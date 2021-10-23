Güne Başlarken | 23 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, poligonda atış talimi yapan Sinan B., gözetmenin bir anlık boşluğunda tabancayla başına ateş edip, yaşamına son verdi.

New York borsası haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,21 artışla 35.677,68 puana yükselerek rekor kaydetti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre pazar gününden itibaren kent merkezi ve ilçelerinde soğuk hava ve yağış bekleniyor.

Romanya’da Kovid-19 salgınında vaka sayıları hızla artmaya devam ederken, Cumhurbaşkanı Klaus İohannis pazartesi gününden itibaren aşısızların çok fazla kısıtlamayla karşı karşıya kalacağını açıkladı.

Dünyanın en zengin 4’üncü insanı unvanını 146 milyar dolarlık servetiyle elinde tutan, yazılım devi Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, 'Lana’ isimli kiralık süper yat ve katamaran sınıfı lojistik destek gemisi olan ’Wayfinder’ ile Aydın’ın Kuşadası ilçesine geldi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın dün akşam Tayvan konusundaki değerlendirmesine açıklık getirerek ABD’nin Tayvan politikasında bir değişiklik olmadığını duyurdu.

Güne Dair Notlar

23 Ekim günü saat 7.35'te dolar 11,19 TL, euro ise 8,91 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık. 14°C, 20°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 17°C, 28°C Ankara, Az bulutlu. 5°C, 23°C Trabzon, Az bulutlu. 12°C, 20°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 8°C, 26°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Şarkılar Bizi Söyler (KANALD)

Sinema: Öldür Beni Sevgilim (STAR)

Yerli Dizi: Kardeşlerim (ATV)

Güldür Güldür Show (SHOW)

Yerli Dizi: Elkızı (FOX)

Günün köşe yazısı

Bir ilişkiniz var ama kendinizi pek de rahat hissetmiyorsunuz. Çünkü beklediğiniz şeyler hayata geçmiyor. Kendinizi rahatsız hissediyorsunuz. O zaman önce ne beklediğinizi belirleyin, sonra da bunları sevgilinize söyleyin. Ben herkesin bekleyebileceği şeyleri sıraladım. Belki bu cümleleri sevgilinize söyleyip rahatlarsınız. - Mehmet Coşkundeniz'in yazısı...

23 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ: Değişime hazır olun. Değişim gezegeni Uranüs retro yaparken kendinizi sorguluyorsunuz. Yabancı ülkelerden haberler sizi mutlu edecek. Yarım kalmış fırsatlar karşınıza çıkıyor. Görüşeceğiniz kimseleri iyi inceleyin.

BOĞA: Finansla ilgili fırsat yakalayacak ve zekice paranızı değerlendireceksiniz. Karşınıza birçok fırsat çıkacak. Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutmanız gerekiyor.

İKİZLER: İlişkilerinizdeki sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Çevrenizde sevilen biri olduğunuz için kolaylıkla destek sağlayacak durumdasınız. Toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.

YENGEÇ: İkili ilişkilere kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor. Bugün özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah var. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılacağınız bir gün.

ASLAN: İddialı tavırlarla ortadasınız. Egonuzu tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanın. İlgi çeken konuşmalarınızla karşınızdakileri ikna edecek ve fikirlerinin değişmesini sağlayacaksınız.

BAŞAK: Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi gerginleştiriyor. Son günlerde detaylar canınızı sıkıyor.

TERAZİ: İş konusunda başarılı bir performans sergileyeceksiniz. Çalıştığınız iş yerinde yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok konuda anlaşmalara imza atacaksınız.

AKREP: İşyerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise, değişik iş tekliflerini değerlendirebilirsiniz. Azimli yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjinizi doğru kullanmalı çevrenize baskıcı davranmamalısınız.

YAY: Kendinizden yaşça büyük kişilerle güç birliği yapacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Keşiflere hazırsınız. Aklınıza esen konularda başarılısınız.

OĞLAK: Her şeyi yavaş ele alıyorsunuz. Zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olun. Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmaları inatla sürdüreceksiniz.

KOVA: Bugün fiziksel anlamda çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız. Mesleki aşklar gündemde olacak.

BALIK: İş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız. Flört etmeye vakit harcamanız ve aşka daha çok şans vermeniz sizi üzebilir.