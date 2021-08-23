Güne Başlarken | 23 Ağustos 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
23 Ağustos 2021, Pazartesi 07:38 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Tekirdağ'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Seçkin Akıncı (26), hayatını kaybetti. Akıncı'nın cansız bedeni kazadan 15 saat sonra bulundu.
- Süper Lig'in 2. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
- ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'den 14 Ağustos'tan bu yana 28 bin kişinin tahliye edildiğini, katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu ve aksaklıklar yaşanabileceğini söyledi.
- Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.
- Kayseri'de otomobil ile çarpıştıktan sonra şarampole devrilerek takla atan minibüsteki 4 kişi yaralandı.
Güne Dair Notlar
- 23 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8, 49 TL euro ise 9, 95 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 29°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 27°C, 35°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 30°C Az bulutlu Trabzon, 22°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 22°C, 40°C Parçalı bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
23 Ağustos günlük burç yorumları
- KOÇ: Nedensiz korkularınızı yenmeli ve kişiliğinizi daha çok ortaya koymalısınız. Siz gücü seven birisiniz, liderlik özelliklerinizi pekiştirecek yeni atılımlar peşindesiniz. Bugün sosyal aktiviteleriniz yoğun geçecek.
- BOĞA: Ailevi konularda hassassınız. Takıntılar yüzünden bocalayıp değiştirmek istemediğiniz değer yargılarınız yüzünden çelişkiye düşebilirsiniz. Sorunlardan kaçmayı deneseniz rahatladığınızı göreceksiniz.
- İKİZLER: Maddi konularda geri kalmak istemediğiniz için koşulları zorluyorsunuz. Yolları kapsayan işlerin gündeme gelmesiyle yaşantınız hareketlenecek. Enerjinizin güçlü olması hataları beraberinde getiriyor.
- YENGEÇ: Aileniz ve evinizle ilgili birtakım çalışmalar ön planda olabilir. Gerekli donanıma sahip olmanıza rağmen sizi zorlayan olaylar karşısında çelişkiler yaşayabiliyorsunuz. Bugün sevdiğiniz kişiye daha anlayışlı olmalısınız.
- ASLAN: Her türlü ilişkiniz için yoğun bir gün. Takıldığınız konuları çözümlemeden bırakmıyorsunuz. Uzun süredir görmediğiniz dostlarınızla aranızda yeniden iletişim bağları kurulacak. Sanatsal çalışmalar gündeme geliyor.
- BAŞAK: Maddi konularda elde ettiklerinizin üstündekileri gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz. Her yönden güçlü olmak isteyişinizde kendinizi ispat etme duygusu yatıyor. Çevre koşulları sizi zorluyor. Rakip tanımıyorsunuz.
- TERAZİ: Güçlü duygulara sahip olduğunuz için adeta aşkı çağırıyorsunuz. Yalnız en büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemeniz. Gereksiz alınganlık gösterebilir ve partnerinizi suçlayabilirsiniz.
- AKREP: Bazı kişiler tarafından izlenmek size farklı bir hareket kazandıracak ve kendinize olan güveninizin artmasına neden olacak. Aile bağlarınızın çok güçlü. Bu da onların sorunlarını da yüklenmenize sebep oluyor.
- YAY: Enerjinizin sınırlarını çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Kendinizi çevrenize ispat edebileceğiniz önemli günlerinizden biri.
- OĞLAK: Geçmiş olaylarla ilgili sorgulama yapabilirsiniz. İsteklerinizin gerçekleştirmekte farklı detaylar üzerinde durmanız hoş değil. Geleneksel yönlerinizin size zaman kaybettirebileceğini fark etmelisiniz.
- KOVA: Enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel birleştiriyor ve istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Arkadaşlık bağlarınızı ön plana çıkaracak davranışlar içindesiniz. Bazı olaylara kırılabilirsiniz.
- BALIK: Güneş, karşıt burcunuzda olumlu ilerliyor. Bugün kendinizi daha enerjik ve sağlıklı hissediyorsunuz. Ortaklıklar ve iş yaşantınızda bazı kişilerin desteğinize ihtiyacı olabilir. Paylaşıma fazla önem vermeniz, bazen hata olabilir.
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