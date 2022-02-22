Güne Başlarken | 22 Şubat 2022

Sen uyurken neler oldu?

Dünyanın gözü Rusya - Ukrayna krizinde yaşanan sıcak gelişmelerde. Putin, halka sesleniş konuşmasında "Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır." dedi ve dünyaya Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onayladığını duyurdu. Flaş karara ABD, AB ve NATO'dan tepkiler gecikmedi. Financial Times'ın iddiasına göre; Putin, orduya 'Ukrayna'ya girin' talimatını verdi. Putin’in imzaladığı kararnamede, “Lugansk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ilettiği talep üzerine Rus Silahlı Kuvvetleri, Lugansk Cumhuriyeti topraklarında barışı koruma misyonları icra edecek” ifadeleri yer alırken Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Donetsk ve Luhansk ile diplomatik ilişkiler kurulması talimatı verildi.

Gaziantep'te, 4 yaşındaki Asiye Ateş'in oturduğu sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralandığı olayla ilgili 6 sanığın yargılandığı davanın bugün görülen ilk duruşmasında tutuklu 4 sanık da tahliye edildi. Mahkeme heyeti dava dosyasını uzlaştırma komisyonuna sevk etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul’da gözaltına alınan şüphelilerden Söylemez kardeşlerin de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklama, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Son dakika gelişmesine göre Söylemez kardeşler tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen lastik bottaki 41 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İran’da 18 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle idama çarptırılan 55 yaşındaki mahkum, affedildiğini ve mahkeme tarafından kısas hükmünün kaldırıldığını öğrendiğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Güne Dair Notlar

22 Şubat günü saat 7.35'te dolar 13,66 TL, euro ise 15,46 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 13°C, 17°C Yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 5°C, 13°C Gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu Trabzon, 7°C, 16°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu Diyarbakır, 3°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Üç Kız Kardeş, STAR TV: 20.00 Sinema: Dedemin Fişi, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Destan

SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Baba, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Masumlar Apartmanı

22 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Yardımlaşma duygunuz çok yoğun bir şekilde seyrediyor. Yaratıcılığınız konusunda kendinize güveniyorsunuz. Çevrenize karşı temkinli davranmakta haklı nedenleriniz olabilir. Israrcı bir tutum izleyeceksiniz.

BOĞA: Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal konularda ısrarcısınız. Partnerinizle aranızda derin bir tutku oluşabilir. Kıskançlığınızı yenmelisiniz. Bugün, her şey sizin tarzınıza uygun bir şekilde gelişiyor.

İKİZLER: Bugün, duygularınızla belli bir mantık gözleniyor. Yaşam kalitenizin sınırlarını yüksek tutmak isteyebilirsiniz. Maddi kazançlarınızı güven altında tutmak isteyecek, yatırım yapmaya yöneleceksiniz.

YENGEÇ: Çevrenize karşı sevecen ve anaç duygular içindesiniz. Arkadaşlarınızın her türlü sorununa çare bulma çabası içinde olacaksınız. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz. Karmaşa yaşayacağınız bir gün.

ASLAN: Bugün Ay’ın bulunduğu konum, özgürlüğünüze bazı kısıtlamalar getirebilir. Çalışma yaşantınızda sizin istekleriniz dışında gelişen olağanüstü durumlar söz konusu. Vurgulayıcı tavırlarınız göz dolduracak.

BAŞAK: Bugün, her olayı pratik bir şekilde çözümleyeceğinizin farkındasınız. Yoğun duygular içindesiniz. Yüksek standartları olan bir kaliteye sahipsiniz. Beklediğiniz bazı haberler gecikebilir.

TERAZİ: Değerlerinizin farkındasınız. Ama bu özelliğinizi karşı tarafa aktarmakta güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdakini üzebilir, duygusal saplantılarınızda fazla ileriye gidebilirsiniz.

AKREP: Bugün Ay, kişiliğinizi olumlu bir şekilde etkiliyor ve kendinizi doğru şekilde savunuyorsunuz. Maddi sorunlarınızla ilgili araştırmalar içindesiniz. Yeni şartlarınızı belirleyecek ve yapılandıracaksınız.

YAY: Enerjiniz yüksek ve ideallerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz. Egonuzu ifade edemediğinizde kaprisli oluyorsunuz. Bugün sabırlı ve kendinize güvenen tavırlarınızla başarıyı kucaklayacaksınız.

OĞLAK: Yaşamla ilgili tutkulu davranışlar sergileyeceksiniz. Partnerinizle mantıklı davranışlar içinde olacak ve bazı planları birlikte uygulayacaksınız. Ortak kararlar alacak, birçok aktiviteye katılacaksınız.

KOVA: Bulunduğunuz mekanın huzur vermesini istiyorsunuz. Sabit düşünceler içindesiniz. Evinizle ilgili değişim söz konusu. Ailenizle ilgili fikirlerinizi gözden geçirin. Tepkili davranmaktan vazgeçmelisiniz.

BALIK: Duygularınızı ölçülü yaşamaktan yanasınız. Bugün, özel iletişim konularında istediğiniz her türlü başarıyı yakalamak istiyor ve şartları uygulamaktan çekinmiyorsunuz. Birçok davete katılacaksınız.