Güne Başlarken | 23 Nisan 2020





Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ülkemiz için tarihi dönüm noktalarından biri olan TBMM’nin açılışının 100. yılı kutlanırken, bu önemli günü tüm çocuklara bayram olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla ve özlemle anıyoruz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

Sen uyurken neler oldu?

﻿﻿﻿ Makedonya'da bulunan 270 Türk vatandaşı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Makedonya'da bulunan 270 Türk vatandaşı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi. Ramazan ayının yaklaşması ve corona virüs salgın hastalığı nedeniyle Çamlıca Camii'nin minareleri arasında, “Evde kal Türkiyem, Namaz dinin direğidir" mahyaları yazıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, bazı eyaletlerin yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemlerini gevşetmesiyle ulusal parkların da açılacağını bildirdi.

Güne Dair Notlar

23 Nisan günü saat 7.38'de dolar 6,98 TL, euro ise 7,55 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 16°C, 22°C Akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı Ankara, 3°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 7°C, 12°C Gece saatlerine kadar sağanak yağışlı Diyarbakır, 8°C, 21°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Geceden 1 su bardağı suyun içerisine 2 adet kuru incir atın ve sabah ilk olarak suda bekleyen kuru incirleri yiyip, üzerine kalan suyu için.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Mucize Doktor-Tekrar (FOX)

Dizi önerisi: İkinci Bahar

Okunacak kitap önerisi: Tanios Kayası - Amin Maalouf

Oynanacak oyun önerisi: Black Dessert Online

Günlük burç yorumları (23 Nisan 2020)

KOÇ: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı iyi kullanarak emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Dostlarınızla duygusal coşkular yaşayacaksınız.

Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı iyi kullanarak emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Dostlarınızla duygusal coşkular yaşayacaksınız. BOĞA : Ay’ın burcunuzda ilerlemesi, orijinal düşünceler içinde olduğunuzu gösteriyor. Sizi destekleyen kişilerle olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz.

: Ay’ın burcunuzda ilerlemesi, orijinal düşünceler içinde olduğunuzu gösteriyor. Sizi destekleyen kişilerle olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz. İKİZLER: Yaşadığınız ilişki varsa hemen sonuca gitmeyin. Yakın çevrenizi testten geçirirken çevrenize odaklanacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olmayı yeğleyeceksiniz. Eğlenceli ortamlar sizi bekliyor. Hazırlıklı olun.

Yaşadığınız ilişki varsa hemen sonuca gitmeyin. Yakın çevrenizi testten geçirirken çevrenize odaklanacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olmayı yeğleyeceksiniz. Eğlenceli ortamlar sizi bekliyor. Hazırlıklı olun. YENGEÇ : Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için birçok geçerli nedeniniz var. Çeşitli bahaneler yaratarak kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz. Hassas bir gündesiniz.

: Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için birçok geçerli nedeniniz var. Çeşitli bahaneler yaratarak kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz. Hassas bir gündesiniz. ASLAN: Size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacak. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışması yeni aşkları da gündeme getirebilir. Omurganızı korumalısınız.

Size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacak. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışması yeni aşkları da gündeme getirebilir. Omurganızı korumalısınız. BAŞAK: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz için garip bir tavır takınabilir, gizemli davranabilirsiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimalinin olması sizi endişelendirmesin.

Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz için garip bir tavır takınabilir, gizemli davranabilirsiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimalinin olması sizi endişelendirmesin. TERAZİ : Zeka ve iletişim gezegeni Merkür, Koç’ta ilerliyor. Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip enerjinizi en aza indirmenizde fayda var. Kaçamak aşk ilişkileri gündeme gelebilir, dikkatli olun.

: Zeka ve iletişim gezegeni Merkür, Koç’ta ilerliyor. Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip enerjinizi en aza indirmenizde fayda var. Kaçamak aşk ilişkileri gündeme gelebilir, dikkatli olun. AKREP : Tavırlarınızda inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde güçlü gururunuzla hareket ediyorsunuz. Emlak işleri ile ilgili değişimler gündeminizde olabilir. Bugün özgüveniniz yüksek.

: Tavırlarınızda inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde güçlü gururunuzla hareket ediyorsunuz. Emlak işleri ile ilgili değişimler gündeminizde olabilir. Bugün özgüveniniz yüksek. YAY: Yaşam enerjiniz çok güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce sizi çok heyecanlandırıyor. Bağımsızlık isteğinizi engelleyemiyorsunuz. Cazibeniz dikkat çekiyor. Sezgileriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

Yaşam enerjiniz çok güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce sizi çok heyecanlandırıyor. Bağımsızlık isteğinizi engelleyemiyorsunuz. Cazibeniz dikkat çekiyor. Sezgileriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. OĞLAK : İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda birtakım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken ilişkilerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacak.

: İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda birtakım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken ilişkilerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacak. KOVA : Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Savaşçı Mars burcunuzda ilerlerken hayatınız yeniden canlandırabilir. Öfkenizi dengelemek zorunda kalacaksınız.

: Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Savaşçı Mars burcunuzda ilerlerken hayatınız yeniden canlandırabilir. Öfkenizi dengelemek zorunda kalacaksınız. BALIK: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Sistemli hareket etmelisiniz.

23 Nisan gününe damga vuran olaylar