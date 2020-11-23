Güne Başlarken | 23 Kasım 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
23 Kasım 2020, Pazartesi 07:40 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Çin’in Şangay kentinde bulunan Pudong Uluslararası Havalimanı’nda çalışan 2 kişide Covid-19’a rastlanmasının ardından havalimanında bulunan yaklaşık 14 bin kişinin zorla karantinaya alındığı iddia edildi.
- Corona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokağa çıkan araç sürücülerine yönelik Bolu Dağı’nda emniyet ekiplerince uygulama yapıldı. İzinsiz sokağa çıkanlara cezai işlem uygulandı.
- Danimarka'da mutasyona uğrayan corona virüsün vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine, 17 milyon vizon öldürülmüştü. Fransa'da, ilk defa vizonlarda yeni tip corona virüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.
- Yaşı veya hastalığı nedeniyle başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin bakımını üstlenen akrabalara devlet her ay düzenli olarak ödeme yapıyor. Bu yıl verilen maaş ise 1.540 lira.
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 21-22 Kasım tarihlerinde belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye, 1.729.723 TL ceza yazıldığını bildirdi.
Güne Dair Notlar
- 23 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 7, 65 TL euro ise 9, 08 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 14°C, 22°C Az bulutlu ve açık Ankara, -2°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 9°C, 13°C Aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Diyarbakır, 3°C, 14°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Düşündüm de... Uzun zamandır coşkulu, neşeli şarkılar dinlemiyorum. Ya da dinlediğim şarkılar neşelendirmiyor artık beni. Kim bilir ne zaman en son bir dost sofrasında lokmaları korkusuz paylaştık? En son sinemaya gideli, hiç tanımadığım birinin yanına oturup film izleyeli kaç ay geçti? Banu Şen'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Gabriel Garcia Marquez- Kırmızı Pazartesi
Kolombiyalı büyük yazar Gabriel García Márquez'in 1981'de yayımlanan yedinci romanı Kırmızı Pazartesi, işleneceğini herkesin bildiği, engel olmak için kimsenin bir şey yapmadığı bir namus cinayetinin öyküsü. Hem Kolombiya'da, hem de yayımlandığı dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkede sarsıcı etkileri olmuş bir roman. Usta yazar, çocukluğunu geçirdiği kasabada yıllar önce yaşanmış bir cinayet olayını aktarıyor. Romanın kahramanı Santiago Nasar'ın öldürüleceği daha ilk satırlardan belli. Kırmızı Pazartesi, yalnızca bir cinayetin arka planını değil, bir halkın ortak davranış biçimlerinin potresini de çiziyor. Böylece, sonuna dek ilgiyle okuyacağınız bu kısa ve ölümsüz roman, bir toplumsal ruhçözümü niteliği de kazanmış oluyor.
23 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: İşinizle ilgili gelişmelerden memnun kalmayabilir ve kapasitenizi artırma yoluna gidebilirsiniz. Sürekli değişen düşüncelerinizi çevrenizle paylaşma ihtiyacı içindesiniz. Bugün, sessiz kalmayı yeğlemelisiniz.
- BOĞA: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün. Siz, dostluğu seven biri olarak iyilik yapmanız için size fırsat doğuyor. Olaylara sakin bir şekilde yaklaşarak çözüm arayacaksınız.
- İKİZLER: Bugün kendinizi farklı bir alanda çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz. Bazı yeniliklere ihtiyacınız var.
- YENGEÇ: Birçok romantik fırsat önünüze geliyor. Bugün yakın ilişkilerinize sanatsal ve uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız. Bugün gizemli olayların peşine düşerek çözümleyici tarafınızı tatmin edebilirsiniz.
- ASLAN: Önemsiz şeylerin üzerinde fazla durmaya başladınız. Düşüncelerinizi toparlama konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın davranışlarını eleştirmemelisiniz. Engeller karşısında pes etmemelisiniz.
- BAŞAK: Bugün tavırlarınızla üstün bir imaj yaratıyorsunuz. Şartları zorluyor ama bunu yaparken hiç kimseye hesap vermek istemiyorsunuz. Böyle yapacaksanız çevreniz tarafından yargılanmayı da göze almalısınız.
- TERAZİ: İlişkilerinizi sorgulamaya başladınız. Duygularınızla baş başa kalıp çevrenin yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Düşüncelerinizle yalnız kalmak isteyişinizi çevrenize anlatmanız mümkün değil.
- AKREP: Uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabır empoze etmelisiniz. Ya da yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin, kısa süreli olarak bazı işlerinizi onlara devredin. Bugün kendinizi dinlendirmelisiniz.
- YAY: Sizi aşan sıra dışı konular üzerinde çalışmayı seviyorsunuz. Yaratıcılığınız engellendiği zaman başarılı olmanız mümkün değil. Bugün duygusal konularınızı arkadaşlarınızla paylaşma ihtiyacı içinde olacaksınız.
- OĞLAK: Sıra dışı davranışlarınızla güçlü performans sergiliyor ve herkesin hayretler içinde kalmasına neden oluyorsunuz. Yaşamın değişen değerlerinden rahatsız olmadan çevrenizi sorgulamayı seviyorsunuz.
- KOVA: Birçok konuda fevri davranışlarınız nedeniyle sizi uyaran kişilerin sözlerine aldırmıyorsunuz. Tahmin etmediğiniz noktalardan gelen hatanın boyutu çok küçük olsa da siz onu düzeltme süresini uzatıyorsunuz.
- BALIK: Finans konuları ile ilgili öngörülerde partnerinizin fikirlerini de almanız iyi olacak. Yanlış adımlarla maddi riskler içine girmemek için inatçı tarzınızdan vazgeçin. Bugün ayrıntılar ve sezgiler önem kazanacak.