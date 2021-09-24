Güne Başlarken | 24 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

Avrupa Birliği’nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mRNA teknolojisiyle geliştirilen aşıların üçüncü dozunun uygulanması hakkındaki kararını ekim başında vereceğini açıkladı.

Eskişehir Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversite öğrencilerinin bir araya gelerek toplanmalarının yasaklandığını açıkladı. Yasağa rağmen bir grup öğrenci, parkta bir araya gelerek sosyal mesafe kuralına uygun olarak eylem yaptı.

Adana’nın Karaisalı ilçesinde orman işçisi İ.Ç.’nin (40) kaçırdığı lise öğrencisi A.R.Ş. (15), jandarma tarafından bulundu. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen A.R.Ş. ailesine teslim edildi. Gözaltına alınan İ.Ç.’nin sorgusu sürüyor.

New York borsası, dünü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,48 artarak 34.764,82 puana çıktı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün sağlık ocaklarında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını öne sürmesi büyük yankı uyandırdı. Yaptığı açıklamayla ilgili DHA’ya konuşan Prof. Dr. Kurugöl, "Yanlış aşı değil de, yanlışlıkla yapılan bir uygulama diyelim. 105 milyon doz aşı yapılan bu ülkede, bunu fedakarca yapan sağlık personeli bir kere bilmeden yapmış. Hemşireler son anda farkına vardı. Ardından iyi niyetle aileye de bilgi verdiler. Sağlık Müdürlüğü’ne haber verdiler" dedi. Sağlık Bakanlığı, yanlış aşı ile ilgili soruşturma başlattı

Güne Dair Notlar

24 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8, 77 TL, euro ise 10, 29 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, gece saatlerinde ise Anadolu Yakası sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. 13°C, 21°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 20°C, 30°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri hafif sağanak yağışlı. 5°C, 19°C Trabzon, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. 15°C, 20°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 14°C, 24°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Serbestiyet haber ve analiz sitesinin muhabirlerinden Mustafa Ali Aykol’un üç yıl önce İstanbul’da yaşadığı yurt sorunu, günümüzdeki sorunlara da açıklık getirici bilgiler veriyor. Cemaat yurtlarındaki koşullar ve yaptırımlar, gerçekten endişe verici. Gençlere yaklaşım, demokrasi, çoğulculuk, bilimsel yaratıcılık gibi temel konular açısından olumsuz bir ortam oluşturuyor. Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...

24 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ: Siz her zaman doğal olmaktan yanasınız. Arkadaşlarınızla ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevrenin desteğini kullanmakla sağlıyorsunuz. Acele etmeyin.

BOĞA: İnandığınız her şeyi sonuna kadar hırsla götürüyorsunuz. Her zamankinden fazla çalışmak zorunda kalacaksınız. İyi niyetli davranışlarınız çevreniz tarafından ilgiyle izleniyor. Eğlenceli olaylar gündeme gelecek.

İKİZLER: Bugün sözleriniz anlamlı ve güzel. Yaşadığınız olayları belli bir dengede tutmaya çalışmanız sizi yorabilir. Ama elde edeceğiniz başarı buna değecek. Size sunulacak konulara kayıtsız kalmak istemeyebilirsiniz.

YENGEÇ: Maddi konularda şartları akıllıca değerlendireceksiniz. Duygusal davranmamalı ve yaklaşımlarınız mantıksal olmalı. Arkadaşlardan alacağınız teklifleri düşünmeli ve hızlı karar vermemelisiniz.

ASLAN: Bugün her şeyi mantık süzgecinden geçirdiğiniz için hata yapma olasılığınız zayıf. Sezgilerinizin yoğun olmasına karşın acele verilmiş kararların sizi yanıltabileceğinizi çok iyi biliyorsunuz.

BAŞAK: Derin ve araştırmacı yapınızı daha derinleştirme ihtiyacı içindesiniz. Bugün, ele aldığınız her konuyu irdelemekten yorulabilirsiniz. Arkadaşlarınız bazı önemli sorunlarını sizinle paylaşmak isteyecekler.

TERAZİ: Araştırmayı seviyor ve yeni şeyler keşfetmeye bayılıyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz yüksek. Kendinizi ve etrafınızı yargılamaktan vazgeçin ve her şeyi olduğu gibi kabul etmesini öğrenin. Yollar söz konusu olabilir.

AKREP: Yönetilmekten nefret ettiğiniz için işinizi kusursuz yapmaya gayret ediyor ve başarılı oluyorsunuz. Her türlü yeteneğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Karşılaşacağınız kişilerin özellikleri sizin için önemli.

YAY: Duygusal konularda kendinizi gizlemekten vazgeçmelisiniz. Artık saydam olmanızın zamanı geldi. İsteklerinizi gerçekleştirme çabası içinde olacak ve birçok işi bir arada yapacaksınız. Herkes size hayran.

OĞLAK: Yeni başlangıçlar ilginizi çekiyor ama cesur olamıyorsunuz. Artık ufkunuzu genişletin. Bugün, partnerinizle ortak kararlar alabilirsiniz. Duygularınızı yeteneklerinizle birleştirmeyi amaçlıyorsunuz.

KOVA: Yeteneğinizi severek denemek isteyebilirsiniz. Yaptığınız çalışmaları kazanca dönüştürmek isteyebilirsiniz. Bugün hobilerinizle ilgili geniş bir araştırma yapabilirsiniz. Çevrenizin sitemlerine hedef olabilirsiniz.

BALIK: Bugün sağlıklı yaşam gündeme gelebilir ve birçok diyeti gözden geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paslaşmanız gereken konular söz konusu. Bulunduğunuz ortamlarda aktif çalışmalarla dikkat çekeceksiniz.