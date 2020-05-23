Güne Başlarken | 23 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

Türkiye genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay mesajının seyahat izin belgesi yerine geçtiğini duyurdu.

Erzurum'da gizlice baba evine ziyarete gelen kadın, 9 kişiye corona virüs bulaştırdı.





Güne Dair Notlar

23 Mayıs günü saat 7.17'de dolar 6,81 TL, euro ise 7,42 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 16°C Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı Antalya, 18°C, 28°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 4°C, 16°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 11°C, 15°C Sağanak yağışlı Diyarbakır, 13°C, 26°C Gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

Bayramı kilo almadan geçirmenin 6 yolu

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bir ay süren iftar ve sahur düzeninden sonra bayram sabahı tatlılar, hamur işleri, kızartmalardan oluşan enfes bir kahvaltı sizi bekliyor olacaktır. Özlenen tatları mümkün olduğunca haftalara dağıtarak yemek gerekiyor.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Kılıbık (Kanal D), Kim Milyoner Olmak İster (ATV), Benimle Söyle (FOX)

Dizi önerisi: The Last Dance

Film önerisi: Space Jam (1996)

Kitap önerisi: Başarının Yolu - Phil Jackson

Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2020)

KOÇ : Arkadaş çevrenizde yardımseverliğiniz öne çıkacak. Hayatınız hareketlenebilir, sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Yolculuklar gündemde. Bugün birçok görüşme yapacak ve konuşmalarınızla insanları etkileyeceksiniz.

: Arkadaş çevrenizde yardımseverliğiniz öne çıkacak. Hayatınız hareketlenebilir, sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Yolculuklar gündemde. Bugün birçok görüşme yapacak ve konuşmalarınızla insanları etkileyeceksiniz. BOĞA: Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli.

Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli. İKİZLER : Duygusal yaşamınıza derin bir anlam katmak isteyebilirsiniz. Hisleriniz çok güçlü. Çekiciliğinizi ön plana çıkaracak davranışlar sergilemekten yanasınız. Hareketleriniz daha bir anlamlı ve sözleriniz akıcı olacak.

: Duygusal yaşamınıza derin bir anlam katmak isteyebilirsiniz. Hisleriniz çok güçlü. Çekiciliğinizi ön plana çıkaracak davranışlar sergilemekten yanasınız. Hareketleriniz daha bir anlamlı ve sözleriniz akıcı olacak. YENGEÇ: Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Pratik çözümler arayışı içindesiniz.

Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Pratik çözümler arayışı içindesiniz. ASLAN : Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içindesiniz. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok büyütüyorsunuz.

: Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içindesiniz. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok büyütüyorsunuz. BAŞAK : Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Randevular önemli.

: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Randevular önemli. TERAZİ : Aşk yaşantınızda ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün. Olayları akışına bırakmalısınız.

: Aşk yaşantınızda ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün. Olayları akışına bırakmalısınız. AKREP: Ani tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Yaşamınızda tüm olaylara farkı bir şekilde yaklaşıyor ve yoğunlaşıyorsunuz.

Ani tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Yaşamınızda tüm olaylara farkı bir şekilde yaklaşıyor ve yoğunlaşıyorsunuz. YAY: Sanatsal olayların gündem kazanacağı bir gün. Çabalarınızı işinize rahatça aktarabileceksiniz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşı size olan ilgileri yüksek.

Sanatsal olayların gündem kazanacağı bir gün. Çabalarınızı işinize rahatça aktarabileceksiniz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşı size olan ilgileri yüksek. OĞLAK: Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve gelecek tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Aksiliklerin her zaman olabileceğini unutmamalı ve hatalarınızı büyütmemelisiniz.

Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve gelecek tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Aksiliklerin her zaman olabileceğini unutmamalı ve hatalarınızı büyütmemelisiniz. KOVA : Bugün ilginç fikirleriniz var ve olayları çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar veriyorsunuz. Yapacağınız yolculuk planlarının size kazandıracağı olumlu enerjiyle yeni çalışma içinde olacaksınız.

: Bugün ilginç fikirleriniz var ve olayları çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar veriyorsunuz. Yapacağınız yolculuk planlarının size kazandıracağı olumlu enerjiyle yeni çalışma içinde olacaksınız. BALIK: Görüşeceğiniz kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir ve kendinize disiplin getirmek istiyorsunuz. Bugün her zamankinden fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız.

23 Mayıs gününe damga vuran olaylar

Fransa'da kadınların toplantılara katılması yasaklandı. 1795

İzmir'in Yunan kuvvetlerince işgalini kınamak amacıyla İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda yapılan mitinge 200 bin kişi katıldı. 1919

Türk Vatandaşlığı Kanunu kabul edildi. 1928

İstanbul Elektrik Şirketinin hükümetçe satın alınmasına ilişkin sözleşme Ankara'da imzalandı. 1938

Sovyet lideri Josef Stalin Berlin ablukasını kaldırdı ve II. Dünya Savaşı sonrası ikiye bölünen Almanya'nın batısında federal cumhuriyet ilan edildi. 1949

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kondu. 25 bin asker ve polis kentte arama yaptı. 1971

İmralı Cezaevi'nden kaçan Amerikalı Billy Hayes'in yazdığı roman Geceyarısı Ekspresi adıyla sinemaya aktarıldı. Türkiye, filmi protesto etti. 1978

İstanbul'a 117 yıl hizmet eden Galata Köprüsü yerinden sökülerek Haliç'e çekildi. 1992

''Kömür kralı'' olarak tanınan Yeni Günaydın ve Tan gazetelerinin sahibi Bekir Kutmangil silahlı saldırıda öldü. 1995

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