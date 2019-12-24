Güne Başlarken | 24 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 24 Aralık günü saat 07.42’de dolar 5,95 TL’den işlem görürken, euro ise 6,60 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Malatya, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kıyı Ege , Akdeniz, Karaman çevreleri ile Konya'nın güney ve batı kesimlerinde kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısında yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak yağış, Kahramanmaraş’ın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın; İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ye yer fırtına şeklinde (50-90 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (60-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Güneyli yönlerden orta kuvvette ; İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli ye yer fırtına şeklinde (50-90 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (60-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların Kıyı Ege, Akdeniz'de kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısında yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak yağış, Kahramanmaraş’ın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 6°C, 9°C

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10°C, 11°C

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor 11°C, 13°C

Adana: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 10°C, 13°C

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor 11°C, 16°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12°C, 16°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14°C, 20°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4°C, 5°C

Diyarbakır: Parçalı bulutlu -2°C, 14°C

Günün POSTA şiiri :)

Günün şiiri, İstanbul'da yaşayan Fatih Günesen'den.





24 Aralık 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Yaratıcılığınıza çok fazla güveniyorsunuz. Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Yapmak istediğiniz birçok işin listesini yapın ve aceleye getirmeden işlerinizi sırayla toparlayın.

BOĞA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Bugün harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Özellikle tartışmalardan uzak kalmalısınız.

İKİZLER: İş yerinizdeleri çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Önem vermediğiniz kişilerin sizi etkilemeleri epey güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda olayların değişik yorumlanmasına izin vermemelisiniz.

YENGEÇ: Ailenizin tepki vermesiniz istemiyorsanız onların fikirlerini de alın. Başınıza buyruk davranıyorsunuz. İşlerinizle ilgili yapmak istediklerinizi planlamalı ve daha sonra da duygusal yaşantınızla uğraşmalısınız.

ASLAN: Maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alışverişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyor, daha fazla yoruluyorsunuz.

BAŞAK: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istemiyor bazen olumlu olmayabilir. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişilerde hata yapabilir. Araştırmaya yönelik çalışarak ince işler peşinde koşacaksınız.

TERAZİ: Bugün, işinizle ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyona ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile çevrenizden kopabilir yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Karşı cins üzerinde çekiciliğini mükemmel gidiyor.

AKREP: Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet devam etme olasılığına rağmen sınırları zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkide çok şüphecisiniz. Yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.

YAY: Bugün elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde daha ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız farklı dallarda da çalışmalısınız.

OĞLAK: Savaşçı Mars içinizdekileri ortaya çıkarıyor. Bugün sıradışı konular ilginizi çekecek. Ama sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Duygularınız atakta ama sakinsiniz.

KOVA: Köklü düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı işler yapmak istemenize rağmen günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorluyor, gerçeklerden kaçıyorsunuz. Yetenekleriniz mükemmel.

BALIK: Siz her anlamada tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Olabilecek sorunları önlemek için küçük molalar vermeli ve her şeyi daha ayrıntılı düşünmelisiniz.

Günün sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

26 yaşındayım, mastürbasyon yaparken 3-4 dakikada boşalıyorum. Bir kadınla ilişkiye girince yarım saatten önce boşalamıyorum ve ilişkilerim çok uzun sürüyor. Sorun ne olabilir?

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Bugün:

Musul Atabeyi İmadeddin Zengi Urfa'yı fethederek Urfa Kontluğu'na son verdi. 1144

Osmanlı padişahı IV. Murat, Bağdat'ı ele geçirdi. 1638

Giuseppe Verdi'nin Aida adlı operası, Süveyş kanalı'nın açılış kutlamalarında, Kahire'de ilk kez çalındı. 1871

Arnavutluk'ta cumhuriyet ilan edildi. 1923

Türkiye'nin ilk sivil havacılık kulübü Aero Kulüp İstanbul'da kuruldu. 1931

İkinci Dünya Savaşında Hong-Kong Japonların eline geçti. 1941

Zeki Müren, ''Beklenen Şarkı'' filmindeki hissesini alamadığı iddiasıyla Sonku Film sahibi Cahide Sonku aleyhine dava açtı. 1954

TRT Kanunu kabul edildi. 1963

Beatles topluluğu dağıldı. 1974

Cumhuriyet Halk Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti birleşme kararı aldı. 1994

Erken genel seçim yapıldı. Refah Partisi seçimden birinci parti olarak çıktı, ikinciliği milletvekili sayısı bakımından DYP, oy oranı açısından ANAP aldı. 1995

Ne yapsak?