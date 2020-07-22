Güne Başlarken | 22 Temmuz 2020

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 15 milyonu geçti.

Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerini yapacağı belirtilmesinin ardından Güney Kıbrıs'ta bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, acil olarak ülkesine geri döndü.

Güne Dair Notlar

22 Temmuz günü saat 7.17'de dolar 6,83 TL, euro ise 7,88 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 30°C Az bulutlu ve açık Antalya, 28°C, 37°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 30°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 22°C, 26°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 21°C, 40°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Yaş pasta meyveli güzel!

Yaz meyveleriyle lezzetlenen meyveli yaş pasta tarifi

Meyveli yaş pasta tarifi

Meyveli yaş pasta malzemeleri

4 tane yumurta

1 çay bardağı buğday nişastası

1 çay bardağı su

1 bardak toz şeker

2 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

1 bardak un

İstenilen meyveler

Kreması için:

1 bardak şeker

5 bardak süt

1 kaşık terayağı

1 çay bardağı nişasta

2 paket vanilin

1 çay bardağı un

Meyveli yaş pasta yapılışı

Tencereye süt, şeker,un ve nişasta koyun ve pişirin. Daha sonra içine tereyağı ve vanilinleri ekleyerek 5 dakika mikser ile çırpın. Kremayı soğumaya bırakın. Diğer bir kaba yumurtaları ve şekeri koyun ve köpürene kadar 10 dakika mikserle çırpın. Tabanına yağlı kağıt serdiğiniz kelepçeli kalıba harcı yayın. Önceden ısıttığınız fırında 150 derecede pişirin. Fırından çıkardığınız pandispanyanın üzerine nemli bez örtüp soğumaya bırakın. Çilek ve muzu doğrayın. Soğuyan pandispanyayı kalıptan çıkardıktan sonra enlemesine ikiye ayırın. İlk parçanın üzerine krema sürüp muz ve çilek dilimleri yerleştirin, sonra diğer parçasını üstüne kapatın. Kalan kremayı pastanın etrafına sürelim ve üstünü çilekler ile süsleyin. Buzdolabında dinlendirip servis edin.

Televizyonda ne var?:

Aşk-ı Memnu- Final (Kanal D), Pete ve Ejderhası (ATV), Kolonya Cumhuriyeti (Star TV)

Günlük burç yorumları (22 Temmuz 2020)

KOÇ: Görüşeceğiniz kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Bu tür durumlara karşı geliştirdiğiniz iç disiplininiz sizin için bir sigorta oluyor. Daha sonra gelişebilecek olumsuzlukları baştan denetliyorsunuz.

Görüşeceğiniz kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Bu tür durumlara karşı geliştirdiğiniz iç disiplininiz sizin için bir sigorta oluyor. Daha sonra gelişebilecek olumsuzlukları baştan denetliyorsunuz. BOĞA: Çalıştığınız kişilere karşı soğuk davranıyorsunuz. Bu yapınızla kararlı bir duruş sergileyerek aslında işlerin gelişme sürecini de garantiye alıyorsunuz. Bu konuda haklı da olsanız dikkatli davranmalısınız.

Çalıştığınız kişilere karşı soğuk davranıyorsunuz. Bu yapınızla kararlı bir duruş sergileyerek aslında işlerin gelişme sürecini de garantiye alıyorsunuz. Bu konuda haklı da olsanız dikkatli davranmalısınız. İKİZLER: Yeni işiniz konusunda karşınıza çıkabilecek sorunlara hazır olun. Kesinlikle kararlı bir şekilde davranmaya çalışın. Bu nedenle, kısa süreli geri dönüşlerle durumu idare etmeye çalışın.

Yeni işiniz konusunda karşınıza çıkabilecek sorunlara hazır olun. Kesinlikle kararlı bir şekilde davranmaya çalışın. Bu nedenle, kısa süreli geri dönüşlerle durumu idare etmeye çalışın. YENGEÇ : Artık çok gerilerde kalan nostaljik ilişkilerinizdeki serüvenleri bir kenara bırakın. Çünkü aklınızın bir köşesinde yer etmiş durumda ve zaman zaman küllerini deşiyorsunuz. Yollarınız bir daha kesişmeyecek farkındasınız.

: Artık çok gerilerde kalan nostaljik ilişkilerinizdeki serüvenleri bir kenara bırakın. Çünkü aklınızın bir köşesinde yer etmiş durumda ve zaman zaman küllerini deşiyorsunuz. Yollarınız bir daha kesişmeyecek farkındasınız. ASLAN: Ona karşı hisleriniz başka şeyler söylediği halde günlük hayatta davranışlarınız farklı. Sizi buna iten nedenler sosyal kurallar. Bu şekilde davranmanız da aslında sizin için risk olabilecek koşulları önleminizi sağlıyor.

Ona karşı hisleriniz başka şeyler söylediği halde günlük hayatta davranışlarınız farklı. Sizi buna iten nedenler sosyal kurallar. Bu şekilde davranmanız da aslında sizin için risk olabilecek koşulları önleminizi sağlıyor. BAŞAK : Yakınlarınızla yapmayı planladığınız seyahat için istekleriniz çok önemli. Bu konuda haklısınız. Ama detaylar konusunda ısrarcı olmayın. Şimdilik maddi konularda da zor durumda kalacağınız bir durum görünmüyor.

: Yakınlarınızla yapmayı planladığınız seyahat için istekleriniz çok önemli. Bu konuda haklısınız. Ama detaylar konusunda ısrarcı olmayın. Şimdilik maddi konularda da zor durumda kalacağınız bir durum görünmüyor. TERAZİ: Partnerinizle ilgili anlaşmazlığında hatayı kendinizde arayın. Çünkü, ebeveynlerinizle ilgili tartışmalarda kendinizi merkeze koyuyor, etrafınızı önemsemiyorsunuz. Haklı olsanız bile bu şekilde davranmamalısınız.

Partnerinizle ilgili anlaşmazlığında hatayı kendinizde arayın. Çünkü, ebeveynlerinizle ilgili tartışmalarda kendinizi merkeze koyuyor, etrafınızı önemsemiyorsunuz. Haklı olsanız bile bu şekilde davranmamalısınız. AKREP : Kendinize göre büyük çabalar sonucu gerçekleştirdiğiniz organizasyonu sahiplenmek, bazı yakın arkadaşlarınızın tepkilerini çekiyor. Özellikle bugün karşılıklı görüşmelerde imalı sözcüklerden kaçınmalısınız.

: Kendinize göre büyük çabalar sonucu gerçekleştirdiğiniz organizasyonu sahiplenmek, bazı yakın arkadaşlarınızın tepkilerini çekiyor. Özellikle bugün karşılıklı görüşmelerde imalı sözcüklerden kaçınmalısınız. YAY: Bugünlerde beslenme konusuna önem vermeniz sizin için olumlu bir gelişme. Her kafadan çıkan tavsiyelere çok kulak veriyor ve etkileniyorsunuz. Uzmanların öğütlerine önem verin. Ruh halinizi iyileştirin.

Bugünlerde beslenme konusuna önem vermeniz sizin için olumlu bir gelişme. Her kafadan çıkan tavsiyelere çok kulak veriyor ve etkileniyorsunuz. Uzmanların öğütlerine önem verin. Ruh halinizi iyileştirin. OĞLAK: İş münasebeti nedeniyle katılacağınız ortamda ilginizi çekecek konular olacak ve burada mantıklı görüşlerinizle ilgi çekebilirsiniz. Daha sonra dostluğunuzun ilerleyebileceği entresan kişilerle tanışabilirsiniz.

İş münasebeti nedeniyle katılacağınız ortamda ilginizi çekecek konular olacak ve burada mantıklı görüşlerinizle ilgi çekebilirsiniz. Daha sonra dostluğunuzun ilerleyebileceği entresan kişilerle tanışabilirsiniz. KOVA: Karşı cinsten arkadaşlarınızın yanında kendinizle ilgili özel konularınızı ulu orta konuşmayın. Gerçekte bu konuda katı denecek kadar dikkatlisiniz. Ama bazen öyle ortamlar oluyor ki farkında olmadan birçok şey konuşuluyor.

Karşı cinsten arkadaşlarınızın yanında kendinizle ilgili özel konularınızı ulu orta konuşmayın. Gerçekte bu konuda katı denecek kadar dikkatlisiniz. Ama bazen öyle ortamlar oluyor ki farkında olmadan birçok şey konuşuluyor. BALIK: Karşılıklı fikir paslaşması içinde olacağınız bir gün ve konuyla ilgili isteklisiniz. Bu şekilde motivasyonunuz iyi olduğu sürece başarı size gelecek. Yani küçük aksaklıklar karşısında hemen somurtmayın.

22 Temmuz gününe damga vuran olaylar