Güne Başlarken | 24 Aralık 2021

Sen uyurken neler oldu?

Son dakika haberine göre; Van'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Esra Erol'da programında Arzu ve Hafize olayı gündem oldu. Arzu, annesi Hafize'nin kaçtığı Hasan'a neden evlenmek istediğini sorunca alaycı gülümsemeyle karşılaştı. Hafize, kızının parasının peşinde olduğunu belirtti.

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, koronavirüsün Omicron mutasyonuyla enfekte olan kişilerin hastanede tedavi görme riskinin virüsün diğer mutasyonuyla enfekte olmuş kişilere oranla yüzde 70'e kadar daha az olduğu belirtildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bulut Namlı (33), evinde saklandığı dolapta yakalandı.

Kiralarla yarışan aidat bedelleri 2022 yılı için yeniden belirleniyor. Özellikle güvenlik ve temizlik personeli bulunan sitelerde personel gideri asgari ücrete yapılan zam oranında artacak. Bu da aidatı yükseltecek en önemli kalem olacak.

Güne Dair Notlar

24 Aralık günü saat 7.35'te dolar 11,75, euro ise 13,06 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 0°C, 9°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 5°C, 15°C Az bulutlu ve açık Ankara, -6°C, 2°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 0°C, 5°C Karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı Diyarbakır, -3°C, 4°C Hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Arka Sokaklar, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Kaderimin Oyunu, ATV: 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

FOX: 20.00 Yerli Dizi: Aşk Mantık İntikam

24 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Uzun süredir planladığınız olayları yaşama geçirmek için daha fazla beklememelisiniz.

BOĞA: Bugün, enerjinizin düşük olması nedeniyle yapmanız gereken birçok işi yarım bırakabilirsiniz. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız sizi olumsuz etkiliyor.

İKİZLER: Potansiyeliniz yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

YENGEÇ: Duygusal, romantiksiniz. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz.

ASLAN: Değişiklik yapmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz. Bugün, konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyecek gücünüz var.

BAŞAK: İdeallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş oturuyor. Bugün ince hesaplar ve planlar içindesiniz. Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz.

TERAZİ: Bugün, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip edebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde artış var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacak, duygusal coşkular yaşayacaksınız.

AKREP: Duygularınız yoğun. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalar yaşanabilir. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız.

YAY: Yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü artırırken düşünce sınırlarınızı da genişletiyor. Bugün epey hareketlisiniz. Çevrenizde birçok zincirleme işin üstesinden gelebileceksiniz.

OĞLAK: Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. İnatçısınız ve kendi düşüncelerinize fazla değer veriyorsunuz. Bu yüzden olayları abartmaya başladınız.

KOVA: İnatçı yapınızı ortaya çıkaracak işler yapacaksınız. Eğer kalbiniz boş ise, çevrenizde ve arkadaş gruplarınızda ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Bugün iletişiminizde mükemmel bir gelişme izlenecek.

BALIK: Arkadaşlarınızla aranızdaki duygusal bağ güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gündesiniz ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirde olan kişilerle aranızda problemler olabilir. Dikkatli olun.