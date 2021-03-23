Güne Başlarken | 23 Mart 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
23 Mart 2021, Salı 07:32 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Yozgat'ta akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle otomobillerde ve evlerin çatılarında hasar meydana geldi. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kafasından yaralanan Mustafa Özipek, hastaneye kaldırıldı.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki pozitif gündemi sürdürmek için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile çalışacaklarını bildirdi.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Sizler, sağlık hizmetlerimizin birer kahramanı, hepimizin övüncüsünüz" ifadelerini kaydetti.
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri" töreninde 'Erişilebilir İşyerleri' kategorisinde İstanbul Havalimanı birinci seçildi. Havalimanı İşletmeci İGA CEO'su Kadri Samsunlu'ya ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan takdim etti.
- Adana'nın Karaisalı ilçesinde karı-koca, evde başlarından vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Güne Dair Notlar
- 23 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7, 86 TL euro ise 9, 37 TL.
- Gram altın ise 438 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 14°C, 17°C Yağışların iç kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor Ankara, 7°C, 10°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 9°C, 16°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 4°C, 16°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Eğer sabah uyandığınızda paranızın değeri yüzde 10 düşmüşse, güne doğal olarak “Neler oluyor?” sorusuyla başlarsınız. Son 10 gün içinde o kadar çok şey yaşadık ki! Artık yorumlama, anlam verme gibi çabaların ötesinde bir yerlerdeyiz. HDP hakkındaki kapatma davası, Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi, İstanbul Sözleşmesi’ndeki geri alınan imza ve Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması ile nasıl bir Türkiye hedefleniyor? Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...
Günün kitabı
Michael Ende- Momo
Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır: Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır.
Bir gün hayaletimsi topluluk “duman adamlar” ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup insanların zamanını çalarlar. Onları durduracak tek kişiyse Momo’dur.
Momo elinde bir çiçek, koltuğunun altında bir kaplumbağa ve gizemli Hora Usta’nın da yardımıyla koskoca duman adamlar ordusunun karşısında tek başına durur. Acaba Momo, zamanı çalan adamları tek başına alt edebilecek midir?
Toplumumuz ve günümüz insanının zaman algısı ve zamanı okuması üzerine bir masal olan Momo’yla Michael Ende, Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne layık görülmüştür. Pek çok kez sinemaya uyarlanan Momo, kırktan fazla dile çevrilmiş, tüm dünyada 7 milyonun üzerinde satılmıştır.
23 Mart günlük burç yorumları
- KOÇ: Sabah saatlerinde ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır ve dengede tutmak olmalı.
- BOĞA: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortama adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyini yüksek seviyelerde tutmasıdır. Bu konuya özen gösterin.
- İKİZLER: Yakın dostlarınızdan alacağınız destek sizin için önemli olacak. Öğle saatlerinden sonra işbirliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantı yapacaksınız.
- YENGEÇ: Bugün maddi konularda iş birliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Özellikle çevrenizde başarılı çalışmalarınız ses getirecek.
- ASLAN: Yaşamın her adımında her konuya kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz. Size ispatlanmayan fikirlerle gelmelerinde neden aramak sizde alışkanlık oldu.
- BAŞAK: İşbirliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi fazla etkilemeyecek. Bugün yaratıcılığınızı ve girişimciliğinizi destekleyen davranışlar içindesiniz. Size sunulan büyük bir sorumluğu üstleneceksiniz.
- TERAZİ: Geçmişle ilgili nostaljik anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partneriniz de paylaşıyor. Uzun süredir haber alamadığınız kişileri özleyebilirsiniz.
- AKREP: Hedeflediğiniz işle ilgili desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak için üstün çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz. Bırakın, biraz da başkaları sizin yerinize düşünsün.
- YAY: Bugün, çok canlı bir gün. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işleriniz erteleyebilirsiniz. Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve hataları kabul etmek istemiyorsunuz.
- OĞLAK: Kendinize olan güveniniz sizi cüretkar yapıyor. Ama mantıklı yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru kullanacaksınız. Kendinize güveniyorsunuz.
- KOVA: Hiç kimsenin sezemediği işinizle ilgili bazı konuları hemen hissedebiliyorsunuz. Bu da sizde sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız.
- BALIK: Yakın arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, işyerinize de yaymalısınız. Bu sizi daha çok motive edecek. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız yüzünden dostlar konusunda da seçici olmanıza neden oluyor.