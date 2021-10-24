Güne Başlarken | 24 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

Yeşilova- Burdur Karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun traktör ve otomobile çarparak dehşet saçtığı kazada bir aile yok oldu. Kazada otomobilin sürücüsü Şenol Özalp (54) ile araçtaki Günaydın Cirit Baş (47), eşi Bayram Baş (49), çocukları Mehmet Emre Baş (6) ile Yağmur Baş (7) yaşamını yitirdi, traktör sürücüsü Yusuf Akın (58) ise yaralandı. Kamyon şoförü Ahmet Aydoğan (48), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Cihat Arslan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli’de PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun babasıyla telefonla görüşerek başsağlığı mesajını iletti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da 285 kilogram eroin, Kocaeli’nde 53 kilogram skunk ele geçirildiğini bildirdi.

Süper Lig’in 10. haftasında konuk olduğu Göztepe’yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 10. haftayı da lider tamamladı. Gürsel Aksel Stadı’nda ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakada Trabzonspor, 56. dakikada Gervinho’nun golüyle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde iki takım da gol bulamayınca müsabaka Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla aldığı 7 galibiyet ve 3 beraberlikle puanını 24’e çıkaran bordo-mavili ekip, 10. haftayı lider tamamlamayı garantiledi.

Güne Dair Notlar

24 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 9, 60 TL euro ise 11, 18 TL.

Hava durumu ise şöyle:

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

24 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ: Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda birtakım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken ikili ilişkilerinizde zorluk yaşıyorsunuz.

BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda düşüncelerinizi savunuyorsunuz. Sabit düşünceler içinde olduğunuzda olaylara dar çerçeveden bakıyorsunuz. Takıntılı davranmaktan vazgeçin. Bacak ağrılarınız olabilir.

İKİZLER: Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Dostların önerecekleri fikirlerden yola çıkarak kendinize zaman ayırmalısınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün.

YENGEÇ: Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için iş arkadaşlarınızla sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Bugün, hırslı yönlerinizi değişimlerle birleştirmelisiniz. Doğru kişilerle birlikte çalışmak sizi dinlendiriyor.

ASLAN: Bugün, zevkler konusunda aşırıya kaçabilirsiniz. Duygusal coşkularınızın sizin için zor durumlara neden olmasını istemiyorsanız, zevklerinizle ilgili acil önlemlere başvurmalısınız. Sınırlı yaşamak zorunda kalabilirsiniz.

BAŞAK: Doğal davranışlarınız çevrenizde takdir toplamanıza neden oluyor. Kimse sizi samimiyetsizlikle suçlayamaz. İş arkadaşlarınızın desteğini arkanızda hissedeceksiniz. Gerekli bilgiler size eksiksiz geliyor.

TERAZİ: Güneş burcunuzda ilerlerken düşündüğünüz konuları pratiğe dökecek ve isteklerinizi gündeme getireceksiniz. Siz kalıcı başarılardan yanasınız. Disiplinli belli bir potansiyeli olan kişileri seviyorsunuz.

AKREP: Maddi konularda beklediğiniz açılımlar gündeme gelecek. Varsayımlarınızı kabul ettirmesini biliyorsunuz. Bugün, istediğiniz şartları gündeme getirmekten korkmuyor, cesur davranıyorsunuz.

YAY: İletişim gezegeni Merkür, alacağınız kararlar konusunda önemli aşamalar kaydetmenizi sağlayacak. Hızlı düşüneceksiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görmek, atılımlarınız için motivasyon sağlayacak.

OĞLAK: Atılımlar için uygun bir gün. Harcama ve yatırımlar için gerekli dengeye sahip olacak ve bazı pürüzlere kesin çözüm getireceksiniz. Yaşadığınız olumsuzluklar karşısında yaptığınız müdahaleler olumlu sonuç veriyor.

KOVA: İletişim gezegeni Merkür’ün hareketi sayesinde uzun süredir problem yaratan işlerinizi gözden geçirme imkanı bulacaksınız. Bugün, iletişim konusunda istediğiniz performansı yakalamanız mümkün değil.

BALIK: Düşüncelerinizde ısrarcı olacaksınız. Kendinize güveniyorsunuz. Ödün vermeyen yapınızı herkes biliyor ve sorunlarına kesin çözüm getirdiğiniz kişiler her fırsatta sizi savunuyorlar. Tepki almaktan korkmayın.