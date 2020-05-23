Güne Başlarken | 23 Mayıs 2020
Bayram arifesinden günaydın. Ramazan Bayramı'ndan önceki son günde yine Güne Başlarken ile buradayız. 4 günlük sokağa çıkma yasağında sana yardımcı olmaya çalışacağız. Şimdiden iyi bayramlar.
23 Mayıs 2020, Cumartesi 08:01 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Türkiye genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay mesajının seyahat izin belgesi yerine geçtiğini duyurdu.
Erzurum'da gizlice baba evine ziyarete gelen kadın, 9 kişiye corona virüs bulaştırdı.
- 23 Mayıs günü saat 7.17'de dolar 6,81 TL, euro ise 7,42 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 16°C Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı Antalya, 18°C, 28°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 4°C, 16°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 11°C, 15°C Sağanak yağışlı Diyarbakır, 13°C, 26°C Gök gürültülü sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?
Bayramı kilo almadan geçirmenin 6 yolu
Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bir ay süren iftar ve sahur düzeninden sonra bayram sabahı tatlılar, hamur işleri, kızartmalardan oluşan enfes bir kahvaltı sizi bekliyor olacaktır. Özlenen tatları mümkün olduğunca haftalara dağıtarak yemek gerekiyor.
İşte detaylar
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Kılıbık (Kanal D), Kim Milyoner Olmak İster (ATV), Benimle Söyle (FOX)
Dizi önerisi: The Last Dance
Film önerisi: Space Jam (1996)
Kitap önerisi: Başarının Yolu - Phil Jackson
Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2020)
- KOÇ: Arkadaş çevrenizde yardımseverliğiniz öne çıkacak. Hayatınız hareketlenebilir, sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Yolculuklar gündemde. Bugün birçok görüşme yapacak ve konuşmalarınızla insanları etkileyeceksiniz.
- BOĞA: Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli.
- İKİZLER: Duygusal yaşamınıza derin bir anlam katmak isteyebilirsiniz. Hisleriniz çok güçlü. Çekiciliğinizi ön plana çıkaracak davranışlar sergilemekten yanasınız. Hareketleriniz daha bir anlamlı ve sözleriniz akıcı olacak.
- YENGEÇ: Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Pratik çözümler arayışı içindesiniz.
- ASLAN: Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içindesiniz. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok büyütüyorsunuz.
- BAŞAK: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Randevular önemli.
- TERAZİ: Aşk yaşantınızda ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün. Olayları akışına bırakmalısınız.
- AKREP: Ani tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Yaşamınızda tüm olaylara farkı bir şekilde yaklaşıyor ve yoğunlaşıyorsunuz.
- YAY: Sanatsal olayların gündem kazanacağı bir gün. Çabalarınızı işinize rahatça aktarabileceksiniz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşı size olan ilgileri yüksek.
- OĞLAK: Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve gelecek tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Aksiliklerin her zaman olabileceğini unutmamalı ve hatalarınızı büyütmemelisiniz.
- KOVA: Bugün ilginç fikirleriniz var ve olayları çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar veriyorsunuz. Yapacağınız yolculuk planlarının size kazandıracağı olumlu enerjiyle yeni çalışma içinde olacaksınız.
- BALIK: Görüşeceğiniz kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir ve kendinize disiplin getirmek istiyorsunuz. Bugün her zamankinden fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız.
23 Mayıs gününe damga vuran olaylar
- Fransa'da kadınların toplantılara katılması yasaklandı. 1795
- İzmir'in Yunan kuvvetlerince işgalini kınamak amacıyla İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda yapılan mitinge 200 bin kişi katıldı. 1919
- Türk Vatandaşlığı Kanunu kabul edildi. 1928
- İstanbul Elektrik Şirketinin hükümetçe satın alınmasına ilişkin sözleşme Ankara'da imzalandı. 1938
- Sovyet lideri Josef Stalin Berlin ablukasını kaldırdı ve II. Dünya Savaşı sonrası ikiye bölünen Almanya'nın batısında federal cumhuriyet ilan edildi. 1949
- İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kondu. 25 bin asker ve polis kentte arama yaptı. 1971
- İmralı Cezaevi'nden kaçan Amerikalı Billy Hayes'in yazdığı roman Geceyarısı Ekspresi adıyla sinemaya aktarıldı. Türkiye, filmi protesto etti. 1978
- İstanbul'a 117 yıl hizmet eden Galata Köprüsü yerinden sökülerek Haliç'e çekildi. 1992
- ''Kömür kralı'' olarak tanınan Yeni Günaydın ve Tan gazetelerinin sahibi Bekir Kutmangil silahlı saldırıda öldü. 1995