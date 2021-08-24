Güne Başlarken | 24 Ağustos 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
24 Ağustos 2021, Salı 07:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), iç savaşın yedinci yılına girdiği Yemen'de her 10 dakikada bir çocuğun yetersiz beslenme ve aşıyla önlenebilecek hastalıklar yüzünden hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan toplam aşı miktarı saat 23.20 itibarıyla 89 milyon 607 bin 571'e ulaştı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa'ya yeni göç akınlarının önlenmesi için Afganistan'a yakın ülkelerin Avrupa Birliği tarafından desteklenmesinin önemli olduğunu söyledi.
Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde geçen hafta çıkan yangın, kontrol altına alındığı halde henüz söndürülemedi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Balıkesir’in Erdemli ilçesi Kazdağı Milli Parkı’nda çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarında, eğitimli yangın gönüllüsü Özkan Kaya (28), yangın ve duman nedeniyle paniklediği tahmin edilen bir ayının saldırısına uğradı.
Galatasaray'da sözleşmesi sona eden Hollandalı futbolcu Ryan Donk, veda mesajı yayımladı.
Güne Dair Notlar
- 24 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,43 TL euro ise 9,90 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 30°C Parçalı bulutlu Antalya, 27°C, 37°C Az bulutlu ve açık Ankara, 17°C, 31°C Az bulutlu Trabzon, 22°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 22°C, 38°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
24 Ağustos günlük burç yorumları
- KOÇ: Gücünüzü aktarabileceğiniz ve iş birliklerin önem kazanacağı bir gün. Bugün, engellere takılmak istemiyorsunuz. Baskıcı davranışlardan sıkıldığınız için duygularınızın özgür kalmasından yanasınız.
- BOĞA: Yaratıcılık konusunda değişik fikirleriniz ve uygulamalarınız olacak. Karşı tarafı ikna etme konusunda başarılı olacaksınız. Çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.
- İKİZLER: Mesleki anlamda değişen şartlardan rahatsız olabilirsiniz. Farklı olmayı sevdiğiniz halde bazı alışkanlıkların elinizin altından kaymasına tahammül edemiyorsunuz. Bugün, fikir çatışması söz konusu olabilir.
- YENGEÇ: Arkadaş çevrenizin farklı yaklaşımlarından etkilenebilirsiniz. Eski dostlarla bir araya gelme planı yapacaksınız. İlişkilerde gösterdiğiniz sadakat anlayışını karşınızdaki kişilerden göremeyebilirsiniz.
- ASLAN: Geçmişten ders almasını biliyorsunuz. Dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı istiyorsunuz. Karşıt düşüncelerin verdiği sıkıntılar yüzünden iş potansiyeliniz hemen düşüyor.
- BAŞAK: Enerjiniz güçlü. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gelişebilir. Farklı davranış biçimleriniz aile içinde bazı yanlış yansımalara neden olabilir. Israrcı ve aceleci olmamalısınız.
- TERAZİ: Aşk gezegeni Venüs’ün burcunuzda ilerlemesiyle sosyal ilişkilerinizde artış gözleniyor. Uyumlu ve iş birliği içinde olacaksınız. Bilgilerinizi kullanmak ve kısa yollar yapmak için önünüze çıkan birçok fırsatı değerlendireceksiniz.
- AKREP: Yönetici gezegeniniz savaşçı Mars’ın Başak’ta ilerlemesi çevre koşullarını önemli bir şekilde lehinize geliştiriyor. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. Bugün dinlenmeye özen göstermelisiniz.
- YAY: Duygusal ilişkinizde sağlam değerler üzerinde duracaksınız. Uzun soluklu yoğunluk yaşamak istiyor ve askıda kalan işlerden hoşlanmıyorsunuz. İş birliği içinde olduğunuz kişilerle paylaşımlarınız olacak.
- OĞLAK: İlişiklerinizde yaşadığınız çatışmaları iş arkadaşlarınıza olumsuz bir şekilde yansıtabilirsiniz. Denge insanısınız ve davranışlarınız çevrenizde tepki toplamanıza neden oluyor. Bugün, araştırma yapacaksınız.
- KOVA: İç disiplininiz mükemmel. Bolluk gezegeni Jüpiter’in geri hareketi duygusal konularda partnerinizle istediğiniz iletişimi sağlayacağınızı gösteriyor. Yaşam kalitenizi yüksek tutmak isteyeceksiniz.
- BALIK: Çevrenizin onaylamayacağı ilişkiler içinde olabilirsiniz. Bugün, alışkanlıklarınızın sizi zorlamasına izin vermek istemiyorsunuz. Sıra dışı düşüncelerin farklı taraflarınızı ortaya çıkarmasına şaşırabilirsiniz.