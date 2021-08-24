Güne Başlarken | 24 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), iç savaşın yedinci yılına girdiği Yemen'de her 10 dakikada bir çocuğun yetersiz beslenme ve aşıyla önlenebilecek hastalıklar yüzünden hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan toplam aşı miktarı saat 23.20 itibarıyla 89 milyon 607 bin 571'e ulaştı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa'ya yeni göç akınlarının önlenmesi için Afganistan'a yakın ülkelerin Avrupa Birliği tarafından desteklenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde geçen hafta çıkan yangın, kontrol altına alındığı halde henüz söndürülemedi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir’in Erdemli ilçesi Kazdağı Milli Parkı’nda çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarında, eğitimli yangın gönüllüsü Özkan Kaya (28), yangın ve duman nedeniyle paniklediği tahmin edilen bir ayının saldırısına uğradı.

Galatasaray'da sözleşmesi sona eden Hollandalı futbolcu Ryan Donk, veda mesajı yayımladı.

Güne Dair Notlar

24 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,43 TL euro ise 9,90 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 30°C Parçalı bulutlu Antalya, 27°C, 37°C Az bulutlu ve açık Ankara, 17°C, 31°C Az bulutlu Trabzon, 22°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 22°C, 38°C Parçalı ve az bulutlu

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24 Ağustos günlük burç yorumları