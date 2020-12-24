Güne Başlarken | 24 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarına destek olunmasını istedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ezanın asli halinin dışında herhangi bir dille okunacak çağrının, İslam alimleri ve dünya Müslümanları nezdinde ezan olarak itibarının olmadığı muhakkaktır" denildi.

Trump, Türkiye'ye yaptırım kararlarını da içeren savunma bütçesini veto etti.

Meclis'te TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve 5 siyasi partinin imzasıyla sunulan ortak önergeyle, 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" olması kararlaştırıldı.

ABD'de yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu aştı.

Etiyopya'nın batısındaki Benishangul Gumuz eyaletinde silahlı gruplar bir köye düzenledikleri saldırıda onlarca sivili katletti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Hollanda ile Türkiye arasındaki uçak seferlerinin yeniden başladığını bildirdi.

Güne Dair Notlar

24 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7,64 TL euro ise 9,33 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 13°C Çok bulutlu Antalya, 10°C, 19°C Az bulutlu Ankara, -1°C, 5°C Kuzey kesimleri başta olmak üzere hafif kar yağışlı Trabzon, 6°C, 11°C 400 metre üzeri rakımlı kesimleri kar yağışlı Diyarbakır, -3°C, 7°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Bugünlerde çeşitli ülkelerdeki Türklerin ortaya koydukları başarı haberlerini kamuoyuyla paylaşıyoruz. Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında devrim niteliğinde teknolojilere imza atan ve insanlık için umut olan Türkiye kökenli Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Özlem Türeci dünya basınının en çok konuştuğu isimler arasına girdi. Küresel ölçekte büyük başarı gösteren bir başka isim Türk iş insanı Attila Doğudan. Merkezi Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan DO&CO şirketinin kurucusu. Hakan Çelik'in yazısı...

Günün kitabı

Aşkımız Eski Bir Roman / Ahmet Ümit

İstanbul’da bir kanun adamı, sokaklarda bir suç bilgesi. Başkomser Nevzat, karmaşık cinayetleri çözerken insan ruhunun derinliklerinde gezinmeye devam ediyor...

Edebiyat bazen çok tehlikeli olabilir. Anna Karenina, Madam Bovary, Esmeralda ve daha birçok kadın roman kahramanı... Bu muhteşem kadınlara ulaşmaya çabalarken, önce doğru düşünme yeteneğini, sonra da yaşamını yitiren bir adam...

Kimsenin önemsemediği overlokçu bir kızın cinayeti bile önemli sırlar içerir. Katil ve maktul apaçık ortadaymış gibi görünse de hakikat çok derinlerde gizlenmiş olabilir. Ama ne kadar gizlenirse gizlensin, Başkomser Nevzat gibi vicdanlı polisler olduğu sürece karanlık aydınlanacak, adalet mutlaka yerini bulacaktır.

Aşk hiçbir zaman masum değildir. Petersburg’un soğuğundan, İstanbul’un sıcağına gelen bir Rus bilim insanı. İstihbarat servislerini birbirine düşürecek kadar gizemli bir kayboluş. Mutluluğu ararken kendini ölümün kıyısında bulan çaresiz bir âşık...

En zevkli anlar kanlı gerçeklere dönüşebilir…

Cinayetleri çözmek için sadece aklından ve deneyimlerinden değil, yaralı yüreğinden de güç alan Başkomser Nevzat, belki de en çok bu yüzden ayrılıyor benzerlerinden, belki de en çok bu yüzden seviliyor, okunuyor ve hatırlanıyor. Aşkımız Eski Bir Roman, onun bu zorlu serüveninde yepyeni bir halka...

... mesleğini doğru yapmak için cesaret yetmez, aynı anda kocaman bir yürek ister. Ama o yürek çelikten yapılmıyor. Bir süre sonra el bombası gibi gümlüyor. O yüreği zamansız gümletmeyelim Ali. Zalimleri sevindirmenin âlemi yok.

24 Aralık günlük burç yorumları