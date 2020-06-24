Güne Başlarken | 24 Haziran 2020

Sen uyurken neler oldu?

Esenyurt’ta etkili olan yoğun yağışta oturdukları zemin kattaki dairenin su basması sonucu boğulma tehlikesi geçiren 2, 3 ve 5 yaşlarındaki Suriye uyruklu 3 çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Fenerbahçe Kulübü, basketbol antrenörü Zeljko Obradovic’in 1 yıl takım çalıştırmama kararı aldığını duyurdu.

Güne Dair Notlar

24 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,84 TL, euro ise 7,74 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 19°C, 27°C Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 22°C, 28°C Parçalı bulutlu Ankara, 15°C, 27°C Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 21°C, 27°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 15°C, 37°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Kahvaltıda Karadeniz esintileri (yoksa fırtınası mı demeliyiz?)

Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan kuymak evde kolaylıkla yapılabilecek bir lezzet. Bir başka adıyla muhlama ya da mıhlama olarak bilinen kuymak, ister sabah kahvaltısında isterseniz de öğle yemeğinde tüketilebilir. İşte tarifi:

Kuymak malzemeleri

4 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı mısır unu

2 su bardağı su

300 gram Trabzon peyniri

Kuymak yapılışı

Tereyağını sahana aktarın. Kısık ateşte fokurdayana kadar eritin. Azar azar mısır unu ekleyip, tahta bir kaşıkla mısır ununu kavurmaya başlayın. Mısır unu renk aldığında suyu ilave edin. Kaynayan suda şişen mısır ununa tel tel ayırdığınız Trabzon peynirini katıp, karıştırın. kuymağı aralarda karıştırarak kısık ateşte pişirin. Tereyağı üzerine çıkıp, renk aldığında ocaktan aldığınız kuymağı bekletmeden sıcak olarak servis edin.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Çarkıfelek (Kanal D), Kuruluş Osman (ATV), Aşk Geliyorum Demez (Show TV), Benim Adım Melek (TRT 1)

Film önerisi: 7. Koğuştaki Mucize

Kitap önerisi: Düşmüş Melekler - Richard K. Morgan

Günlük burç yorumları (24 Haziran 2020)

KOÇ: Enerjinizi kullanmadığınız zaman motivasyonunuz çabuk bozulabiliyor. Arkadaşlarınızla ortak bir girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz. Başkalarının yaptığı işi beğenmediğinizde potansiyeliniz düşüyor.

Enerjinizi kullanmadığınız zaman motivasyonunuz çabuk bozulabiliyor. Arkadaşlarınızla ortak bir girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz. Başkalarının yaptığı işi beğenmediğinizde potansiyeliniz düşüyor. BOĞA: Yalnızlıktan hoşlanmayacak ve birçok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içindesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız. Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz.

Yalnızlıktan hoşlanmayacak ve birçok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içindesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız. Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz. İKİZLER: Partnerinizle karşılıklı duygular içinde olmanız sizin için çok önemli. Yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları algılayacak, ilginç çıkarımlar yapacaksınız.

Partnerinizle karşılıklı duygular içinde olmanız sizin için çok önemli. Yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları algılayacak, ilginç çıkarımlar yapacaksınız. YENGEÇ: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Özellikle kavrama yeteneğinizi doğru bir şekilde kullanacaksınız

Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Özellikle kavrama yeteneğinizi doğru bir şekilde kullanacaksınız ASLAN: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyabilecek çalışmalar içinde bulunmayı arzuluyorsunuz.

Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyabilecek çalışmalar içinde bulunmayı arzuluyorsunuz. BAŞAK: Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız sizi ilginç biri yapıyor. Güçlü dostlukların insanısınız. Gereksiz bir titizlik sergiliyorsunuz.

Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız sizi ilginç biri yapıyor. Güçlü dostlukların insanısınız. Gereksiz bir titizlik sergiliyorsunuz. TERAZİ : Bugün, ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermeyin. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır ve taviz. Bu iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.

: Bugün, ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermeyin. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır ve taviz. Bu iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız. AKREP : Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişimi yüksek seviyelerde tutması. Bu konuya özen gösterin.

: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişimi yüksek seviyelerde tutması. Bu konuya özen gösterin. YAY: Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli bir pota oluşturacak. İşbirliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.

Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli bir pota oluşturacak. İşbirliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz. OĞLAK: Maddi konularda iş birliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğinizde çalışmalarınız ses getirecek.

Maddi konularda iş birliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğinizde çalışmalarınız ses getirecek. KOVA: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru alanlarda kullanmalı ve tepki almamalısınız.

Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru alanlarda kullanmalı ve tepki almamalısınız. BALIK: İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşüncede olması sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.

24 Haziran gününe damga vuran olaylar

İsviçreli iş adamı Henri Dunant, İtalya'da Solferino savaşı sonrası uluslararası Kızılhaç'ı kurmaya karar verdi. 1859

Türkiye Hatay'daki Milletler Cemiyeti Komisyonu ile her türlü ilişkiyi kestiğini bildirdi. Hatay'da siyasi partiler feshedildi. 1938

Bir Amerikalı gökyüzünde uçan nesneler gördüğünü bildirdi. Nesnelerin fincan tabağına benzediğini iddia etti. Basın ilk kez "uçan daire" terimini kullanmaya başladı. 1947

Türkiye'den ilk işçi kafilesi Almanya'ya gitti. 1961

İstanbul'da üniversite öğrencileri Amerikan 6. Filosu'nun İstanbul Limanına gelişini protesto ettiler. 1967

90 yaşındaki Eamon de Valera İrlanda cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldı. 1973

Asgari ücret belirlendi; aylık brüt 74.250, net 19.094 lira 1987

Almanya'da bir mağarada, tarihin en eski el yapımı müzik aleti keşfedildi. Kuş kemiğinden yapılan flütün 35 bin yıllık olduğu tespit edildi. 2009

Fransa’da hükümetin emeklilik yaşını 60’tan 62’ye çıkarma planlarını protesto eden yüz binlerce kişi sokaklarda toplandı. 2010

Günün bulmacası