Güne Başlarken | 23 Şubat 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
23 Şubat 2021, Salı 07:37 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız." ifadelerini kullandı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın resmi açılışı gerçekleşti. Açılışta penaltı vuruşu kullanan Erdoğan, o anları Twitter hesabından paylaştı.
- İngiltere'nin, hava sahasını ABD'de kalkıştan kısa süre sonra motoru arızalanarak acil iniş yapan Boeing 777 model uçaklara geçici olarak kapatacağı bildirildi.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde 13 masum vatandaşı şehit etmesine dünyanın sessiz kaldığını belirterek, "Uluslararası dayanışma olmadan ve mevcut çifte standartlarla bu tehdidi ortadan kaldıramayız." dedi.
- Avrupa Birliği (AB), sivil ve askeri insansız hava aracı kapasitesini geliştirmek için araştırma fonu sağlayacak ve bu alandaki sektörel iş birlikteliklerini destekleyecek.
Güne Dair Notlar
- 23 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7, 02 TL euro ise 8, 54 TL.
- Gram altın 408 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 2°C, 11°C Az bulutlu Antalya, 8°C, 20°C Az bulutlu Ankara, -1°C, 12°C Az bulutlu Trabzon, 4°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, -1°C, 14°C Az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Özellikle 4-16 yaş arası çocuğunuzda;
- 3 günden uzun süren inatçı yüksek ateş,
- Çok şiddetli karın ağrısı,
- Gözlerinde kızarıklık,
- Vücudunda döküntü varsa, hiç vakit geçirmeden bir hastaneye başvurmanız şart çünkü çocuğunuz çok büyük olasılıkla MIS-C. Murat Çelik'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Michael Ende- Momo
Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır: Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır.
Bir gün hayaletimsi topluluk “duman adamlar” ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup insanların zamanını çalarlar. Onları durduracak tek kişiyse Momo’dur.
Momo elinde bir çiçek, koltuğunun altında bir kaplumbağa ve gizemli Hora Usta’nın da yardımıyla koskoca duman adamlar ordusunun karşısında tek başına durur. Acaba Momo, zamanı çalan adamları tek başına alt edebilecek midir?
Toplumumuz ve günümüz insanının zaman algısı ve zamanı okuması üzerine bir masal olan Momo’yla Michael Ende, Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne layık görülmüştür. Pek çok kez sinemaya uyarlanan Momo, kırktan fazla dile çevrilmiş, tüm dünyada 7 milyonun üzerinde satılmıştır.
23 Şubat günlük burç yorumları
- KOÇ: Başarınızın gölgelenmesini istemiyorsanız iş konusunda dengelerinizi korumaya çalışmalısınız. Yatırımcı bir kafa yapısıyla maddi kazançları sorguladığınız bir gün. Harcamalarınız bütçenizi aşabilir.
- BOĞA: Birlikte çalıştığınız kişilerin davranış biçimlerinden hoşlanmayabilirsiniz. Herkesten farklı düşünüyorsunuz. Kendinizi ifade ederken bazı koşulların sizi engellediğini görüyorsunuz, canınız sıkılıyor.
- İKİZLER: Yollardan beklediğiniz haberlerin gecikmesi ve iletişim konusunda sorun çıkması, sizde olumsuz bir etki yaratabilir. Yapacağınız her türlü girişimden hızlı sonuçlar almanız her zaman mümkün olmayabilir.
- YENGEÇ: Maddi konularda istediğiniz sonucu görmeniz zaman alabilir. Acele etmemeli ve yatırımlarınızı kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz. Bugün, partnerinizin kesin tavırlarından etkileneceksiniz.
- ASLAN: Karşı cinsle aranızda bazı sürtüşmeler söz konusu. Ortaklıklar arasında fikir ayrılıkları canınızı sıkabilir. Olaylara kendi duygularınız doğrultusunda baktığınız için anında müdahale huyunuzdan vazgeçmelisiniz.
- BAŞAK: Duygusal anlamda kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Mesleki anlamda başarınızı perçinleyecek aktivitelere ihtiyacınız var. İş yaşantınızda bazı dostlarınızın yardımları ile önemli bazı aşamalar kat edeceksiniz.
- TERAZİ: İlişkilerinizi olumlu kullanabileceğiniz bir gün. Kendinize güveniyor olayları yönlendirebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızdan olumlu etkiler alıyor ve ortak etkinlikler konusunda yaratıcı davranıyorsunuz.
- AKREP: Bugün, bulunduğunuz ortamlarda sizin fikirlerinize ihtiyaç duyan kişiler olacak. Özellikle mantıklı ve akıllı yaklaşımlarınız, olaylara kısa sürede çözüm getirme tarzınızla her zaman çevrenizde takdir görüyorsunuz.
- YAY: İnatçı ve idealist davranışlarınız bazı kişilerin dikkatini çekecek. Özgürce hareket etmek isteyeceksiniz. Sosyal aktivitelerinizde hız kazanacaksınız. Yeni oluşacak başlangıçlarda, motivasyon gücünüz artıyor.
- OĞLAK: Öfkenizi içinizde saklama gereği duyup gergin bir gün geçirebilirsiniz. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün ve siz kendi şartlarınızı denetiminizden geçiriyorsunuz. Turistik amaçlı seyahatler olabilir.
- KOVA: Düşüncelerinizden ödün vermeyen bir yapınız olmasına rağmen gün içinde ortaya çıkacak olaylarla ilgili hatalarınızı gözden geçirme ihtiyacı içinde olacaksınız. Küçük kazalara müsait bir gündesiniz, dikkatli olun.
- BALIK: Yatırımlarınızı ve finans konularını gözden geçirmeniz gerekiyor. Yakın ilişkilerinizde yanlış yönlendirmelerin getirdiği aksaklıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün, verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz.