Güne Başlarken | 23 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Elif Turan (38), ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Kamil Turan (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Çiftin, 6 yıl önce 2 çocuğu, amcalarının eski eşi tarafından dövülüp, çuval içerisinde kuyuya atılmış, kardeşlerden biri ölmüş, diğeri ise yaralı kurtarılmıştı.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesi Ayvacık kırsal mahallesi merkezli meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem sonrasında depremin merkez üssü olan Ayvacık kırsal mahallesinde vatandaşların sakin olduğu görüldü.

Nevşehir’de kız arkadaşı barışma teklifini kabul etmeyince yoldan geçen aracın önüne atladığı iddia edilen T.İ. yaralandı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Türkiye Afet Müdahale Palanı kapsamındaki ilgili çalışma gruplarında 62 bin 262 personelin ve 20 bin 451 araç, teçhizat ve makinenin yer aldığını açıkladı.

Denizli’de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı dün akşam saatlerinde yeniden başladı.

Güne Dair Notlar

23 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 13,47 TL euro ise 15,27 TL.

Hava durumu ise şöyle:





Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

23 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Ay, karşıt burcunuzda ilerlerken, birçok aktivitenin içinde olacaksınız. Hızlı düşünüp acele karar vermeniz gerekebilir. Her anlamda güçlü ve güzel bir gün. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz.

BOĞA: İyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. İletişimde isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için, planlarınızı tüm gücünüzle uygulamaya başlayabilirsiniz.

İKİZLER: Çevrenize karşı atılımcı davranışlarla dikkat çekmeyi bildiğiniz için herkes sizden farklı şeyler bekliyor. İşinize bağlılığınızın sağlığınıza olan olumsuz etkisini düşünmeli ve kendinizi fazla kaptırmamalısınız.

YENGEÇ: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş sizi bekliyor. Çevrenizle duygu alışverişi içindesiniz. Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı.

ASLAN: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda başarınızı katlıyorsunuz. Planlarınızı aktif bir şekilde uygulayacaksınız.

BAŞAK: Paylaşma duygunuzun yoğun olduğu günlerde yanlış ilişkilere girebilirsiniz. Aşk konusunda doğru zamanı bekleyin. Sosyal ilişkilerinizde arkadaşlarınızın sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacağınız bir gün.

TERAZİ: Ay burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişim içindesiniz. Partnerinizle ilişkinizde içten davranıyorsunuz. Arkadaşlık bağlarınızı daha da ön plana çıkaracaksınız.

AKREP: Endişeli bir ruh hali içinde olduğunuzun farkındasınız. Olayları çok derin algıladığınız için değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Sezgilerinizin yüksek olması bazılarını rahatsız edecek.

YAY: Partnerinizin duygularına değer vermeli ve olayları onun açısından değerlendirmelisiniz. Çekiciliğinizi çevre üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz. Evinizle ilgili değişim yapabilirsiniz.

OĞLAK: Yoğun iş temponuz sayesinde birçok başarı gelecek. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz. Bir konuya odaklanmaya yönelmelisiniz. Bağlantı içinde olduğunuz kişilere yakın tavırlar içinde olmalısınız.

KOVA: İşbirliğini sevmeniz çevrenizin çoğalmasına neden oluyor. Enerjinizi sosyal ilişkilerinize çok güzel odaklıyor, başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündemde.

BALIK: Çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Bugün sizi epey şaşırtan durumlar söz konusu.