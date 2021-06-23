Güne Başlarken | 23 Haziran 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
23 Haziran 2021, Çarşamba 07:22 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Konya'da Suriyeli ailenin kaldığı iki katlı evin üst katında çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti. Anne ile baba, çalışmaları gözyaşları arasında izlerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'yı Türkiye'de Kovid-19'a karşı geliştirilen ve üçüncü faz aşamasına geçilen "TURKOVAC" isimli yerli aşı vesilesiyle tebrik etti.
İstanbul Avcılar'da boşandığı eşi Kader Kocayemiş tarafından sokak ortasında bacağından 4 kurşunla vurularak yaralanan Gönül Ayvacıoğlu, hastaneden taburcu oldu. Evine geçtikten sonra başından geçenleri anlatan Ayvacıoğlu, "Çok yakından ateş etti, sonra patır patır saymaya başladı. Yere düştüm, 'vurdun vuracağın kadar' dedim poşetle vurmaya başladım. Sonra göğsümü hedef alınca silahı tutukluk yaptı, vuramadı. Şans eseri ayaktayım" dedi.
Gaziantep’te 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili yargılanan sanık Mehmet K’nin "ev hapsi" kararıyla tahliye edilmesine yapılan itirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın tutuklanmasına karar verdi.
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'na ilişkin iddianame, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Güne Dair Notlar
- 23 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,67 TL euro ise 10,32 TL.
- Gram altın ise 496,12 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 19°C, 27°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 21°C, 30°C Akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 15°C, 27°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 21°C, 25°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 19°C, 35°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Kapatılsın diyemem. Ama onun yerine şunu sorarım:
- Böyle mi devam etsin?
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Böyle’den kastım; Genel karnesi... Hal ve gidişi... İlişkileri... Duruşu...
Meclis’teki tavır ve üslubu...
- Aynen devam mı etsin? Rauf Tamer'in yazısı...
Günün kitabı
Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig
“Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var,” dedi. “Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı yaşama şansını sunar sana. Farklı seçimler yapmış olsan, şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün… Pişmanlıklarını telafi etme şansın olsaydı, bazı konularda farklı davranır mıydın?”
23 Haziran günlük burç yorumları
- KOÇ: Yapacağınız her aktiviteye duygusal performansınızı aktaracaksınız. Aşk yaşantınızın epey renkli geçeceği bugün, ani tartışmalardan uzak kalmayı başarmalısınız. Karşı tarafın fikirlerini önemsemelisiniz.
- BOĞA: Bugün karşınızdaki kişilerin size iyi niyetle yaklaşımlarından emin olmadan fikirlerinizi ortaya koymak istemiyorsunuz. Olaylara yaklaşımınız çok daha farklı ve kuralcı olacak. Temkinli olmakta fayda var. Haklısınız.
- İKİZLER: Bugünlerde değerinizin farkındasınız ama bu özelliğinizi karşı tarafa aktarmakta güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz.
- YENGEÇ: Enerjiniz yüksek ve ideallerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz. Egonuzu ortaya koyamadığınızda huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz. Emir almaktan hoşlanmadığınız için bugün başarıyı kucaklayacaksınız.
- ASLAN: Toplumsal konulara ilgi gösterme eğilimdesiniz. Ailenizin sorunları önem kazanıyor. Özellikle annenizle ilgili birtakım olaylar yaşayabilirsiniz. İşiniz ve ailenizin problemleri arasında kalmak istemiyorsunuz.
- BAŞAK: Çalışma hayatınız duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu için çabuk etkileniyor ve sorunları işe kolay aksettirebiliyorsunuz. Bugün sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu olacak.
- TERAZİ: İlginç fikirlerinizi iş konusunda kullanarak çevrenizi şaşırtabilirsiniz. Kendinizi yenilemekte acele etmeyin. Yaşantınızla ilgili güzel planlar yapmanıza rağmen değişimlerden çabuk etkileniyorsunuz.
- AKREP: Partnerinizle işbirliği içindesiniz. Bu da kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanızı sağlayacak. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.
- YAY: Aşkla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacak. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda birtakım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken ikili ilişkilerinizde zorluk yaşıyorsunuz.
- OĞLAK: Araştırmacı yapınızı fazla zorlamanız gerekmiyor. Dostlarınızla istediğiniz iletişimi kurma konusunda zorlanacaksınız. Düşüncelerinizin yanlış anlaşılması sizin tarzınızla ilgili bir olay. Hislerinizi saklıyorsunuz.
- KOVA: Girdiğiniz ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalıyorsunuz. Sabit düşünceleriniz var ve olaylara dar çerçeveden bakıyorsunuz. Takıntılı davranmaktan vazgeçin. Bacak ağrılarınız olabilir.
- BALIK: Planladığınız işler için yeni yapılanmalar içinde olacaksınız. Enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız temkinli davranmanızda fayda var.