Güne Başlarken | 23 Eylül 2021

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, vaka sayısındaki artışın devam etmesi halinde her türlü önlemin konuşulabileceğini belirterek, "Toplu bir takım önlemler almak istemiyoruz ama eğer şiddet bu şekilde devam ederse bu her zaman önemli bir konu olarak gündemimizde olacak. Bu aslında tamamen aşılama ile ilişkili. Aşılanan, 2 dozunu olmuş birey sayısı artıkça alınacak önlemlerde buna bağlı olarak azaltılabilir. O yüzden vaka sayısı artmaya devam ederse sırasıyla, tüm dünyada olduğu gibi bizde her türlü önlemi konuşmaya başlarız. Ama şu aşamada önceliğimiz aşılama. Aşılama konusunda hassasiyet istiyoruz’’ dedi.

İstanbul’da beklenen kuvvetli sağanak etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak gece etkisini artırdı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

New York borsası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün açıklanan para politikası kararları sonrası günü yükselişle tamamladı.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Yemen'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı en fazla ölüm oranına sahip ülke olduğunu belirtti.

Mersin'in Anamur ilçesinde yanan ormanlık alanların tekrar ağaçlandırılması için bekletilen 450 kilogram kızıl çam tohumunu çalan 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Türkiye’ye seyahat edecek İngiliz vatandaşlarının sayısının 3 ayda yaklaşık 200 bin civarında olmasını öngördüklerini söyledi.

Çanakkale'de çaldığı altınları, Balıkesir'deki bir kuyumcuya satmayan çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

23 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8,66 TL, euro ise 10,15 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C, 17°C Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 22°C, 29°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu Ankara, 11°C, 17°C Yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı Trabzon, 16°C, 21°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 16°C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, Star TV: 20.00 Yerli Dizi: Kazara Aşk, ATV: 20.00 Bir Zamanlar Çukurova, Show TV: 20.00 Yerli Dizi: İçimizden Biri, FOX: 20.00 Sinema:7. Koğuştaki Mucize, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı

Malum, ev kiraları uçmuş durumda. Denetleme yok, çözüm yok. Okulların açılmasıyla birlikte açıkta kalan öğrenci ise çok! Yurt çıkmadığı için ev arayan ama kiralar yüzünden sokakta kalan öğrenciler parklarda yatıyor ama ‘sorun yok’ deniliyor. Üstelik sorun ortadayken! Şirin Sever'in yazısı...

