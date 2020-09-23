Güne Başlarken | 23 Eylül 2020
Güne başlarken bilmen gerekenler, gün içerisinde işine yarayacak bilgiler ve öneriler Güne Başlarken'de.
23 Eylül 2020, Çarşamba 02:04 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Türkiye'den kaçırılan ve 1997'de İtalya'da bir polis baskını sırasında ele geçirilen Lidya dönemine ait 1800 yıllık kefaret yazıtı (tapınak steli), uzun hukuki sürecinin ardından bu gece Türkiye'ye getirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitabında İsrail'e yönelik eleştirileri, İsrail Büyükelçisi'ne salonu terk ettirdi.
İspanya'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarında son 24 saatte 10 bin 799 artış görüldü.
Merakla beklenen Süper Loto çekilişi sona erdi. Çekiliş, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Bu akşamın kazandıran şanslı numaraları 3, 8, 33, 37, 38 ve 44 oldu.
Güne Dair Notlar
- 23 Eylül günü saat 7.35'te dolar 7,66 TL, euro ise 8,95 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 19°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 24°C, 32°C Az bulutlu ve açık Ankara, 16°C, 29°C Zamanla parçalı bulutlu Trabzon, 21°C, 25°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Diyarbakır, 17°C, 35°C Az bulutlu ve açıkDetaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Sapyoseksüel misin? Eğer öyleysen ne kadar sapyoseksüelsin? He? Hee?
Günün videosu
David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kalçalarını çekip 'iyi görünüyor' notuyla Instagram hesabından paylaştı.
Günlük burç yorumları (23 Eylül 2020)
- KOÇ: Kişisel duygularınız ön plana çıkıyor. Partnerinizle aranızda bazı derin farklılıklar gündeme gelebilir. Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında gerekli dengeyi kurmalısınız.
- BOĞA: Bağımsızlık isteğinizi önleyemiyorsunuz. Sezgilerinizle hareket etmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltınız çok yoğun. Bugün, her şeyi irdelemekten yorulabilirsiniz. Özellikle alınganlıklarınızdan sıyrılmalısınız.
- İKİZLER: Bugün sosyal ilişkilerinize çok daha fazla değer veriyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda kişisel özelliklerinizi öne çıkaracaksınız. Ve onaylanmak isteyeceksiniz. Evinizle ilgili değişim söz konusu.
- YENGEÇ: Duygusal olarak kendiniz iyi hissetmek istiyorsanız özgürlüğünüzden ödün vermeniz gerekiyor. Bugün, herkesten çok daha fazla çalışmaya meyillisiniz. Size gelen her türlü işi sonuçlandırmayı görev biliyorsunuz.
- ASLAN: Aşk gezegeni Venüs burcunuzda ve duygusal anlamda etkileniyorsunuz. Sezgileriniz istem dışı çalışmaya başlıyor. Maddi konularda istediğiniz gelişimin arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişmesi mümkün.
- BAŞAK: Ay aile evinizde, Merkür ise finans evinizde. İkili ilişkilerinizde istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannedip huzursuzluk çekebilirsiniz. Esnek olmaya çalışın, kendinizi denetlemekten vazgeçin.
- TERAZİ: Olaylara yüzeysel bakış açısı getirmek istemediğiniz için kişisel çatışmalar yaşayabilirsiniz. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece farklı olma duygusundan kurtulmanız mümkün değil.
- AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerden çok fazla şey bekliyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz çok yüksek ve sizinle aynı düşünceye sahip kişilerle bir arada olmak istiyorsunuz. Olayların arkasındaki gerçek nedenler üzerinde durmalısınız.
- YAY: Bugün, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Siz çabalarınızın boşa gitmediğini gördüğünüz zaman keyif almasını bilen birisiniz. Yeni ve sürpriz aşklar için özel bir gün.
- OĞLAK: Ailenizin isteklerini çok çabuk hissedebileceğiniz bir gün. Annenizin aykırı düşünceleri ve fikirleri aklınızı karıştırabilir. Bugün, kalıcı değişimler yaşamaktan yanasınız. Fikirlerinizi ateşli bir şekilde savunuyorsunuz.
- KOVA: Bugün, sıra dışı düşünceler içinde yaşıyor ama çevrenizin tepkisinden korktuğunuz için belli etmek istemiyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımınız ters anlaşılabilir. Kendiniz ifade ederken ikna edici olmalısınız.
- BALIK: Maddi konularda sezgilerinizin güçlü olması ideallerinizi ortaya çıkarırken sizi de farklı kılıyor. Hedeflerinizin peşinde koşarken bazı hatalara açıksınız. Yollarla ilgili fırsatların gündeme gelmesi söz konusu.
23 Eylül gününe damga vuran olaylar
- Alman gökbilimci Johann Gottfriend, güneş sisteminin sekizinci gezeni Neptün’ü keşfetti. 1846
- Ekonomik kriz nedeniyle iki gün kapalı kalan Londra Borsası yeniden açıldı. 1931
- Modern psikanalizin kurucusu Avusturyalı ruhbilimci-filozof Sigmund Freud öldü. 1939
- Bulgaristan Partisi lideri Nikola Petkov asıldı. 1947
- Doğu Almanya polisi, 400 kişiyi, ABD ajanı olmak iddiasıyla tutukladı. 1954
- Pakistan, Türk-Irak Karşılıklı İşbirliği Antlaşması'na katıldı. Bağdat Paktı üyeleri Türkiye, Irak ve Pakistan oldu. 1955
- THY'nin Kıbrıs-Adana-Ankara seferini yapan ''Tay'' uçağı, Etimesgut Havaalanı yakınlarında Karanlıktepe'ye çarparak düştü; 28 kişi öldü. 1961
- İzmit Körfezi'nde bir tanker infilak etti;15 kişi öldü. 1965
- Deniz Gezmiş tutuklandı. 1969
- Altın Koza Film Festivali'nde sonuçlar açıklandı; Yılmaz Güney tüm ödülleri aldı. 1971
- 18 yıl önce iktidardan bir darbeyle düşürülen Juan Peron yeniden devlet başkanı seçildi. 1973
- İnönü Stadı’nda konser veren Michael Jackson’u yüzbinlerce kişi izledi. 1993
- İstanbul, 2000 Olimpiyatları için yapılan ilk tur oylamada elendi. 1993
- Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nda evli erkeğe zinada ayrıcalık tanıyan maddeyi iptal etti. 1996