Güne Başlarken | 23 Şubat 2021

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın resmi açılışı gerçekleşti. Açılışta penaltı vuruşu kullanan Erdoğan, o anları Twitter hesabından paylaştı.

İngiltere'nin, hava sahasını ABD'de kalkıştan kısa süre sonra motoru arızalanarak acil iniş yapan Boeing 777 model uçaklara geçici olarak kapatacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde 13 masum vatandaşı şehit etmesine dünyanın sessiz kaldığını belirterek, "Uluslararası dayanışma olmadan ve mevcut çifte standartlarla bu tehdidi ortadan kaldıramayız." dedi.

Avrupa Birliği (AB), sivil ve askeri insansız hava aracı kapasitesini geliştirmek için araştırma fonu sağlayacak ve bu alandaki sektörel iş birlikteliklerini destekleyecek.

Güne Dair Notlar

23 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7, 02 TL euro ise 8, 54 TL.

ise Gram altın 408 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 2°C, 11°C Az bulutlu Antalya, 8°C, 20°C Az bulutlu Ankara, -1°C, 12°C Az bulutlu Trabzon, 4°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, -1°C, 14°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Özellikle 4-16 yaş arası çocuğunuzda;

- 3 günden uzun süren inatçı yüksek ateş,

- Çok şiddetli karın ağrısı,

- Gözlerinde kızarıklık,

- Vücudunda döküntü varsa, hiç vakit geçirmeden bir hastaneye başvurmanız şart çünkü çocuğunuz çok büyük olasılıkla MIS-C. Murat Çelik'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Michael Ende- Momo

Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır: Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır.

Bir gün hayaletimsi topluluk “duman adamlar” ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup insanların zamanını çalarlar. Onları durduracak tek kişiyse Momo’dur.

Momo elinde bir çiçek, koltuğunun altında bir kaplumbağa ve gizemli Hora Usta’nın da yardımıyla koskoca duman adamlar ordusunun karşısında tek başına durur. Acaba Momo, zamanı çalan adamları tek başına alt edebilecek midir?

Toplumumuz ve günümüz insanının zaman algısı ve zamanı okuması üzerine bir masal olan Momo’yla Michael Ende, Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne layık görülmüştür. Pek çok kez sinemaya uyarlanan Momo, kırktan fazla dile çevrilmiş, tüm dünyada 7 milyonun üzerinde satılmıştır.

23 Şubat günlük burç yorumları