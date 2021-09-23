Güne Başlarken | 23 Eylül 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
23 Eylül 2021, Perşembe 07:22 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, vaka sayısındaki artışın devam etmesi halinde her türlü önlemin konuşulabileceğini belirterek, "Toplu bir takım önlemler almak istemiyoruz ama eğer şiddet bu şekilde devam ederse bu her zaman önemli bir konu olarak gündemimizde olacak. Bu aslında tamamen aşılama ile ilişkili. Aşılanan, 2 dozunu olmuş birey sayısı artıkça alınacak önlemlerde buna bağlı olarak azaltılabilir. O yüzden vaka sayısı artmaya devam ederse sırasıyla, tüm dünyada olduğu gibi bizde her türlü önlemi konuşmaya başlarız. Ama şu aşamada önceliğimiz aşılama. Aşılama konusunda hassasiyet istiyoruz’’ dedi.
İstanbul’da beklenen kuvvetli sağanak etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak gece etkisini artırdı.
Aydın'ın Didim ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
New York borsası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün açıklanan para politikası kararları sonrası günü yükselişle tamamladı.
Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Yemen'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı en fazla ölüm oranına sahip ülke olduğunu belirtti.
Mersin'in Anamur ilçesinde yanan ormanlık alanların tekrar ağaçlandırılması için bekletilen 450 kilogram kızıl çam tohumunu çalan 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Türkiye’ye seyahat edecek İngiliz vatandaşlarının sayısının 3 ayda yaklaşık 200 bin civarında olmasını öngördüklerini söyledi.
Çanakkale'de çaldığı altınları, Balıkesir'deki bir kuyumcuya satmayan çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Güne Dair Notlar
- 23 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8,66 TL, euro ise 10,15 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C, 17°C Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 22°C, 29°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu Ankara, 11°C, 17°C Yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı Trabzon, 16°C, 21°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 16°C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, Star TV: 20.00 Yerli Dizi: Kazara Aşk, ATV: 20.00 Bir Zamanlar Çukurova, Show TV: 20.00 Yerli Dizi: İçimizden Biri, FOX: 20.00 Sinema:7. Koğuştaki Mucize, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı
Günün köşe yazısı
Malum, ev kiraları uçmuş durumda. Denetleme yok, çözüm yok. Okulların açılmasıyla birlikte açıkta kalan öğrenci ise çok! Yurt çıkmadığı için ev arayan ama kiralar yüzünden sokakta kalan öğrenciler parklarda yatıyor ama ‘sorun yok’ deniliyor. Üstelik sorun ortadayken! Şirin Sever'in yazısı...
23 Eylül günlük burç yorumları
- KOÇ: Ay burcunuzda ilerliyor. Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istemiyorsunuz. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Bugün, ince işler peşinde koşacaksınız.
- BOĞA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız nedeniyle bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Tartışmalardan uzak kalmalı ve dinginliğe önem vermelisiniz. Çevreniz sizden olumlu bahsediyor.
- İKİZLER: İşyerindeki kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Ama onların sizi etkilemeleri epey güç. Bu hafta, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.
- YENGEÇ: Maddi konularla ilgili araştırmaları yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alışverişi içinde olmanıza rağmen en son sözü siz söylemek istiyor. Kendinizi fazla yoruyorsunuz.
- ASLAN: Tatmin sağlayacak işleri sevmenize rağmen, olaya hareket kazandırmak için zamana ihtiyaç var. İletişim gezegeni Merkür zıt burcunuzda ilerlerken sorunları önlemek için küçük molalar vermelisiniz.
- BAŞAK: Köklü düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen, günlük yaşamı fazla zorluyorsunuz. Bu da gerçeklerden kaçmanıza neden oluyor.
- TERAZİ: İşinizle ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyona ihtiyacınız var. Kalabalık ortamlarda çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz. Yalnız kalmak istemiyorsunuz.
- AKREP: Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların devam etme ihtimaline rağmen sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkide şüphecisiniz. Yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.
- YAY: Elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde daha da ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız farklı dallarda da çalışmalısınız.
- OĞLAK: Sıra dışı konular ilginizi çekecek ama sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Duygularınız atakta. Mesleki konularda ihmal ettiğiniz konular gündeme gelecek.
- KOVA: Ailenizin tepki vermesini istemiyorsanız, onların fikirlerini önemseyin. Bireysel davranmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığında istediklerinizi yaşama geçiremiyorsunuz.
- BALIK: Yaratıcılığınıza çok güveniyorsunuz. Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin. Artık sağlam basmak istiyor ve taviz verme konusunda daha temkinli davranıyorsunuz.