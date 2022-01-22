Güne Başlarken | 22 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

Zonguldak’ın Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle köylülere çağrıda bulunarak, ilçede evleri olanlara merkeze inmeleri tavsiyesinde bulundu.

İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın talimatıyla 39 ilçede başlatılan ’Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim’ çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa-Lefkoşa yolunda trafik kazası geçirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarı sonrasında Kocaeli’de etkisini gösteren kar yağışı, tırın yolda kalmasına sebep oldu. Büyükşehir ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından tır bulunduğu yerden kurtarıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Zeynep Özcan (39), evinin önünde tanımadığı Yunus Tarhan’ın (45) bıçaklı saldırısına uğradı. Özcan kollarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, çevredekiler tarafından yakalanan Yunus Tarhan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

RADYO Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

Bolu Dağı’nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Ulaşımda aksaklık yaşanmaması için ekipler teyakkuza geçti.

Güne Dair Notlar

22 Ocak günü saat 7.35'te dolar 13,47 TL, euro ise 15,27 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Çok bulutlu, kıyıları karla karışık yağmur, zamanla kar, iç ve yüksek kesimleri aralıklı kar yağışlı. 0°C, 3°C Antalya, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. 6°C, 12°C Ankara, Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı. 0°C, 3°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu. 5°C, 10°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu. -9°C, -2°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Şarkılar Bizi Söyler (KANAL D)

Sinema: Kaçış Planı 3 (STAR)

Yerli Dizi: Kardeşlerim (ATV)

Güldür Güldür Show (SHOW)

Yarışma: Maske: Kimsin Sen? (FOX)

22 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: İletişim konusunda başarılı çalışmalar içinde olacak ve birçok dostunuzu bir araya getireceksiniz. Orijinal fikirlere önem verdiğiniz için, seçimleriniz de bu yönde oluyor. Pek çok organizasyona katılabilirsiniz.

BOĞA: Toplumsal başarıya yatkın bir kişiliğiniz var, biliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Yapacağınız çalışmaların ön hazırlıkları içinde olacaksınız. Toplantılarda ilgi üzerinizde olacak.

İKİZLER: Hareketli ve ilginç tavırlarınızı belirginleştirmekten yanasınız. Maddi konularda sınırlarınızı zorlamakta başarılısınız. Görüşeceğiniz kişilere görüşlerinizi aktarmak isteyecek ve bağlarınızı güçlü tutacaksınız.

YENGEÇ: Karamsarlık size yakışmıyor. Orijinal düşünceli kişileri sevmenize rağmen samimi olamıyor ve onları kendi içinizde irdeliyorsunuz. Bugün, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacaksınız, kazançlarınız artıyor.

ASLAN: Siz gücü seviyor ve partnerinizden de aynı performansı bekliyorsunuz. İletişimde fikir birliği içinde olabilirsiniz. İkiniz de sabit düşündüğünüz için sorunların çıkmasına neden olabiliyorsunuz.

BAŞAK: Bugün, konuşmalarınıza dikkat ediyor ve cümlelerinizi özenle seçiyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda yaratıcı ve sosyal yönünüzü ortaya çıkaracak işler peşindesiniz. Duygusal ilişkileriniz sizin için önem teşkil ediyor.

TERAZİ: Aile kavramı önemli. Sevdiklerinizle bir arada olacaksınız. Aranızda renkli konuşmaların da geçeceği özel bir gün sizi bekliyor. Değişim içinde olmaktan son derece memnunsunuz. Renkli ortama ihtiyaç duyuyorsunuz.

AKREP: Maddi konularda araştırmaya yatkın bir yapınız var ve bazı konuları elden geçiriyorsunuz. Para konusuna keskin bir mantıkla yaklaşıyorsunuz ve bugün birçok dostunuzla fikir birliği içinde olabilirsiniz.

YAY: Sabırsız davranıyorsunuz. Partnerinizin fikirlerine saygı gösterin. Egonuz ortaya çıkıyor ve fikirlerinizle fırtınalar estiriyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda tartışmaktan vazgeçmelisiniz.

OĞLAK: Dengeli kişiliğiniz ve ölçülü konuşmalarınızla bulunduğunuz ortamda seviliyorsunuz. Bilgilerinizi paylaşmakta farklı davranacaksınız. Birlikte olduğunuz kişileri sahiplenme duygusu içindesiniz.

KOVA: Ani olaylara karşı temkinli siniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. Müdahale etmediğiniz olayların size sağlayacağı avantajların farkındasınız. Akıllı yaklaşımlarınız var.

BALIK: Bugün Neptün’den olumlu etkiler alıyor ve arkadaş çevrenizde yaratıcı fikirlerinizle dikkat çekiyorsunuz. Dostluk duyguların temelinde geleneksel kurallar çok önemli. Dostlarınızla hasret gidereceksiniz.