Güne Başlarken | 23 Şubat 2022

Sen uyurken neler oldu?

Giresun’da, eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü (16) bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra kaçarken yakalanan Hüseyin Can Gökçek (21), akıl sağlığı tespiti için cezaevinden Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Beyaz tulum giydirilen Gökçek, muayenesinin ardından yeniden cezaevine götürüldü. Muayene sonrası ‘akıl sağlığı yerinde’ raporu düzenlendi. Raporun, soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderileceği öğrenildi.

Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin Asiye Ateş'e (4) saldırmasına ilişkin davada tutuklu 4 sanığın tahliye kararına, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını inceleyen Nöbetçi 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Ankara'da bir sağlık çalışanına yapılan saldırı sonrası "Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir" dedi.

Pendik'te 7 yaşındaki Defne’nin boğazı kesilerek öldürüldü, baba Habip Öztürk de boğazından yaralı halde ölmek üzere bulundu. Öztürk, eve giren iki kişinin kızını öldürdüğünü, kendisini de yaraladığını iddia etti. Savcılık inanmadı: Hayatın olağan akışına aykırıdır!

Ukrayna-Rusya geriliminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir kez daha kameraların karşısına geçen Rusya Devlet Başkanı Putin, son dakika açıklaması yaparak, "Gerek duyulursa askerimizi Donbas'ta kullanırız" dedi.

Güne Dair Notlar

23 Şubat günü saat 7.35'te dolar 13,78 TL, euro ise 15,61 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 12°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 12°C, 16°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 3°C, 14°C Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu Trabzon, 10°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 5°C, 16°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Sadakatsiz, STAR TV: 20.00 Sinema: Bayi Toplantısı, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kuruluş Osman

SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Oğlum, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Son Nefesime Kadar

23 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Enerjinizi fark ediyor ve çevrenize isteklerinizi kabul ettirme konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Bugün, sıra dışı çalışmalar içinde bulunacak ve birçok arkadaşınızın isteklerine hızlı cevap vereceksiniz.

BOĞA: Özel konuların yer aldığı ve kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaların ön safhasında çalışma sergiliyor ve kendinize güvenmek istiyorsunuz. Duygularınızı kolay ifade edemeyeceğiniz bir gündesiniz.

İKİZLER: Bilinçaltınız yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın varlığı, sizi ilginç yapıyor. Çevrenizdekilerin istekleri karşısında sizi üzen konulardan uzaklaşmayı denemelisiniz.

YENGEÇ: Duygusal davranmak istemediğiniz halde her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde baskıcı tavır takınan kişiler olacak ve onlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Atılımlarınızı doğru bir şekilde yapmalısınız.

ASLAN: Güçlü ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakalayacaksınız. Siz doğrularınızdan taviz vermediğiniz için bazıları hakkınızda karar verirken sizi çok şaşırtacak.

BAŞAK: İletişim gezegeni Merkür’ün geri hareketi sayesinde problem yaratan işlerinizi gözden geçirme imkanı bulacaksınız. Bugün, istediğiniz performansı yakalamanız mümkün değil. Çevrenize dikkat etmelisiniz.

TERAZİ: Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmalar için uygun bir gün ve çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz.

AKREP: Yöneticilik konusunda çevreniz ders verecek davranışlar sergilemeniz iyi hissetmenizi sağlıyor. Bugün güven duygusuna ve onaya herkesten çok ihtiyacınız var. Mesleki hırslarınızla baş etmeyi öğrenmelisiniz.

YAY: Görüşeceğinizin kişilerin, toplumsal başarınıza katkısı olabilir. Arkadaşlarınızla yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu çok önemli. Kısa seyahatler söz konusu olabilir.

OĞLAK: Çevrenizin etkisi altında kaldığınız için küçük yanılmalar her zaman mümkün. İkili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Çevrenizde fikir ayrılıkları nedeniyle tartışmalar yaşayabilirsiniz.

KOVA: Kişisel ve sosyal ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza önem vermelisiniz. Yaşam enerjinizin güçlü olması partnerinizin hoşuna gidiyor.

BALIK: İçtenliğinizin size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi mantık çerçevesinde değerlendirmek isteyebilirsiniz. Maddi olayları yeniden düşünmek zorunda kalacaksınız.