Güne Başlarken | 23 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu?

Çin’in Şangay kentinde bulunan Pudong Uluslararası Havalimanı’nda çalışan 2 kişide Covid-19’a rastlanmasının ardından havalimanında bulunan yaklaşık 14 bin kişinin zorla karantinaya alındığı iddia edildi.

Corona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokağa çıkan araç sürücülerine yönelik Bolu Dağı’nda emniyet ekiplerince uygulama yapıldı. İzinsiz sokağa çıkanlara cezai işlem uygulandı.

Danimarka'da mutasyona uğrayan corona virüsün vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine, 17 milyon vizon öldürülmüştü. Fransa'da, ilk defa vizonlarda yeni tip corona virüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.

Yaşı veya hastalığı nedeniyle başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin bakımını üstlenen akrabalara devlet her ay düzenli olarak ödeme yapıyor. Bu yıl verilen maaş ise 1.540 lira.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 21-22 Kasım tarihlerinde belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye, 1.729.723 TL ceza yazıldığını bildirdi.

Güne Dair Notlar

23 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 7, 65 TL euro ise 9, 08 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 14°C, 22°C Az bulutlu ve açık Ankara, -2°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 9°C, 13°C Aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Diyarbakır, 3°C, 14°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Düşündüm de... Uzun zamandır coşkulu, neşeli şarkılar dinlemiyorum. Ya da dinlediğim şarkılar neşelendirmiyor artık beni. Kim bilir ne zaman en son bir dost sofrasında lokmaları korkusuz paylaştık? En son sinemaya gideli, hiç tanımadığım birinin yanına oturup film izleyeli kaç ay geçti? Banu Şen'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Gabriel Garcia Marquez- Kırmızı Pazartesi

Kolombiyalı büyük yazar Gabriel García Márquez'in 1981'de yayımlanan yedinci romanı Kırmızı Pazartesi, işleneceğini herkesin bildiği, engel olmak için kimsenin bir şey yapmadığı bir namus cinayetinin öyküsü. Hem Kolombiya'da, hem de yayımlandığı dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkede sarsıcı etkileri olmuş bir roman. Usta yazar, çocukluğunu geçirdiği kasabada yıllar önce yaşanmış bir cinayet olayını aktarıyor. Romanın kahramanı Santiago Nasar'ın öldürüleceği daha ilk satırlardan belli. Kırmızı Pazartesi, yalnızca bir cinayetin arka planını değil, bir halkın ortak davranış biçimlerinin potresini de çiziyor. Böylece, sonuna dek ilgiyle okuyacağınız bu kısa ve ölümsüz roman, bir toplumsal ruhçözümü niteliği de kazanmış oluyor.

23 Kasım günlük burç yorumları