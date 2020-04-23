Güne Başlarken | 23 Nisan 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 778 milyon 836 bin 264 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
23 Nisan 2020, Perşembe 07:37 Son Güncelleme:
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Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Ülkemiz için tarihi dönüm noktalarından biri olan TBMM’nin açılışının 100. yılı kutlanırken, bu önemli günü tüm çocuklara bayram olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla ve özlemle anıyoruz.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
Sen uyurken neler oldu?
- Makedonya'da bulunan 270 Türk vatandaşı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
- Ramazan ayının yaklaşması ve corona virüs salgın hastalığı nedeniyle Çamlıca Camii'nin minareleri arasında, “Evde kal Türkiyem, Namaz dinin direğidir" mahyaları yazıldı.
- ABD Başkanı Donald Trump, bazı eyaletlerin yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemlerini gevşetmesiyle ulusal parkların da açılacağını bildirdi.
- 23 Nisan günü saat 7.38'de dolar 6,98 TL, euro ise 7,55 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 16°C, 22°C Akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı Ankara, 3°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 7°C, 12°C Gece saatlerine kadar sağanak yağışlı Diyarbakır, 8°C, 21°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Geceden 1 su bardağı suyun içerisine 2 adet kuru incir atın ve sabah ilk olarak suda bekleyen kuru incirleri yiyip, üzerine kalan suyu için.
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Mucize Doktor-Tekrar (FOX)
Dizi önerisi: İkinci Bahar
Okunacak kitap önerisi: Tanios Kayası - Amin Maalouf
Oynanacak oyun önerisi: Black Dessert Online
Günlük burç yorumları (23 Nisan 2020)
- KOÇ: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı iyi kullanarak emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Dostlarınızla duygusal coşkular yaşayacaksınız.
- BOĞA: Ay’ın burcunuzda ilerlemesi, orijinal düşünceler içinde olduğunuzu gösteriyor. Sizi destekleyen kişilerle olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz.
- İKİZLER: Yaşadığınız ilişki varsa hemen sonuca gitmeyin. Yakın çevrenizi testten geçirirken çevrenize odaklanacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olmayı yeğleyeceksiniz. Eğlenceli ortamlar sizi bekliyor. Hazırlıklı olun.
- YENGEÇ: Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için birçok geçerli nedeniniz var. Çeşitli bahaneler yaratarak kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz. Hassas bir gündesiniz.
- ASLAN: Size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacak. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışması yeni aşkları da gündeme getirebilir. Omurganızı korumalısınız.
- BAŞAK: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz için garip bir tavır takınabilir, gizemli davranabilirsiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimalinin olması sizi endişelendirmesin.
- TERAZİ: Zeka ve iletişim gezegeni Merkür, Koç’ta ilerliyor. Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip enerjinizi en aza indirmenizde fayda var. Kaçamak aşk ilişkileri gündeme gelebilir, dikkatli olun.
- AKREP: Tavırlarınızda inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde güçlü gururunuzla hareket ediyorsunuz. Emlak işleri ile ilgili değişimler gündeminizde olabilir. Bugün özgüveniniz yüksek.
- YAY: Yaşam enerjiniz çok güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce sizi çok heyecanlandırıyor. Bağımsızlık isteğinizi engelleyemiyorsunuz. Cazibeniz dikkat çekiyor. Sezgileriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
- OĞLAK: İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda birtakım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken ilişkilerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacak.
- KOVA: Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Savaşçı Mars burcunuzda ilerlerken hayatınız yeniden canlandırabilir. Öfkenizi dengelemek zorunda kalacaksınız.
- BALIK: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Sistemli hareket etmelisiniz.
23 Nisan gününe damga vuran olaylar
- Lozan Barış Konferansı ikinci defa toplandı. 1923
- İlk defa 23 Nisan günü, Çocuk Bayramı olarak kutlandı. 1929
- Fransa'nın Nice şehrinde yapılan yarışmalarda, Ordu Süvari Ekibi birinci oldu. 1938
- II. Dünya Savaşı'ndan beri kapalı tutulan Topkapı Sarayı Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi, törenle halka açıldı. 1948
- İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi binası müze haline getirildi. 1961
- Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, "Menfi kişiler ve anarşistler huzuru bozuyor" dedi. 1969
- Sıkıyönetim Komutanlığı, ünlü Rus yazar Maksim Gorki'nin "Ana" adlı romanından uyarlanan aynı adlı oyunu sahneleyen Ankara Sanat Tiyatrosu'nu (AST) kapattı. 1975
- AIDS'e neden olan virüsün bulunduğu bildirildi. 1984
- Atatürk Barış Ödülü'ne Federal Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaecker değer görüldü. 1987
- Sağlık kontrolü için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a, prostat kanseri teşhisi kondu. 1992
- Çeçenistan'ın Devlet Başkanı Cahar Dudayev'in bir Rus füze saldırısında öldüğü bildirildi. 1996