Güne Başlarken | 23 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

Mersin Gülnar'da kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin aile fertleri şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 8 aile ferdinden dede Hasan Yağal tutuklandı.

İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in adı, Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne verildi. Karar Resmi Gazete'de yer aldı.

İran Futbol Federasyonu, Kadın Futbol Milli Takımı'nın kalecisi Zohreh Koudaei ile ilgili iddialar nedeniyle Ürdün Futbol Federasyonu hakkında Asya Futbol Konfederasyonu'na (AFC) şikayette bulundu.

Pfizer/BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12-15 yaş grubu üzerinde ciddi bir yan etkiye yol açmadan son derece etkili olduğu bildirildi.

İstanbul Avcılar'da yangın çıkan evde başından tabancayla vurularak ölmüş bir halde bulunan Hasan Akay'ın cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan eşi Betül Akay, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güne Dair Notlar

23 Kasım günü saat 7.35'te dolar 11,46, euro ise 12,84 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 15°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 15°C, 20°C Yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor Ankara, 4°C, 15°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu Trabzon, 11°C, 18°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu Diyarbakır, 2°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Sinema: Ip Man 4: Final, STAR: 20.00 Yerli Dizi: Sana Söz, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Destan, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Masumlar Apartmanı

Günün köşe yazısı

2013’te göreve başladığında “aykırı papa” olduğu biliniyordu. Bu aykırılığını, şimdi reformlarla kayıt altına almaya ve Katolik dünyasının tutucu geleneklerini sarsmaya girişmiş bulunuyor. - Oral Çalışlar'ın yazısı...

23 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ: Enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Planladığınız işlerinizi kendi tarzınıza göre uygulayacaksınız. Yüksek idealler peşindesiniz ve ihtiyacınız olan motivasyon sadece kendi gücünüzde saklı.

BOĞA: Bilimsel konulara ilginizin yoğun olduğu bir gün olmasına rağmen işinizle ilgili geniş bir araştırma içinde olacaksınız. Partnerinizin şartlarını kendi isteklerinizle birleştirebilir ve birlikte ortak çalışma yapabilirsiniz.

İKİZLER: Özgürlüğünüz konusunda kimseye taviz vermek istemiyor olabilirsiniz. Bugün partnerinizin tavırlarından yanlış anlamalar söz konusu olabilir. Ona olan duygularınızda farklı detaylar ortaya çıkacak.

YENGEÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin yaratıcı fikirlerinden etkilenmemeniz mümkün değil. Onlarla proje üretme yoluna gidebilirsiniz. Geleneksel yapınızı zorlayacak olaylardan uzak kalmaya çalışıyorsunuz.

ASLAN: Duygusal yaşantınızda hareketlenme var. Bulunduğunuz ortamlarda duygusal etkilenmeler yaşamanız mümkün. Yeni tanışacağınız kişilerle farklı bir elektrik var. Egonuzun yüksek olduğu bir gün.

BAŞAK: Davranışlarınızın ön planda olmasını istiyorsunuz ve ailenizin sizi yönlendirmesine tepkili olabilirsiniz. Kazançlarınız konusunda tereddütleriniz var. Bugün, çevrenizi kolayca etkileyeceksiniz.

TERAZİ: Çekiciliğinizi hissedeceğiniz ortamlara gireceksiniz. İletişim konularının gündem kazanması sonucunda bazı iş bağlantıları yapacaksınız. Üstün nitelikli kişilerin fikirlerine ihtiyacınız olacak.

AKREP: Bugün para harcama konusunda aşırıya kaçabilirsiniz. İdealleriniz uğruna birtakım harcamalar peşinde olacaksınız. Alışveriş yapma isteğiniz yüzünden istemediğiniz borçların altına gireme riskiniz var. Dikkat edin.

YAY: Duygusal konularla ilgili gelişmeler söz konusu. Partnerinizle birlikte ortak motivasyon çalışmaları içinde olacaksınız. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabasındasınız. Bu da rekabet oluşturuyor.

OĞLAK: Duygusal konularda kendinizi daha özgür hissetmek isteseniz bile, geleneksel yapınızı zorluyorsunuz. İletişim konusunda engelleme yaşayacaksınız. İdeallerinizin ön planda olacağı bir gün.

KOVA: Sıra dışı fikir ve ilginç arkadaşlıkların gündem kazanması söz konusu. Yaşamınıza farklı boyut getirmek istiyor ve çalışmalarınızı bu yönde yoğunlaştırmayı planlıyor, problemlere çözüm getiriyorsunuz.

BALIK: Duygusal konuların sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe herkesin sorunları yükleneceksiniz. Bugün dostlarınızın sizden bekledikleri destekleri imkanlarınız dahilinde vermek isteyebilirsiniz.