Güne Başlarken | 23 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 23 Ocak günü saat 07.41’de dolar 5,92 TL’den işlem görürken, euro ise 6,56 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz’de yer yer yoğun olması beklenen yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile İstanbul, Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bugün sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Ankara: Zamanla yer yer çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı -4°C, 5°C

İstanbul: Zamanla çok bulutlu öğle saatlerinde Anadolu Yakası yağmurlu 2°C, 8°C

İzmir: Az bulutlu 4°C, 13°C

Adana: Parçalı ve az bulutlu 3°C, 16°C

Antalya: Az bulutlu 8°C, 18°C

Samsun: Öğle saatlerinden sonra yağmurlu 6°C, 10°C

Trabzon: Sabah saatlerinden itibaren yağmurlu 6°C, 11°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı -17°C, -4°C

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu -3°C, 8°C

23 Ocak 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek güçtesiniz.

BOĞA: Duygularınızdaki artış yüzünden oto kontrol sınırlarını denetlemek zorunda kalacaksınız. Partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde olacak ama kendinizden emin hareket edeceksiniz.

İKİZLER: Yakın dostlarınızdan önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.

YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının parasından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecek ama ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.

ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün özellikle planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamayı deneyin.

BAŞAK: Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivite yapacak, önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.

TERAZİ: Kararsızlıklar içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Sizi yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizdeki kıpırdamalara anlam vermekte zorlanabilirsiniz.

AKREP: İş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar gelen teklifleri değerlendirebilirler. Koç’taki sevgi gezegeni Venüs sizi olumlu etkiliyor.

YAY: İşyerinizde değişim ve yeni başlangıçlar için uyumlu zamanlardan biri. Paraya ve lükse olan merakınız sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.

OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı bir gün. Kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacaksınız. Stresi kaldırıp bir kenara koymalısınız.

KOVA: Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Duygularınıza kurallar getiriyorsunuz.

BALIK: Bazı çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans gezegeninin size vereceği destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bazılarınız yaşama pratik açıdan bakacaksınız.

Bugün;

Fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen, kendi adı verilen cihazı buldu. 1896

Türk Karikatür Sergisi İstanbul'da açıldı. 1941

Meclis, Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin kurulmasını kabul etti. 1957

Ünlü dolandırıcı, Sülün Osman yakalandı. 1961

Üniversite harçlarına zam yapıldı. 1962

Amerikan Pueblo haber alma gemisi Kuzey Kore'de ele geçirildi. Mürettebat casuslukla suçlanarak tutuklandı. 1968

Tacikistan'da deprem meydana geldi;1000'in üstünde insan öldü. 1989

Kızıl Ordu 41 yıl sonra Macaristan'dan ayrıldı. 1990

Posta Gazetesi yayın hayatına başladı. 1995

Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ali Ağca hakkında yeni bir müddetname hazırlayarak, 18 Ocak 2010'da tahliye edilmesini kararlaştırdı. 2006

