Güne Başlarken | 23 Aralık 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
23 Aralık 2020, Çarşamba 07:35 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölü bulunmasına ilişkin davada ailenin avukatlığını yapan Erdoğan Tunç, yeniden görülecek davada otopsi tutanağı ile sonraki raporlar arasında açıklanmamış noktalar bulunması nedeniyle yeniden otopsi yapılması talebinde bulunacaklarını bildirdi.
- ENKA'nın milli yüzücüsü Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbestte 15:45.29'luk derecesiyle kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırdı.
- el Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin sürenin 18 ay daha uzatılmasını öngören tezkere kabul edildi.
- Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Azaplı köyünde, yakalandıkları corona virüsten dolayı 1 ay içinde anne, baba ve oğulları corona virüsten dolayı hayatını kaybetti. Ailenin diğer oğlu ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
- İstanbul Kapalıçarşı’da 461 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 461,20 liradan, 3 bin 38 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 59 liradan, 420,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 424,50 liradan, 2 bin 969 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 989 liradan, bin 484 liradan alınan Yarım Ziynet bin 494 liradan ve 742 liradan alınan Çeyrek Ziynet 747 liradan satıldı.
Güne Dair Notlar
- 23 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7, 65 TL euro ise 9, 33 TL.
- Güne 458,57 ile başlayan Gram Altın, saat 07:37 itibarıyla %0,18 artışla 459,21'dan işlem görüyor.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 9°C Zamanla yer yer çok bulutlu Antalya, 12°C, 19°C Akşam saatlerinde sağanak yağışlı Ankara, -2°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 6°C, 9°C Yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı Diyarbakır, 3°C, 8°C Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Hatırlıyor musunuz bu yeni nesil Youtuber’lar biraz para kazanmaya başlayıp, takipçileri birkaç milyonu bulunca “Televizyon öldü” falan diyorlardı. Eski TV starlarına, şarkıcılara falan demediklerini bırakmıyorlardı. Geleneksel medyaya burun kıvırarak küçümsüyorlardı.
Ama ‘Sihirli Annem’leri falan tekrar çekip, ulusal kanallara denk olacağı şimdiden belli olan bir dijital platforma hepsi koşarak gidiyor. E orası da RTÜK’e bağlı, denetim var. Dahası, başınızda bir TV patronu var. Nerede kaldı özgürlüğünüz, ilericiliğiniz, devrimciliğiniz? YouTube’da ettiğiniz küfürleri bakalım orada edebilecek misiniz. Uğur Alkapar'ın köşe yazısı...
Günün kitabı
Platon- Sokrates'in Savunması
Platon (MÖ yaklaşık 428-MÖ yaklaşık 348): Bugünkü üniversitenin atası sayılan Akademia'nın kurucusu ve hocası Sokrates'i konuşturduğu diyaloglarla felsefeyi yazıya en iyi aktarmış ustalardan biridir. Bu kitapta birbirini tamamlayan dört diyalog yer almaktadır. İlk diyalog olan Euthyphron'da yargılanışının öncesi anlatılır ve dinsizlikle suçlanan Sokrates'in inançları hakkında bilgi verilir. Sokrates'in Savunması'nda ise yargı süreci anlatılmaktadır. Kriton'da hüküm sonrası anlatılır, bir yurttaşın saygı duyması gereken ilkeler tartışılır. Platon'un en şiirsel eserlerinden biri olan Phaidon'daysa Sokrates'in son günü anlatılırken ruh hakkındaki düşünceleri yansıtılmaktadır.
23 Aralık günlük burç yorumları
- KOÇ: Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz. Duygusal verimi doğru kişilerle çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Paylaşımcı yönlerinizi olumlu bir şekilde yansıtabiliyorsunuz.
- BOĞA: Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikir çarpışmaları yaşanarak yeni düşünceler gündemde olacak. Size gelecek olan tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz.
- İKİZLER: Duygularınızı istediğiniz gibi kullanacağız bir gün. Bazı konuların önemli olduğunu bilmelisiniz. Aileyle ilgili huzursuzluk söz konusu olabilir. Bugün, toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz.
- YENGEÇ: Projelerinizi ertelemenize rağmen huzursuzluktan kurtulamıyorsunuz. Beklemek yerine yarım kalan işlerinizi yeniden yapılandırabilirsiniz. Karar vermeden önce detaylar üzerinde durmalı ve acele etmemelisiniz.
- ASLAN: Hedeflerinizi yüksek tutmak gibi koyduğunuz bazı kuralları kendiniz bile aşmak istemiyorsunuz. Bugün, dengelerinizle başınız epey dertte. Çevrenize karşı disiplinli davranarak birçok başarıyı garantileyebilirsiniz.
- BAŞAK: Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişim içinde olmanıza rağmen kişiliğiniz ön planda. Gerçekleşebilecek tüm olaylara farklı yaklaşıyor ve problemi gözünüzde büyütüyorsunuz.
- TERAZİ: Olayları yargılamak yerine temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz. Bütçenizi duygusal kullanmayın.
- AKREP: Bugün, yalnızlıktan hoşlanmayacak ve birçok arkadaşınızla birlikte olmak isteyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacak konuşmalar yapabilirsiniz. İlişkilerinizi ustaca kullanıyorsunuz.
- YAY: Kendinizi dingin bir şekilde ifade etmelisiniz. Duygu ve mantığınız kombinasyon halinde. Olayların üstesinden cesaretle gelebileceğinizi unutmayın. Güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmuyorsunuz.
- OĞLAK: Siz kalıcı başarılardan yanasınız ve birlikte çalıştığınız kişilerin belli bir potansiyeli olsun istiyorsunuz. Bugün işinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen çevreye fazla güven duymuyorsunuz.
- KOVA: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Kendinizi anlatma çabanız başkaları tarafından yanlış anlaşılabilir. Elinizdeki olanakları artırma yolunda göstereceğiniz çaba takdir görecek.
- BALIK: Açılımlar konusunda dikkatli olun. Bulunduğunuz konumu korumak zorundasınız. İdeallerinizden taviz vermeyen bir yapıya sahip olmanız karşın bugün kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza takmayın.