Güne Başlarken | 24 Aralık 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
24 Aralık 2020, Perşembe 07:38 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarına destek olunmasını istedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ezanın asli halinin dışında herhangi bir dille okunacak çağrının, İslam alimleri ve dünya Müslümanları nezdinde ezan olarak itibarının olmadığı muhakkaktır" denildi.
Trump, Türkiye'ye yaptırım kararlarını da içeren savunma bütçesini veto etti.
Meclis'te TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve 5 siyasi partinin imzasıyla sunulan ortak önergeyle, 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" olması kararlaştırıldı.
ABD'de yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu aştı.
Etiyopya'nın batısındaki Benishangul Gumuz eyaletinde silahlı gruplar bir köye düzenledikleri saldırıda onlarca sivili katletti.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Hollanda ile Türkiye arasındaki uçak seferlerinin yeniden başladığını bildirdi.
Güne Dair Notlar
- 24 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7,64 TL euro ise 9,33 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 13°C Çok bulutlu Antalya, 10°C, 19°C Az bulutlu Ankara, -1°C, 5°C Kuzey kesimleri başta olmak üzere hafif kar yağışlı Trabzon, 6°C, 11°C 400 metre üzeri rakımlı kesimleri kar yağışlı Diyarbakır, -3°C, 7°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Bugünlerde çeşitli ülkelerdeki Türklerin ortaya koydukları başarı haberlerini kamuoyuyla paylaşıyoruz. Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında devrim niteliğinde teknolojilere imza atan ve insanlık için umut olan Türkiye kökenli Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Özlem Türeci dünya basınının en çok konuştuğu isimler arasına girdi. Küresel ölçekte büyük başarı gösteren bir başka isim Türk iş insanı Attila Doğudan. Merkezi Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan DO&CO şirketinin kurucusu. Hakan Çelik'in yazısı...
Günün kitabı
Aşkımız Eski Bir Roman / Ahmet Ümit
İstanbul’da bir kanun adamı, sokaklarda bir suç bilgesi. Başkomser Nevzat, karmaşık cinayetleri çözerken insan ruhunun derinliklerinde gezinmeye devam ediyor...
Edebiyat bazen çok tehlikeli olabilir. Anna Karenina, Madam Bovary, Esmeralda ve daha birçok kadın roman kahramanı... Bu muhteşem kadınlara ulaşmaya çabalarken, önce doğru düşünme yeteneğini, sonra da yaşamını yitiren bir adam...
Kimsenin önemsemediği overlokçu bir kızın cinayeti bile önemli sırlar içerir. Katil ve maktul apaçık ortadaymış gibi görünse de hakikat çok derinlerde gizlenmiş olabilir. Ama ne kadar gizlenirse gizlensin, Başkomser Nevzat gibi vicdanlı polisler olduğu sürece karanlık aydınlanacak, adalet mutlaka yerini bulacaktır.
Aşk hiçbir zaman masum değildir. Petersburg’un soğuğundan, İstanbul’un sıcağına gelen bir Rus bilim insanı. İstihbarat servislerini birbirine düşürecek kadar gizemli bir kayboluş. Mutluluğu ararken kendini ölümün kıyısında bulan çaresiz bir âşık...
En zevkli anlar kanlı gerçeklere dönüşebilir…
Cinayetleri çözmek için sadece aklından ve deneyimlerinden değil, yaralı yüreğinden de güç alan Başkomser Nevzat, belki de en çok bu yüzden ayrılıyor benzerlerinden, belki de en çok bu yüzden seviliyor, okunuyor ve hatırlanıyor. Aşkımız Eski Bir Roman, onun bu zorlu serüveninde yepyeni bir halka...
... mesleğini doğru yapmak için cesaret yetmez, aynı anda kocaman bir yürek ister. Ama o yürek çelikten yapılmıyor. Bir süre sonra el bombası gibi gümlüyor. O yüreği zamansız gümletmeyelim Ali. Zalimleri sevindirmenin âlemi yok.
24 Aralık günlük burç yorumları
- KOÇ: İddialı bir gün. Kendinizle ilgili düşünce ve duygu yenilikleri içindesiniz. Savaşçı Mars burcunuzda ilerlerken duygusalsınız. Takıntılardan uzak durmak için çaba göstermelisiniz. Bocalama ihtimaliniz yüksek.
- BOĞA: Bugün çözümlemeniz gereken birçok konuyu bir arada düşünmekten kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Çevrenizle bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. Diyaloglarınızı yeniden gözden geçirmenin tam zamanı.
- İKİZLER: Bugün güçlü arzular içindesiniz. Hisleriniz tavan yapıyor. Çevrenizdeki kişilere yardım etmekten keyif alacağınız bir gün. Organize planlar yaparken size fikir vermek isteyenleri göz ardı etmeyin. Dikkatli olun.
- YENGEÇ: Çevrenize tepki gösterebileceğiniz bir gün. Bazı kişilerin size olan tavırları canınızı sıkacak. Tahakküm altına girmek istemiyorsunuz. Başarınızın devamı için çevrenizle uyumunuzu bozmamanız gerekli.
- ASLAN: İdeallerinizden taviz vermek istemeyişiniz sizi daha güvenilir biri yapıyor. Yollarla ilgili planları uygulamak için fırsatları değerlendirmelisiniz. Amaçlarınızı doğru kullanmaya başlamalısınız.
- BAŞAK: Maddi konularla ilgili yoğunluğunuzu denetleyin. Sezgileriniz fazla çalışıyor. Para trafiğiniz yoğunlaşıyor. Unuttuğunuz borçlarınız ve ödenmesi gereken sorunların yeniden gündeme gelmesi söz konusu.
- TERAZİ: İlişkiler konusunda hassas bir gün. Karşıt burcunuzda ilerleyen savaşçı Mars, sizi öfkeli yapabilir. İlişkilerinize yansıtmamalısınız. Haklı olduğunuz konularda haksız duruma düşme ihtimaliniz çok yüksek.
- AKREP: Eskiye özlem duymanız yüzünden bazı hatalar yapabiliriniz. Geçmiş sorumlulukların verdiği rahatsızlık sizi üzüyor. Yeni bir yapılanmaya ihtiyacınız var. Bugün sosyal yanınız çok güçlü. Destek alacaksınız.
- YAY: Yeni duygular söz konusu. Eski dostlarla olmak keyifli gelecek. Amaçsız toplantılardan uzak kalın. İdealleriniz önemli. Hayatı istediğiniz gibi yaşayın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin.
- OĞLAK: Yapacağınız işlerin ses getirmesini istiyor ve bu konuda gerekli altyapı çalışmalarını daha da sıkı tutuyorsunuz. Bugün sıra dışı kişilerle bir araya gelme planları içindesiniz. Önemli adımlar atmak üzeresiniz.
- KOVA: Hırslı yönlerinizi gözden geçirip çevre koşullarına bakmalısınız. Organizasyonlar gündeme gelirken fikir ayrılıkları yüzünden tartışmalar söz konusu. Hayallerinizi yapıcı şekilde konumlandıracaksınız.
- BALIK: Çevrenizdeki kişilerin fikirlerinden yaralanmak istediğiniz bir gün. Değişik düşüncelerden yola çıkarak sonuca yaklaştığınızı görmekten mutlu olacaksınız. Disiplinli davranışlarınız karşı tarafı olumlu etkiliyor.