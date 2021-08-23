Güne Başlarken | 23 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

Tekirdağ'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Seçkin Akıncı (26), hayatını kaybetti. Akıncı'nın cansız bedeni kazadan 15 saat sonra bulundu.

Süper Lig'in 2. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'den 14 Ağustos'tan bu yana 28 bin kişinin tahliye edildiğini, katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu ve aksaklıklar yaşanabileceğini söyledi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.

Kayseri'de otomobil ile çarpıştıktan sonra şarampole devrilerek takla atan minibüsteki 4 kişi yaralandı.





Güne Dair Notlar

23 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8, 49 TL euro ise 9, 95 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 29°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 27°C, 35°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 30°C Az bulutlu Trabzon, 22°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 22°C, 40°C Parçalı bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

23 Ağustos günlük burç yorumları