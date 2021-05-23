Güne Başlarken | 23 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

Lady Diana’yı sahte belgelerle skandal röportaja ikna ettiği ortaya çıkan İngiliz devlet kanalı BBC, 4.5 milyar dolarlık lisans sözleşmesini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli projesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Galatasaray’ın 2024 yılına kadar sözleşmesini uzattığı Marcao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teknik direktör Fatih Terim’e bugüne kadarki destekleri için teşekkür etti.

Kayseri’de, Mahmut Tarık Ekinci (34), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babası Ahmet Ekinci’yi (66) önce tabanca ile vurdu, sonra da bıçaklayarak öldürdü.

İş insanı Ahmet Nazif Zorlu’nun annesi Saide Zorlu (101), Denizli’de tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti.





Güne Dair Notlar

23 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,42 TL euro ise 10,25 TL.

8,42 ise 10,25 Gram altın ise 509 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu. 14°C, 23°C Antalya, Az bulutlu. 18°C, 32°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu. 8°C, 23°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 14°C, 18°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 10°C, 30°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Parlamenter Sistem’e dönmüş olsak, bugün seçimde birinci parti kim olur? Yüzde 30’un altına inmiş olsa dahi birinci parti kim olur? Anketçiler bunu bilir. Rauf Tamer'in köşe yazısı...

Günün kitabı

William Golding- Piramit

Golding, kendi yaşamından izler taşıyan Piramit'te bizi II. Dünya Savaşı öncesinde İngiliz taşrasının "sınıf takıntılı" ve boğucu ortamına götürür. İnsanların katı bir toplumsal hiyerarşiye göre konumlandığı, herkesin kendi yerini bildiği bu kasabada birbirine hiç temas etmeyen hayatlar sürülür. Anlatının henüz yetişkin dünyasındaki ilişkileri kavrayamamış bir gözlemcinin, genç ve toy Oliver'ın bakış açısından aktarılması ise ironiktir. Piramit, 1920'lerden 1940'lara uzanan yeniyetmelikten yetişkinliğe geçiş sürecine tanıklık ettiğimiz Oliver'ın çocukluğuna ve gençliğine ait trajik olduğu kadar da komik üç hikâyeden oluşur.

Romanın başında sosyal merdivende yükselmek üzere ilk adımı atarak Oxford Üniversitesi'ne başlamaya hazırlanan Oliver, hem alt-orta sınıftan gelen anne babasının "sınırlı" dünyalarına hem de kasabanın daha yüksek sınıftan sakinlerine karşı öfke doludur. Toplumsal tabakalaşma ve sınıf bilincine dayanan bu "piramit" benzeri yapı, Oliver'ın kişisel olarak aşması gereken bir engeldir. (Tanıtım Bülteninden)

23 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ: Ortaklık gereken bazı çalışmalar içinde olacağınız bir gün içindesiniz. Bugün, her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz. Yaşam kalitenizi iki katına çıkarırken enerjinizi dengeleme konusunda dikkatli olmalısınız.

BOĞA: Potansiyeliniz yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

İKİZLER: Sizi fark etmemek imkansız. Bulunduğunuz ortama neşenizle hakim olacaksınız. Çevrenizin size olan yaklaşımını görmezden gelmeyin. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacaksınız.

YENGEÇ: Grup çalışmalarından zevk aldığınız için yaratıcı kişilerle birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz. Partnerinizden alacağınız destek önemli. Orijinal fikirlerin paylaşılacağı iş birliği gün içinde enerjinizi olumlu etkileyecek.

ASLAN: Hiçbir konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz. Fakat olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Bazı çalışmalar içinde olacaksınız. Sevdiğiniz kişi ile kişilik çatışmasından vazgeçmelisiniz.

BAŞAK: Bugün partnerinizin kendine özgün fikirleri olacak ve bu düşüncelerini sizinle paylaşmak isteyecek. Maddi konularda karşınıza çıkacak fırsatlara çekimser kalmak istemeyeceksiniz. Kendinizi frenlemeyi öğrenmelisiniz.

TERAZİ: Araştıracağınız konuların size sağlayacağı kazançları dikkatli düşünün. Sezgileriniz yüksek ve bazen bu yüzden karşı tarafı zorda bırakıyorsunuz. Mesleki anlamda size yarar sağlayacak işler yapacaksınız.

AKREP: Bugün aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Hırslarınızı içinizde büyütüyorsunuz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken bazılarınız karmaşa yaşayacak. Dostlarınızla duygusal bağlarınız güçlenecek.

YAY: Duygularınızdaki artış yüzünden kontrol sınırlarınızı denetlemelisiniz. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.

OĞLAK: Yakın dostlarınızdan önemli destek gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz.

KOVA: Yaşama analizci bakış açısı ile bakarken, isteklerinizi derin bir araştırmadan geçireceksiniz. Bugün hızlı hareket yüzünden kazalara meyillisiniz. Sindirim sisteminize ve cildinize dikkat etmelisiniz.

BALIK: Kafanıza koyduğunuz şeyi yapmakta engel tanımayacak ve size karşı gelenlere hırçın davranacaksınız. Hedeflerinizde belirleyici olmaya devam ederken ikna edici tavırlar sergilemeye özen göstereceksiniz.