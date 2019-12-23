Güne Başlarken | 23 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 23 Aralık günü saat 07.40’da dolar 5,94 TL’den işlem görürken, euro ise 6,58 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, İstanbul, Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan yurdun bazı bölgelerinde lodos etkisini gösterecek. İşte, il il en son hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege Bölgesinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 yer yer 100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı 16

İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. 18

Adana: Parçalı bulutlu 19°C

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16°C

Samsun: Parçalı bulutlu 18°C

Trabzon: Az bulutlu 17°C

Erzurum: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 4°C

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 13°C

Günün POSTA şiiri :)

Günün şiiri İstanbul'da esnaflık yapan Gökhan Ateş'ten.

23 Aralık 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Bugün maddi imkanlarınızı gözden geçirmek isteyeceksiniz. İçinizdeki kuşkular yüzünden yaptığınız işten zevk almayabilirsiniz. Güven kelimesine gün içinde her şeyden çok daha fazla ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz.

BOĞA: Savaşçı Mars karşıt burcunuzda ilerliyor ve isteklerinizi erken saatlerde yaşama geçirme konusunda hızlı fırsatlar sunuyor. Fikir çatışmaları yaşayabilir ve gereksiz olayları problem haline getirebilirsiniz. Bazen abartıyorsunuz.

İKİZLER: Ay, düşüncelerinizi olumlu etkilerken, girişimciliğinizin destek ve takdir görmesi gururunuzu okşayabilir. Yakın dostlarınızın ilgisine ihtiyaç duyabilirsiniz. Değişen istekleriniz konusunda detaylar kafanızı kurcalıyor.

YENGEÇ: Çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden planlarınızı ortaya koymamalı ve fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmamalısınız.

ASLAN: Düşüncelerinizi yaşama geçirmek konusunda, bilgilerinizi kullanmak için fırsatlar önemli. Gücünüzün farkındasınız. İletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere bir şekilde ulaşacaksınız.

BAŞAK: Dostlarınızın sizden beklediği desteği onlardan esirgememeli ve aranızdaki bağları daha da güçlendirmelisiniz. İşbirliği içinde olacağınız dostlarınız ile sohbet edecek, farklı konulardan konuşmalar yapacaksınız.

TERAZİ: Harcamaları denetlemek zorundasınız. Bugün sıradışı düşünceler içinde olacak ve partnerinizin gözüne girmek için bütçe dengenizi bozacaksınız. İsteklerinizde aşırılık gözleniyor. Yine de olumlu bir gününüzdesiniz.

AKREP: Savaşçı Mars, burcunuzda ilerliyor ve isteklerinizi erken saatlerde yaşama geçirme konusunda hızlı ve çeşitli fırsatlar sunuyor. Bugün, fikir çatışmaları yaşayabilir ve olayları problem haline getirebilirsiniz.

YAY: Bugün iyimser ve keyiflsiniz. İş yerindeki arkadaşlarınızla ortak çalışmalar yapmaya hazırsınız. Ama türlü engellerle karşılaşabilrisiniz. Fikirlerinizi kendinize saklasanız iyi olur. Beklemediğiniz tepkiler gelebilir.

OĞLAK: İletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere hızlıca ulaşacaksınız. Beklemekten çok sıkılıyor ve girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz. İşbirliği içinde olduğunuz kişilere dikkat.

KOVA: Bugün duygularınızı rahat bir şekilde ifade etmek isteyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için çevreniz kalabalık olacak. Ailenizle güçlü bağların pekişeceği bir gün.

BALIK: Maddi konuları gözden geçirmelisiniz. Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yatırımlarınız konusunda size fikir verecek olan ailenizi ön plana çıkarmalısınız. Gerekli atılımları sağlayacaksınız.

Günün sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

Karım yatakta çok sert olmamı, onu duvardan duvara vurmamı hatta çelme takmamı istediğini söylüyor. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Nereden geliyor bu duvar sevdası? Yardım edin. Cevaplar için tıklayın...





Bugün:

Vefa Lisesinde eğitime başlandı. 1872

I. Meşrutiyet, II. Abdülhamit'in hattı hümayunuyla ilan edildi. I. Meşrutiyet 13 Şubat 1878'de sona erse de ülkede ''parlamento'' düşüncesini doğurdu. 1876

Ağır depresyon geçiren ressam Vincent Van Gogh kulağını kesti. 1888

I. Dünya Savaşı: Magdaba Muharebesi, birleşik kuvvetler Sina yarımadasında bir Türk garnizonunu ele geçirdiler. 1916

Şair Nazım Hikmet 3 yıl 3 ay hapse mahkûm oldu. 1928

Türkiye ile Yunanistan arasında, nüfus mübadelesi gerçekleştirildi. 1930

Japonya, Hong Kong'u işgal etti. 1941

İlk organ nakli (böbrek), ikiz kardeşlerin birinden diğerine, Boston'daki Peter Bent Brigham hastanesinde ve Doktorlar Joseph Murray ve J. Hartwell Harrison tarafından gerçekleştirildi. 1954

Fas'ta yolcu uçağı düştü: 106 kişi öldü. 1973

Sovyetler Afganistan'ı işgal etti. 1979

Türk Hava Yolları'nın Trabzon adlı uçağı Samsun-Ankara seferini yaparken yoğun sis nedeniyle düştü; 39 kişi öldü. 1979

Geliştirilmiş kompozit malzemelerden yapılmış Voyager adlı uçak, dünya etrafındaki turunu, durmaksızın ve yakıt ikmali yapmaksızın tamamladı. 1986

Romanya'nın devrik başkanı Nikolay Çavuşesku ve karısı Elena, ülkeden kaçmaya çalışırlarken yakalandılar. 1989

Hindistan'ın Dabwali kentinde, yıl sonu partisi sırasında çıkan yangında 170'i çocuk 540 kişi öldü. 1995

İran'ın Ardestan kenti yakınında Trabzon aktarmalı Ukrayna uçağı düştü. Uçaktaki Ukraynalı ve Rus 46 bilim adamı öldü. 2002

Güney okyanusundaki Macquarie adasında 8.1 büyüklüğünde deprem. 2004

Ne yapsak?