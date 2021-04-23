Güne Başlarken | 23 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Hande Fırat'ın moderatörlüğündeki Gece Görüşü programına katılarak koronavirüsle mücadelede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın açıklaması şu şekilde; Vaka sayıları 65 bine çıktıktan sonra 60-65 arasında seyretti. Düşüş yanıltıcı olabilir. Günlük değerlendirmeler insanı yanıltabilir. Ortalamayı almak lazım. Neden 60 binin üzerine çıkmıyor başka faktörlere de bağlı olabilir biz 300 bin civarında test yapıyoruz ve düşük pozitif bulma oranımız var.

İstanbul Bahçeşehir'de iş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz'ı boğarak öldürdükten sonra silahla intihar etti.

Akdeniz'in orta kesiminde düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı ve en az 100 göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, katma değer vergisi, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini 28 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar uzattı.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Kızılırmak ve TCG Yeşilırmak römorkörlerinin hizmete girdiğini bildirdi.

Güne Dair Notlar

23 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8, 32 TL euro ise 10,01 TL.

ise Gram altın ise 477 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 18°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Antalya, 15°C, 22°C Az bulutlu ve açık Ankara, 5°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 10°C, 15°C Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 11°C, 27°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’un COVID-19 pandemisine ilişkin değerlendirmelerinin ilk kısmını, “Türkiye Varyantı mı?” başlığıyla salı günü bu köşede yer vermiştim. Bugün de Prof. Şenol’un önemli açıklamalarının devamı var. Murat Çelik'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Amin Maalouf- Empedoklesin Dostları

Romanlarıyla olduğu kadar deneme kitaplarıyla da ilgi çeken Maalouf, Empedokles’in Dostları’nda bu kez geleceğe yönelik bir kurguyla dönüş yapıyor. Ölümcül Kimlikler ve Uygarlıkların Batışı kitaplarında yer verdiği eleştirel gözlemlerin izinde yarı distopik bir dünya çiziyor. Platon’un mağarasından çıkıp Empedokles’in Dostları’yla tanışmaya davet ediyor bizi.

Atlas Okyanusu kıyısındaki küçük Antioche adasının yalnızca iki sakini vardır: Orta yaşın verdiği olgunlukla sessiz bir hayat sürmek isteyen Alec ile yazdığı ilk romanının yakaladığı başarı sonrası her şeyi ardında bırakan esrarengiz Ève. Birbirlerinden uzakta, kırılgan yalnızlıklarının tadını çıkaran bu iki insanın yolu bir gün elektriğin, telefonların, televizyon yayınlarının, internetin, kısacası her türlü iletişim aracının etkisiz hale gelmesiyle kesişir.

Gerçeğe ulaşma imkânı kalmayınca fısıltı gazetesi işlemeye başlar: Gezegen bir nükleer felaketin eşiğindedir, Amerika küresel ölçekte bir terör saldırısına maruz kalmıştır, insanlığın hayatını kolaylaştıran teknolojik gelişmeler artık insanlığın sonunu getirmiştir...

Tüm dünya bu söylentilerle çalkalanırken, kendilerine Empedokles’in Dostları diyen, son derece gelişmiş bir teknolojiye ve tıp bilgisine sahip bir grup gizemli insan bu karmaşaya son vermek üzere çıkagelir. Alec bu insanların kim olduğunu öğrenmeye çalışırken, içinde yaşadığımız dünyanın çelişkileriyle de yüzleşmek zorunda kalır. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır.

“Hayal kırıklığı içeren bu satırları yazarken hikâyenin sonuna geldiğim izlenimindeyim. Geldiler, üstünlük kurdular, dünyada hem kaygı hem de umut rüzgârları estirdiler, sonra da gittiler.”

23 Nisan günlük burç yorumları