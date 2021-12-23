Güne Başlarken | 23 Aralık 2021

Sen uyurken neler oldu?

2021 yılında KDV dahil 27 TL olan günlük yemek bedelinde vergi istisna tutarı 2022 yılı için önceki seneye göre yüzde 36 artışla KDV dahil 36.72 TL olarak belirlendi.

Kar yağışının yurdun birçok noktasında etkili olmasının ardından en merak edilen konu 'İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı?' oldu. Uzmanlar 30 - 31 Aralık tarihlerine dikkat çekerek beklenen açıklamayı yaptı.

Aksaray'da, bir ortaokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Y., koridora çıkardığı öğrencisi T.K.'ya tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı. Gürültüyü duyan başka sınıftaki öğretmen Gülcan Ünlü, müdahale edip öğrenci T.K.'yı, Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı.

Gaziantep'te, oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ameliyata alındı. Olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kudüs başta olmak üzere Filistin meselesinde atılacak adımlar, sadece Filistinlilerin değil İsrail’in de güvenlik ve istikrarına katkı yapacaktır. Gerek İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Hertzog gerekse Başbakan Sayın Benet ile yeniden canlanan diyaloğumuzu bu bakımdan önemsiyorum" dedi.

Güne Dair Notlar

23 Aralık günü saat 7.35'te dolar 12,02 12,02 TL, euro ise 13,67 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 0°C, 4°C Anadolu Yakası hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı Antalya, 6°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, -4°C, 0°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 1°C, 5°C Yağışların, batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, -4°C, 5°C Parçalı çok bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, STAR TV: 20.00 Sinema: Yukarıdaki Tehlike 3, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Mahkum, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

23 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Gücünüzün farkında olmanıza rağmen sabırsız davranışlarınız yüzünden fırsat kaçırıyorsunuz. Bazı olaylardan etkileniyor ve değişiyorsunuz. Kazançlar konusunda şartlarınızı yeniden belirlemelisiniz.

BOĞA: Duygularınızı istediğiniz gibi yönlendireceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekici davranma konusunda engel tanımıyorsunuz. İş yaşantınızdaki başarınız için konuşma kabiliyetinizi ortaya koymalısınız.

İKİZLER: İletişimde istediğiniz başarıyı sağlamak için her türlü doneye sahipsiniz. Beklediğiniz haberler kafanızı karıştırmasın. Hissettiklerinizi çevrenizle paylaşmıyor, duygularınızı kendinize saklıyorsunuz.

YENGEÇ: Duygusal konularda derin bir kavrayış yeteneğine sahipsiniz. Partnerinizle yaşadığınız yoğun duygular yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal hayatta yalnız kalmaktan hoşlanmadığınızı ona anlatmalısınız.

ASLAN: Epey hareketli bir gün. Duygularınızla yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. İlişkilerinizde yoğun bir talep altında kalacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda karşı cins etkiniz altında kalabilir. Potansiyeliniz yükseliyor.

BAŞAK: İş yaşantınızda bazı gelişmeler söz konusu olacak. Yenilikler konusunda tutucu davranmaktan vazgeçmeli ve yeni başlangıçlar yapmalısınız. Sorumluluk konusunda karşınızdaki kişilerden de aynı şeyi bekliyorsunuz.

TERAZİ: Aşk konusunda duygusal gelişmeler sizi bekliyor. Özgürlük duygularınızı asla sınırlandırmayacaksınız. Yeni ilişkiler gündeme gelecek. Sosyal aktivitelerin güçlü olduğu bir dönem, keyfiniz çok yerinde.

AKREP: Aileye değer vermenize rağmen, onların istekleri sizin zorlanmanıza neden olacak. Sizin kuşkucu yapınız ve bazı olaylarda farklı fikirlerde olmanız yüzünden aranız açılabilir. Bacak kramplarına dikkat edin.

YAY: Bilinçaltınıza çok baskı yapıyorsunuz. Yapacağınız çalışmalar için yeterli enerjiye sahip olmanıza rağmen çevreniz için kendi şartlarınızın üzerine çıkmamalısınız. Bu dönem özellikle sakinliğe ihtiyacınız var.

OĞLAK: Ortak çalışmalar yaptığınız arkadaşınızla aranızda duygusal yakınlaşmalar söz konusu olabilir. Motivasyonunuz yüksek ve isteklerinizde artış gözleniyor. Bugün, şartlar olumlu gelişiyor.

KOVA: İmajınıza yönelik çalışmalar yapacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz. İlişkilerde gücünüzün farkındasınız ve olayları farklı bir şekilde ele almayı iyi biliyorsunuz. Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyuyorsunuz.

BALIK: Duygularınızı mantığınızla birleştirmek isteyecek ve bu konuda başarılı olacaksınız. Güçlü düşünmek ve büyük oynamak istiyorsunuz. Bilinçaltınızdaki sıkıntılar artıyor. Bugün şartlar sizden yana olacak.