Güne Başlarken | 23 Haziran 2020

Sigortalı çalışan annelere çocuk, doğum ve süt parası gibi ödemeler yapılıyor. Bu ödemeler, ocak itibarıyla asgari ücrete ve enflasyona göre arttı. Ocak itibarıyla doğum yapacak çalışan annelerin eline tüm hakların kullanılması halinde en az 9 bin 299 lira geçecek.

Meteoroloji, İstanbul ve Bursa için 'sarı alarm' vererek kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Galatasaray'ın file bekçisi Okan Kocuk'un babası Özcan Kocuk, dün akşam oynanan Galatasaray-Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında hakem Alper Ulusoy'un yönetimine tepki göstermek için lastik yaktı. Polise de zorluk çıkaran Özcan, daha sonra işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

Salgın nedeniyle dünyada turist sayısı nisanda yüzde 97 azaldı.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

23 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,84 TL, euro ise 7,71 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 20°C, 25°C Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 21°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 15°C, 29°C Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 20°C, 27°C İç kesimleri yer yer çok bulutlu Diyarbakır, 17°C, 37°C Az bulutlu ve açık

Kahvaltıda Karadeniz esintileri (yoksa fırtınası mı demeliyiz?)

Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan kuymak evde kolaylıkla yapılabilecek bir lezzet. Bir başka adıyla muhlama ya da mıhlama olarak bilinen kuymak, ister sabah kahvaltısında isterseniz de öğle yemeğinde tüketilebilir. İşte tarifi:

Kuymak malzemeleri

4 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı mısır unu

2 su bardağı su

300 gram Trabzon peyniri

Kuymak yapılışı

Tereyağını sahana aktarın. Kısık ateşte fokurdayana kadar eritin. Azar azar mısır unu ekleyip, tahta bir kaşıkla mısır ununu kavurmaya başlayın. Mısır unu renk aldığında suyu ilave edin. Kaynayan suda şişen mısır ununa tel tel ayırdığınız Trabzon peynirini katıp, karıştırın. kuymağı aralarda karıştırarak kısık ateşte pişirin. Tereyağı üzerine çıkıp, renk aldığında ocaktan aldığınız kuymağı bekletmeden sıcak olarak servis edin.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Çarkıfelek (Kanal D), Kim Milyoner Olmak İster (ATV), Katma Değer Şaban (Star TV)

Film önerisi: In The Mood For Love (2000)

Kitap önerisi: Gözlemevi - Julio Cortazar

Günlük burç yorumları (23 Haziran 2020)

KOÇ : Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle duygusal yakınlaşma fırsatları yakalayabilirsiniz. Yurtdışı seyahatleri gündem gelebilir. Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları sizinle aynı olabilir.

: Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle duygusal yakınlaşma fırsatları yakalayabilirsiniz. Yurtdışı seyahatleri gündem gelebilir. Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları sizinle aynı olabilir. BOĞA: Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olmalısınız. Son günlerde her şeye çok çabuk kırılıyorsunuz.

Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olmalısınız. Son günlerde her şeye çok çabuk kırılıyorsunuz. İKİZLER: Uzun süredir cesaret edemediğiniz birçok aktiviteye ‘Varım’ diyeceksiniz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken bazılarınız karmaşalar yaşayacak. Dengelerin çok önemli olduğunu biliyor ve kullanmak istiyorsunuz.

Uzun süredir cesaret edemediğiniz birçok aktiviteye ‘Varım’ diyeceksiniz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken bazılarınız karmaşalar yaşayacak. Dengelerin çok önemli olduğunu biliyor ve kullanmak istiyorsunuz. YENGEÇ: Olaylar karşısındaki duygusal yaklaşımınız, hayattaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor ve başarıyorsunuz. Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin.

Olaylar karşısındaki duygusal yaklaşımınız, hayattaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor ve başarıyorsunuz. Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin. ASLAN : Değerinizin karşılığı olmayabilir. Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor.

: Değerinizin karşılığı olmayabilir. Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor. BAŞAK: Karşı cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışması sonucu geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz bol olacak. Maddi kaygılarınızın gündemde olacağı bir gün, dikkatli olun.

Karşı cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışması sonucu geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz bol olacak. Maddi kaygılarınızın gündemde olacağı bir gün, dikkatli olun. TERAZİ: Masraflarınızdaki artışların nedeni biraz da sizin hatanız. Bugün alışveriş yaparken bütçenizi aşabilirsiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri bir dille söylemeniz istenmeyen tatsız olaylara neden olabiliyor.

Masraflarınızdaki artışların nedeni biraz da sizin hatanız. Bugün alışveriş yaparken bütçenizi aşabilirsiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri bir dille söylemeniz istenmeyen tatsız olaylara neden olabiliyor. AKREP: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Çok ilginç bir durum ortaya çıkacak. Bazı tesadüfler ve eski duyguları tetikliyor.

Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Çok ilginç bir durum ortaya çıkacak. Bazı tesadüfler ve eski duyguları tetikliyor. YAY: Gönül freninizi sağlam tutmak zorundasınız. Kişiliğinizdeki duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hata yapıyor ve karşınızdaki kişiye fazla değer veriyorsunuz. Yaşamı kendi kuralları içinde yargılamalısınız.

Gönül freninizi sağlam tutmak zorundasınız. Kişiliğinizdeki duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hata yapıyor ve karşınızdaki kişiye fazla değer veriyorsunuz. Yaşamı kendi kuralları içinde yargılamalısınız. OĞLAK : Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin size vereceği desteği unutmamalısınız. Güç ve duygusallığı birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Sosyal aktivitelerde aşk tuzaklarına dikkat etmelisiniz.

: Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin size vereceği desteği unutmamalısınız. Güç ve duygusallığı birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Sosyal aktivitelerde aşk tuzaklarına dikkat etmelisiniz. KOVA : Aile bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Böyle bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Özel durumlar söz konusu.

: Aile bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Böyle bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Özel durumlar söz konusu. BALIK: Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanız. Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız. Bugün konuştuğunuz kişileri kolayca etkiliyorsunuz.

23 Haziran gününe damga vuran olaylar

Fransa ve Türkiye arasında imzalanan antlaşmayla Hatay Fransız egemenliğinden çıktı. Fransa Hatay üzerindeki bütün hak iddialarından vazgeçerek kentin Türkiye'nin bir ili olarak ilhak edilmesini kabul etti. 1939

Refah şilebi bir denizaltı tarafından batırıldı, 168 kişi öldü. Bu saldırıyı hiçbir ülke üstlenmedi, gemiyi kimin batırdığı açıklığa kavuşamadı. 1941

6 ve daha fazla çocuğu olan ailelere ikramiye verilmesi kararlaştırıldı. 1942

Profesör Nüzhet Gökdoğan 23 Haziran 1954'de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi dekanlığına seçildi. Gökdoğan ilk kadın dekan. 1954

1970'li yıllarda Türkiye'de büyük ilgi toplayan "Kaçak" adlı Amerikan televizyon dizisinde "Doktor Kimble" rolünü oynayan Amerikalı sinema oyuncusu David Janssen Turizm Bakanlığı'nın konuğu olarak Türkiye'ye geldi. 1974

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş'in Diyarbakır gezisi sırasında olaylar çıktı; 1 asker, 1 sivil öldü, 46 kişi yaralandı. Türkeş bir yıl sonra aynı gün tekrar Diyarbakır'a gitmek istedi. Tepkiler üzerine gezi iptal edildi. 1975

Yurt dışına kaçan Banker Kastelli'nin kasasına el konuldu; 70 banker ve banka yöneticisinin yurt dışına çıkışı yasaklandı. 1982

İsrail'de seçim yapıldı. İşçi Partisi lideri Yitzak Rabin başbakan seçildi. 1992

Belfast'ta ırkçı saldırılara maruz kalan yüz kadar Romanyalı, Kuzey İrlanda'yı terk etmeye başladı. 2009

