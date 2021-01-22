Güne Başlarken | 22 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyadaki görüntüler üzerine tespit edilen hazır döner işletmesine cezai işlem uygulanarak suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Sivas'ın Gemerek ilçesi, gece yarısı 3.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alacağını açıkladı. İlana göre 25 personel alınacak ve personeller 3 ayrı gruptan seçilecek.

Amerikan medyası, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 4 yıllık görevi boyunca Beyaz Saray’da eşi Melania Trump ile ayrı yatakta uyuduğunu iddia etti.

ABD’de yürütülen araştırma, yeşil alanlarda yaşamanın, hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisini azalttığını ortaya koydu.

Güne Dair Notlar

22 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,38 TL euro ise 8,98 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Antalya, Ankara, Trabzon, Diyarbakır,

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

ABD’de göreve başlayan Joe Biden yönetiminde Dışişleri Bakanı olacak Antony Blinken, Senato’da soruları yanıtlarken Türkiye için “Sözde stratejik müttefikimiz” ifadesini kullandı ve yeni yaptırımlar için süreci izleyeceklerini söyledi. Murat Çelik'in yazısı...

Günün kitabı

Günün İlk Kitabı / Gün Uzar

“Dil ve Edebiyat” ve “Olağan Şiir” dergilerinde yayımladığı şiirlerle çok kısa sürede edebiyat çevrelerinin dikkatini çekmeyi başaran Gün Uzar, şiirimizin son yıllardaki önemli sürprizlerinden olmaya aday bir isim. İkili ilişkilere, insanın dünya içerisindeki yerine, gündelik hayat içerisindeki inişli çıkışlı ruh hallerine ve toplumsal problemlere odaklanan Gün Uzar; okuyucuyu ne söylediği belli, lirizmin evrensel kaynaklarından beslenen ve güçlü söz sanatlarıyla yoğrulan nitelikli bir şiir iklimine davet ediyor.

22 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı verecekler ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.

BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

İKİZLER: Çevrenizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanın. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızdaki ilişki çok önemli. Damar sorunlarına dikkat.

YENGEÇ: Bugün alınganlığınız tavan yapabilir. Yaşadığınız aşk varsa, birçok zorluğa maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da daha sonra dostlarınız hak vereceklerdir.

ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisini kullanacak arkadaşlarınız olacak. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmaza giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.

BAŞAK: Bazı olayların altyapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteğinin olumlu yansımalar alıyorsunuz. Rakipleriniz tarafından takip ediliyorsunuz.

TERAZİ: İşinizde yükselme, kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Çevrenizin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermemelisiniz.

AKREP: Yanlış anlaşılma korkusu yaşamanız enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecek. İlişkinizi rutin bir hale getirdiniz. Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan olayları gözden geçirmelisiniz.

YAY: Siz aşka çok önem veren biri olarak her zamankinden daha fazla aşk duygunuzun yoğun olacağını bilmelisiniz. Katılacağınız toplantılarda birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz.

OĞLAK: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz. Çünkü bugün Ay’ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecek. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman son derece huzursuz oluyorsunuz. Uykunuzu ihmal etmemelisiniz.

KOVA: İyi bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanızı sağlayacak. Hayatla ilgili sorunların üstesinden kolayca geleceksiniz.

BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece her işi başarıyla sonuca ulaştıracaksınız. İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Çevrenize önem vermelisiniz.