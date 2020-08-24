Güne Başlarken | 24 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'daki selde 157 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.

İtalya’da corona virüs salgınında son 24 saatte bin 209 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 259 bin 345’e yükseldi. Ülkede son 2 gündür vaka sayıları binin üzerinde seyrediyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı noktaya yakın yerde bulunan yaklaşık 50 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit sayısı 2'ye, can kaybı ise 6'ya yükseldi.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarına 27 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi.

Güne Dair Notlar

24 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7,33 TL, euro ise 8,64 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 30°C Az bulutlu ve açık Antalya, 25°C, 35°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 20°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 18°C, 34°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Posta ile Pratik Bilgiler

Çamaşır makinesine ıslak mendil koymanın faydaları

Çamaşır makineleri ne kadar güzel yıkasa da çamaşırları bazı kıyafetlerin üzerine tüyler veya saçlar kalabiliyor. Bu durumda hayli can sıkıcı oluyor. Bu yöntemle bu derde son verebilirsiniz. İtiraf edelim kolay kolay kimsenin aklına çamaşır makinesine ıslak mendil koymak gelmez. Evcil hayvanı olanlar ya da saçı çok dökülenler bu duyguyu bilirler. Makineden çıkartılan kıyafetlerin üzerinde hala tüy veya saçlar olur ve sirkelemenize rağmen gitmez. Bu durumu yaşamamak için kıyafetleri yıkarken içine 3 adet ıslak mendil atın ve sonucu bekleyin. Dikkat etmeniz gereken tek kural ıslak mendilin makine içerisinde yırtılmaması için güçlü bir dokusu olması gerekir. Bu şahane sonucu beğendiyseniz her yıkamada ıslak mendil kullanmayı unutmayın.

Televizyonda ne var?:

Shrek: Sonsuza Dek Mutlu (Kanal D), Gençliğim Eyvah (ATV), Hükümet Kadın 2 (TRT 1)

Günlük burç yorumları (24 Ağustos 2020)

KOÇ: Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor. Kendinizi ifade etmekte zorlandığınız için sosyal ilişkileriniz çıkmaza giriyor.

Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor. Kendinizi ifade etmekte zorlandığınız için sosyal ilişkileriniz çıkmaza giriyor. BOĞA: Yaratıcılığını doğru kullandığınızda sorunu kısa sürede çözüyorsunuz. Dostlarınızın yardımı olmadan finans işlerini tek başınıza halletmek istiyorsunuz. Düşünceleriniz farklı ama kolay ifade etmenin yolunu bulun.

Yaratıcılığını doğru kullandığınızda sorunu kısa sürede çözüyorsunuz. Dostlarınızın yardımı olmadan finans işlerini tek başınıza halletmek istiyorsunuz. Düşünceleriniz farklı ama kolay ifade etmenin yolunu bulun. İKİZLER : İsteklerinizdeki artış ve duygularınız önem kazanacak. Çabalarınız, amaçlarınıza ulaşmakta yaptığınız takıntılar yüzünden zora girebilir. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek için şekillendirmeniz gerekiyor.

: İsteklerinizdeki artış ve duygularınız önem kazanacak. Çabalarınız, amaçlarınıza ulaşmakta yaptığınız takıntılar yüzünden zora girebilir. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek için şekillendirmeniz gerekiyor. YENGEÇ: Kararlarınızı alırken duygusallığınız artıyor. Mantık ve duygular konusunda bocalayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz ama alışkanlıklarınızdan vazgeçemediğiniz için gecikmeler yaşıyorsunuz.

Kararlarınızı alırken duygusallığınız artıyor. Mantık ve duygular konusunda bocalayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz ama alışkanlıklarınızdan vazgeçemediğiniz için gecikmeler yaşıyorsunuz. ASLAN: Gücünüzün sınırlarını fazla abartmayın. Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaçlığınız size zarar verebilir. Sosyal hayatta meydana gelecek olumlu gelişmeleri beklemelisiniz.

Gücünüzün sınırlarını fazla abartmayın. Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaçlığınız size zarar verebilir. Sosyal hayatta meydana gelecek olumlu gelişmeleri beklemelisiniz. BAŞAK : Eski dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere dönecek, anılardan bahsedeceksiniz. O günlerden beri belirsizliğini koruyarak aklınıza takılan konular varsa, bu konuşmalardan sonra bu soruların cevabını bulacaksınız.

: Eski dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere dönecek, anılardan bahsedeceksiniz. O günlerden beri belirsizliğini koruyarak aklınıza takılan konular varsa, bu konuşmalardan sonra bu soruların cevabını bulacaksınız. TERAZİ: Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak için fırsatlar yaratacaksınız. Çevre koşullarını kendiniz yaratıyorsunuz. Yaşantınıza yeni ilgi alanları eklemek isteyeceksiniz.

Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak için fırsatlar yaratacaksınız. Çevre koşullarını kendiniz yaratıyorsunuz. Yaşantınıza yeni ilgi alanları eklemek isteyeceksiniz. AKREP: Sürpriz aşklara hazırlıklı olun. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjinizi birleştireceksiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacak ve çevrenizi yönetmek isteyeceksiniz.

Sürpriz aşklara hazırlıklı olun. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjinizi birleştireceksiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacak ve çevrenizi yönetmek isteyeceksiniz. YAY: Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz için çevrenizi adeta aşkı çağırıyorsunuz. Yalnız en büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemeniz. Gereksiz bir alınganlık gösterebilir ve partnerinizi suçlayabilirsiniz.

Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz için çevrenizi adeta aşkı çağırıyorsunuz. Yalnız en büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemeniz. Gereksiz bir alınganlık gösterebilir ve partnerinizi suçlayabilirsiniz. OĞLAK: Duygusal davranmak istemediğiniz halde bugün her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler olacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Detayları gözden geçirmelisiniz.

Duygusal davranmak istemediğiniz halde bugün her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler olacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Detayları gözden geçirmelisiniz. KOVA: İşte konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Ama alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Emir almaktan hoşlanmıyorsunuz. Aktarılan düşüncelere hemen tepki gösterebilirsiniz.

İşte konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Ama alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Emir almaktan hoşlanmıyorsunuz. Aktarılan düşüncelere hemen tepki gösterebilirsiniz. BALIK: Yaşam enerjiniz yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız davetlerde tanışacağınız kişiler ilgili sıcak gelişmeler yaşayacaksınız. Olayların esprili yönlerini yakalayabilirsiniz.

24 Ağustos gününe damga vuran olaylar

Mercidabık Savaşı yapıldı. I. Selim'e bağlı kuvvetler, Memlük ordusunu yendi. 1516

Palmer ve Goldschmid şirketleriyle sözleşme imzalayan Osmanlı Hükümeti, borç para aldı. 1851

Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. 1919

Kurtuluş Savaşı sırasında 2. Milli Aşiret Ayaklanması çıktı. 1920

Lozan Antlaşması gereğince İstanbul’un boşaltılma süreci başladı. 1923

Mustafa Kemal Paşa, "Bir Türk dünyaya bedeldir" dedi. 1925

Üçüncü Türk Dil Kurultayı Dolmabahçe Sarayı'nda toplandı. 1936

Kuzey Atlantik Paktı Antlaşması (NATO) yürürlüğe girdi. 1949

Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu yürürlüğe girdi. 1963

Metin Oktay jübile maçıyla futbolu bıraktı. Maçta, Galatasaray ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. 1969

Zonguldak'da 10 bin maden işçisi, ikramiyelerinin ikinci taksiti ve yıllık izin ücretlerinin ödenmeyişini protesto amacıyla ocaklara inmedi. 1975

İngiltere'de yayımlanan Euromoney dergisi Başbakan Yardımcısı Turgut Özal'ı "Yılın Ekonomi Bakanı" seçti. 1981

SSCB Devlet Başkanı Gorbaçov, Komünist Partisi’nin feshedilmesini istedi ve parti genel sekreterliğinden istifa etti. Aynı gün, Estonya, Letonya ve Ukrayna bağımsızlığını ilan etti. Sovyetler Birliği'nin dağılma süreci başladı. 1991

Derya Büyükuncu, 200 metre kelebekte Akdeniz Şampiyonu oldu. 1993

Windows 95 işletim sistemi Microsoft tarafından dünyaya tanıtıldı. 1995



