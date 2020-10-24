Güne Başlarken | 24 Ekim 2020
Günaydın! Sabahı neşelendirmek için biz yine buradayız. Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
24 Ekim 2020, Cumartesi 07:28 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs salgınının Anadolu’da ikinci zirve döneminde olduğunu belirterek, "Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. İlk zirveyi, ilk piki, büyük illerde 14 Nisan’da ikinci zirveyi Eylül’de yaşamıştık. Anadolu’da ilk zirve Eylül’de görülmüştü. İkinci zirveyi şimdi yaşıyoruz" dedi.
Vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin’de Mevlana Camii’ne yapılan polis baskını kınadı.
23 Ekim On Numara çekiliş sonuçları: 44-5-57-64-40-8-60-28-80-32-3-20-21-51-38-55-2-34-46-35-14-23
İstanbul’da hafta içi mesai saatinin bitmesinin ardından metrobüste yolcu yoğunluğu oluştu. Metrobüs kullanan yolcuların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
Güne Dair Notlar
- 23 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7, 97 TL, euro ise 9, 44 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu. 13°C, 22°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 18°C, 29°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 11°C, 26°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 15°C, 22°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 11°C, 29°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Hop Dünya! Bir Tık Yavaşla / N. Buket Aksu
Hop Dünya! Bir Tık Yavaşla ile çok yönlü ilgi alanları ve kişisel deneyimlerinden süzülen eğlenceli bir hayat dersi veriyor ve en güncel konulardan biri olan kuşaklar arası ilişkilere eğiliyor. Kendine has özellikler barındıran kuşakların birlikte ve uyumlu çalışıp yaşayabilmesinin önündeki sorunları gerekçeleriyle ortaya koyan yazar, kendi hayatından çıkardığı derslerle çözüm yolları da öneriyor ve karamsarlıkları umuda dönüştürüyor. Hayatı anlamlandırmaktan hiç vazgeçmeyen bir baby boomer'ın kuşaklara bakışı sizin de dünya görüşünüzü değiştirebilir.
Günün köşe yazısı
Vahşi yaşam; hızlı şehirleşme nedeniyle yok oluyor. Şehirlerde de nüfus yoğunluğu ve hızlı yapılaşma nedeniyle yeşil alanlar ve hayvanların yaşam alanı daralıyor. Türkiye’de maalesef özellikle hayvanlarla bir arada yaşama kültürümüz pek parlak değil. Oysa “sokak hayvanları” diye bir gerçeğimiz var. Hakan Çelik'in yazısı...
24 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Değişiminiz çevrenize ilginç gelecek. Sakin ortamları tercih edeceksiniz. Kendinizle ilgili konularda sessiz kalmayı yeğleyecek, çevrenize karşı eleştirel yaklaşımda bulunacaksınız. Sağlığınızla ilgilenin.
- BOĞA: Ani aşkların gündemde olacağı bir dönem. Bazılarınız uzun yıllar süren arkadaşlıkları için evlilik kararı alacak. Kişiliğiniz önemli biliyorsunuz ama sosyal ilişkilerinizi sağlam tutmayı bilmelisiniz.
- İKİZLER: Düşüncelerinizde radikal ve farklı kararlar alacağınız bir gün. Bazı bilgilerinizin destek görmesi, sizin için çok önemli ve yararlı olacak. Görüştüğünüz kişilerle değişik fikir alışverişleri içinde olacaksınız.
- YENGEÇ: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışmak istediğiniz bir gerçek. Ama size karşı gelenlere gerekli tepkinizi göstereceksiniz. Güven arayışınızla beraber maddi konuların önemini kavramanız gündeme geliyor.
- ASLAN: Bugün enerjinizin yüksek olmasına rağmen yapmanız gereken işlerinizi yerine getirmiyorsunuz. Bir arkadaş davetine katılabilirsiniz. Üzerinizde hissettiğiniz garip yorgunluk nedeniyle herkesten uzak kalmak istiyorsunuz.
- BAŞAK: Yaratıcılığınızı en iyi şekilde kullanarak değişik düşünceler yaşayacaksınız. Duygusal anlamda geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakma zamanı geldi. Yarım kalan tedavileriniz varsa, ihmal etmeden tamamlayın.
- TERAZİ: Yaptığınız işlerin alt yapısına çok önem veriyorsunuz. Başlattığınız organizasyonların ilginç gelişmesi size bağlı. Bugün yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için olayları yargılamak sizi mutsuz edecektir.
- AKREP: Her şeyi bu kadar irdelemeseniz, yaşam daha güzel olacak. Herkes, erkesten borç isteyebilir. Ekonomik sorunu olan bir arkadaşınızın isteği sizi üzüyor. Kıskanç olmayan insan yok gibidir. Sizinki de biraz aşırıya kaçıyor.
- YAY: Birbirinizi görüp de hiç konuşmadığınız biriyle tanışıp dostluk temelleri atabilirsiniz. Çünkü çok fazla ortak yönünüz olduğunu keşfedeceksiniz. Sevdiğinizden, geleceğe sağlam basan, kararlı adımlar bekliyorsunuz.
- OĞLAK: İçeriğini iyice bildiğiniz konularda kimseye söz hakkı vermiyorsunuz. Hatta, bu konuda sözünüzü kesenlere ciddi kızıyorsunuz. Biraz daha toleranslı olun. Bazı konulara şüphe ile yaklaşmanız doğru bir hareket değil.
- KOVA: Çevrenizle aranızda gizli bir şekilde devam eden ve bir türlü anlaşamadığınız mülk konusunda çok söz sarf etmeyin. Yanlış anlaşılabilir. Eğer biraz objektif düşünürseniz sevdiğiniz insana hak vereceksiniz.
- BALIK: Karşıt evinizdeki aşk gezegeni Venüs’ten yoğun enerji alacaksınız. Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan organizasyonlar önemli olacak. Yüksek hedefleriniz var. Bazılarınız gizli saklı duygular içindesiniz.