Güne Başlarken | 23 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

Konya'da Suriyeli ailenin kaldığı iki katlı evin üst katında çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti. Anne ile baba, çalışmaları gözyaşları arasında izlerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'yı Türkiye'de Kovid-19'a karşı geliştirilen ve üçüncü faz aşamasına geçilen "TURKOVAC" isimli yerli aşı vesilesiyle tebrik etti.

İstanbul Avcılar'da boşandığı eşi Kader Kocayemiş tarafından sokak ortasında bacağından 4 kurşunla vurularak yaralanan Gönül Ayvacıoğlu, hastaneden taburcu oldu. Evine geçtikten sonra başından geçenleri anlatan Ayvacıoğlu, "Çok yakından ateş etti, sonra patır patır saymaya başladı. Yere düştüm, 'vurdun vuracağın kadar' dedim poşetle vurmaya başladım. Sonra göğsümü hedef alınca silahı tutukluk yaptı, vuramadı. Şans eseri ayaktayım" dedi.

Gaziantep’te 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili yargılanan sanık Mehmet K’nin "ev hapsi" kararıyla tahliye edilmesine yapılan itirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'na ilişkin iddianame, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Güne Dair Notlar

23 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,67 TL euro ise 10,32 TL.

8,67 ise 10,32 Gram altın ise 496,12 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 19°C, 27°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 21°C, 30°C Akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 15°C, 27°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 21°C, 25°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 19°C, 35°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Kapatılsın diyemem. Ama onun yerine şunu sorarım:

- Böyle mi devam etsin?

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Böyle’den kastım; Genel karnesi... Hal ve gidişi... İlişkileri... Duruşu...

Meclis’teki tavır ve üslubu...

- Aynen devam mı etsin? Rauf Tamer'in yazısı...

Günün kitabı

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

“Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var,” dedi. “Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı yaşama şansını sunar sana. Farklı seçimler yapmış olsan, şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün… Pişmanlıklarını telafi etme şansın olsaydı, bazı konularda farklı davranır mıydın?”

23 Haziran günlük burç yorumları