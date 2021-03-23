Güne Başlarken | 23 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

Yozgat'ta akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle otomobillerde ve evlerin çatılarında hasar meydana geldi. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kafasından yaralanan Mustafa Özipek, hastaneye kaldırıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki pozitif gündemi sürdürmek için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile çalışacaklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Sizler, sağlık hizmetlerimizin birer kahramanı, hepimizin övüncüsünüz" ifadelerini kaydetti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri" töreninde 'Erişilebilir İşyerleri' kategorisinde İstanbul Havalimanı birinci seçildi. Havalimanı İşletmeci İGA CEO'su Kadri Samsunlu'ya ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan takdim etti.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde karı-koca, evde başlarından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Güne Dair Notlar

23 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7, 86 TL euro ise 9, 37 TL.

ise 9, 37 Gram altın ise 438 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 14°C, 17°C Yağışların iç kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor Ankara, 7°C, 10°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 9°C, 16°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 4°C, 16°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Eğer sabah uyandığınızda paranızın değeri yüzde 10 düşmüşse, güne doğal olarak “Neler oluyor?” sorusuyla başlarsınız. Son 10 gün içinde o kadar çok şey yaşadık ki! Artık yorumlama, anlam verme gibi çabaların ötesinde bir yerlerdeyiz. HDP hakkındaki kapatma davası, Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi, İstanbul Sözleşmesi’ndeki geri alınan imza ve Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması ile nasıl bir Türkiye hedefleniyor? Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...

Günün kitabı

Michael Ende- Momo

Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır: Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır.

Bir gün hayaletimsi topluluk “duman adamlar” ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup insanların zamanını çalarlar. Onları durduracak tek kişiyse Momo’dur.

Momo elinde bir çiçek, koltuğunun altında bir kaplumbağa ve gizemli Hora Usta’nın da yardımıyla koskoca duman adamlar ordusunun karşısında tek başına durur. Acaba Momo, zamanı çalan adamları tek başına alt edebilecek midir?

Toplumumuz ve günümüz insanının zaman algısı ve zamanı okuması üzerine bir masal olan Momo’yla Michael Ende, Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne layık görülmüştür. Pek çok kez sinemaya uyarlanan Momo, kırktan fazla dile çevrilmiş, tüm dünyada 7 milyonun üzerinde satılmıştır.

23 Mart günlük burç yorumları