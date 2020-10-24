Güne Başlarken | 24 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs salgınının Anadolu’da ikinci zirve döneminde olduğunu belirterek, "Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. İlk zirveyi, ilk piki, büyük illerde 14 Nisan’da ikinci zirveyi Eylül’de yaşamıştık. Anadolu’da ilk zirve Eylül’de görülmüştü. İkinci zirveyi şimdi yaşıyoruz" dedi.

Vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin’de Mevlana Camii’ne yapılan polis baskını kınadı.

23 Ekim On Numara çekiliş sonuçları: 44-5-57-64-40-8-60-28-80-32-3-20-21-51-38-55-2-34-46-35-14-23

İstanbul’da hafta içi mesai saatinin bitmesinin ardından metrobüste yolcu yoğunluğu oluştu. Metrobüs kullanan yolcuların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Güne Dair Notlar

23 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7, 97 TL, euro ise 9, 44 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu. 13°C, 22°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 18°C, 29°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 11°C, 26°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 15°C, 22°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 11°C, 29°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak

Günün kitabı

Hop Dünya! Bir Tık Yavaşla / N. Buket Aksu

Hop Dünya! Bir Tık Yavaşla ile çok yönlü ilgi alanları ve kişisel deneyimlerinden süzülen eğlenceli bir hayat dersi veriyor ve en güncel konulardan biri olan kuşaklar arası ilişkilere eğiliyor. Kendine has özellikler barındıran kuşakların birlikte ve uyumlu çalışıp yaşayabilmesinin önündeki sorunları gerekçeleriyle ortaya koyan yazar, kendi hayatından çıkardığı derslerle çözüm yolları da öneriyor ve karamsarlıkları umuda dönüştürüyor. Hayatı anlamlandırmaktan hiç vazgeçmeyen bir baby boomer'ın kuşaklara bakışı sizin de dünya görüşünüzü değiştirebilir.

Günün köşe yazısı

Vahşi yaşam; hızlı şehirleşme nedeniyle yok oluyor. Şehirlerde de nüfus yoğunluğu ve hızlı yapılaşma nedeniyle yeşil alanlar ve hayvanların yaşam alanı daralıyor. Türkiye’de maalesef özellikle hayvanlarla bir arada yaşama kültürümüz pek parlak değil. Oysa “sokak hayvanları” diye bir gerçeğimiz var. Hakan Çelik'in yazısı...

24 Ekim günlük burç yorumları