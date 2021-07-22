Güne Başlarken | 22 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

Fransa'da son 24 saatte 21 bin 539 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlandığına dair haberlere ilişkin, "Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz." ifadesini kullandı.

Avusturya İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Nefret Suçu Raporuna göre, ülkede Kasım 2020-Nisan 2021 arasında 1936 nefret suçu işlendi.

PSV ile Galatasaray arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından soyunma odasına doğru hareket eden sarı-kırmızılı ekibe, bir grup PSV taraftarı sözlü tacizde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlama konusunun ABD'nin ülkede güçlü diplomatik varlığı için "hayati önemde" olduğunu söyledi.

Güne Dair Notlar

22 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 56 TL euro ise 10, 10 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 33°C, 28°C Yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 27°C, 33°C Yerel olmak üzere sağanak yağışlı Ankara, 20°C, 32°C Zamanla yer yer parçalı bulutlu Trabzon, 25°C, 29°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 21°C, 41°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Kadınların düzenli adet görmesi beklenir. Adetler düzensizse ya da olmuyorsa doktora gidin. Hormon düzeyi ve rahim yapısına bakılarak teşhis konulur. Ardından da tedaviye başlanır. Dr. Ali Gürsoy'un köşe yazısı...

22 Temmuz günlük burç yorumları