duygularınız arasında denge çok önemli.

AKREP: Arkadaşlarınızla duygu birliği içinde olmanız nedeniyle yeni bir ortama gireceksiniz. Her zamanki inceleme huyunuzdan yola çıkarak bazı detayları gözünüzde büyütebilirsiniz. Çevrenize karşı üstünlük savaşı verebilirsiniz.

YAY: Korkularınız yüzünden cesaret isteyen işlerde çekimser kalmak istemeniz hata. Olaylara gururlu yaklaşıyorsunuz. Partnerinizle uyumlu bir ortaklık içinde olacaksınız. Düşüncelerinizde bocalamaktan vazgeçin.

OĞLAK: Sezgilerinizin yüksek oluşu gün içinde bile bulunduğunuz ortamlardan kopmanıza neden olabiliyor. Kişisel kazançlarınızı artırma konusunda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Yollarla ilgili beklentileriniz ön plana çıkacaktır.

KOVA: Bugün, sezgilerinizi mükemmel kullanacaksınız. Paranızı arttırmak için, şartlarınızı yeniden gözden geçirecek ve bazı önemli kişilerle bir araya gelebileceksiniz. İletişim konusunda gecikmeler yaşayabilirsiniz.

BALIK: İlham veren gezegen Neptün burcunuzda ilerlerken yaratıcılık isteyen işlerde kuruntulu tarafınız ortaya çıkacak. Küçük hesapları bir kenara bırakıp sakin bir şekilde olayların gelişimini takip etmelisiniz.

Günün Haydar Dümen sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

Sevgilim ilişkiye girmek istiyor, ben korkuyorum. Bir de prezervatif takmamı istemiyor. Ne yapmalıyım?

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Bugün;

Osmanlı ordusu, Ridaniye Savaşı'nda Memluk ordularını yendi. Bu savaşın ardından halifelik Osmanlılara geçti. 1517

Baytar Mektebi (Veteriner Fakültesi) açıldı. 1842

Britanya Kraliçesi Victoria 82 yaşında öldü. 1901

İmla Kılavuzu'nun tüm okul ve işyerlerinde kullanılması hakkında genelge yayımlandı. 1942

Ampul satışları serbest bırakıldı. 1946

İstanbul grekoromen güreş takımı İstanbul'da Paris takımını 7-1 yendi. 1950

Brüksel Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre; İngiltere, İrlanda, Danimarka ve Norveç1 Ocak 1973'ten itibaren Avrupa Ekonomik Topluluğu'na (AET) üye olacak. 1972

Yüksek Sağlık Şurası, tüp bebek uygulamasının Türkiye'de de başlatılmasını kararlaştırdı. 1987

Nazım Hikmet'e vatandaşlık haklarının geri verilmesi için kampanya başlatıldı. 1988

Sovyetler Birliği'nde ilk kez "Uluslararası Güzellik Yarışması" düzenlendi. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Meltem Hakarar birinci seçildi. 1989

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) kuruldu. Partinin genel başkanlığına Doç. Dr. Ufuk Uras seçildi. 1996

Eski SHP Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 2006

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