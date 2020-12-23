Güne Başlarken | 23 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu?

Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölü bulunmasına ilişkin davada ailenin avukatlığını yapan Erdoğan Tunç, yeniden görülecek davada otopsi tutanağı ile sonraki raporlar arasında açıklanmamış noktalar bulunması nedeniyle yeniden otopsi yapılması talebinde bulunacaklarını bildirdi.

ENKA'nın milli yüzücüsü Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbestte 15:45.29'luk derecesiyle kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırdı.

el Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin sürenin 18 ay daha uzatılmasını öngören tezkere kabul edildi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Azaplı köyünde, yakalandıkları corona virüsten dolayı 1 ay içinde anne, baba ve oğulları corona virüsten dolayı hayatını kaybetti. Ailenin diğer oğlu ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

İstanbul Kapalıçarşı’da 461 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 461,20 liradan, 3 bin 38 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 59 liradan, 420,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 424,50 liradan, 2 bin 969 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 989 liradan, bin 484 liradan alınan Yarım Ziynet bin 494 liradan ve 742 liradan alınan Çeyrek Ziynet 747 liradan satıldı.

Güne Dair Notlar

23 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7, 65 TL euro ise 9, 33 TL.

ise Güne 458,57 ile başlayan Gram Altın, saat 07:37 itibarıyla %0,18 artışla 459,21'dan işlem görüyor.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 9°C Zamanla yer yer çok bulutlu Antalya, 12°C, 19°C Akşam saatlerinde sağanak yağışlı Ankara, -2°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 6°C, 9°C Yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı Diyarbakır, 3°C, 8°C Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Hatırlıyor musunuz bu yeni nesil Youtuber’lar biraz para kazanmaya başlayıp, takipçileri birkaç milyonu bulunca “Televizyon öldü” falan diyorlardı. Eski TV starlarına, şarkıcılara falan demediklerini bırakmıyorlardı. Geleneksel medyaya burun kıvırarak küçümsüyorlardı.

Ama ‘Sihirli Annem’leri falan tekrar çekip, ulusal kanallara denk olacağı şimdiden belli olan bir dijital platforma hepsi koşarak gidiyor. E orası da RTÜK’e bağlı, denetim var. Dahası, başınızda bir TV patronu var. Nerede kaldı özgürlüğünüz, ilericiliğiniz, devrimciliğiniz? YouTube’da ettiğiniz küfürleri bakalım orada edebilecek misiniz. Uğur Alkapar'ın köşe yazısı...

Günün kitabı

Platon- Sokrates'in Savunması

Platon (MÖ yaklaşık 428-MÖ yaklaşık 348): Bugünkü üniversitenin atası sayılan Akademia'nın kurucusu ve hocası Sokrates'i konuşturduğu diyaloglarla felsefeyi yazıya en iyi aktarmış ustalardan biridir. Bu kitapta birbirini tamamlayan dört diyalog yer almaktadır. İlk diyalog olan Euthyphron'da yargılanışının öncesi anlatılır ve dinsizlikle suçlanan Sokrates'in inançları hakkında bilgi verilir. Sokrates'in Savunması'nda ise yargı süreci anlatılmaktadır. Kriton'da hüküm sonrası anlatılır, bir yurttaşın saygı duyması gereken ilkeler tartışılır. Platon'un en şiirsel eserlerinden biri olan Phaidon'daysa Sokrates'in son günü anlatılırken ruh hakkındaki düşünceleri yansıtılmaktadır.





23 Aralık günlük burç yorumları