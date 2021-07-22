Türkiye Güne Başlarken | 22 Temmuz 2021

Güne Başlarken | 22 Temmuz 2021

Türkiye

Güne Başlarken | 22 Temmuz 2021

Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!

22 Temmuz 2021, Perşembe 07:18 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?

  • Fransa'da son 24 saatte 21 bin 539 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlandığına dair haberlere ilişkin, "Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz." ifadesini kullandı.
  • Avusturya İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Nefret Suçu Raporuna göre, ülkede Kasım 2020-Nisan 2021 arasında 1936 nefret suçu işlendi.
  • PSV ile Galatasaray arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından soyunma odasına doğru hareket eden sarı-kırmızılı ekibe, bir grup PSV taraftarı sözlü tacizde bulundu.
  • ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlama konusunun ABD'nin ülkede güçlü diplomatik varlığı için "hayati önemde" olduğunu söyledi.

Güne Dair Notlar

  • 22 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 56 TL euro ise 10, 10 TL.
Hava durumu ise şöyle: 
İstanbul, 33°C, 28°C Yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya,  27°C, 33°C Yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Ankara,  20°C, 32°C Zamanla yer yer parçalı bulutlu
Trabzon, 25°C, 29°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor
Diyarbakır, 21°C, 41°C  Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Kadınların düzenli adet görmesi beklenir. Adetler düzensizse ya da olmuyorsa doktora gidin. Hormon düzeyi ve rahim yapısına bakılarak teşhis konulur. Ardından da tedaviye başlanır. Dr. Ali Gürsoy'un köşe yazısı...

22 Temmuz günlük burç yorumları

  • KOÇ: Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olmanız çevrenizde fark yaratıyor ve farkındasınız.
  • BOĞA: İmkansız gibi gelen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecek. Aile bağlarının önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.
  • İKİZLER: Mal varlığınızı arttıracak radikal isteklerinizi yerine getirmek isteyeceksiniz ve onları başarma konusunda kararlısınız. İş arkadaşlarınıza zaman ayırmalı, sizden beklentilerine ilgili olmalısınız.
  • YENGEÇ: Kinci yönünüz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye politik ve iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.
  • ASLAN: Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken düşünceleriniz konusunda ısrarcı olacaksınız. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz.
  • BAŞAK: Sizi meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek zorlaşacak. Bugün özellikle farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor ama duruma hakim oluyorsunuz.
  • TERAZİ: Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediniz. Cesur kararlar vermenin zamanı geldiğini sezgilerinizle hissedeceksiniz. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız.
  • AKREP: Kendinize güveniyor ve başlattığınız işlerde kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdekilerin sizin fikirlerinden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.
  • YAY: Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği ama arkadaşlıkların iş ilişkilerine döneceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz, saatlerce konuşabileceğiniz bir dostluğa ihtiyaç duyacaksınız.
  • OĞLAK: Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri deneyin. Duygusal anlamda taleplerinizin çok olduğu günlerdesiniz.
  • KOVA: Yaratıcılığınızı ve çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça göstereceksiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatlar yeniden ayağınıza gelecek.
  • BALIK: İş başarınızla ortaklıklar paralel ilerliyor. İşinizde yükselmek istiyorsanız doğru insanlarla birlikte olun. Çevreniz kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak. Bazı sürprizlere hazırlıklı olun.

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