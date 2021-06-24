Güne Başlarken | 24 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

Çocuğun birden fazla nitelikli istismar davasından yargılanan sanık Yücel Koç'un beraat edilmesi yönündeki karara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın itiraz edeceği belirtildi.

İspanya'nın en prestijli ödülleri olarak bilinen Asturias Prensesi Ödülleri'nde teknik ve bilimsel araştırmalar dalında ödüle Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin ile bir grup bilim insanı layık görüldü.

İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 135 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesiyle 6 Şubat'tan bu yana en yüksek rakama ulaşıldı.

2016-2019 arasında 200’den fazla çocuğun ölümüne yol açtığı iddia edilen Mavi Balina oyunu yeniden yayılmaya başladı. Rusya’da 3 gün içinde intihar eden 2 çocuktan birinin sosyal medyada “Birçok kurban olacak. Grupta 524 kişiyiz” paylaşımında bulunduğu belirlendi.

ABD'de vergi kaçırmakla suçlanan dünyaca ünlü anti-virüs yazılımcısı John McAfee (75), İspanya'da tutulduğu hücrede ölü bulundu. McAfee'nin ölümünde intihar şüphesi olduğu bildirildi.

Şanlıurfa'da kardeşi ile birlikte üniversiteye hazırlandığı dershaneden dönen Elif Bereket’e (17) çarpıp ölümüne neden olan Ali Badıllı, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Badıllı’nın tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Güne Dair Notlar

24 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,67 TL euro ise 10,34 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 23°C, 37°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 15°C, 29°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 21°C, 25°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 19°C, 37°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Şener Şen kolay bir isim değildir... Her projeye ‘evet’ demez, her yerde görünmez, kolay kolay siyaset yapmaz, gaza gelmez, ‘bi kamu spotumuz vardı, oynar mısınız?’ deseniz, dönüp bakmaz! Kendi halinde, kendi doğrularıyla yaşar. Güvenilirdir ama, eğilip bükülmez. Seçicidir, son senelerde yer aldığı işler de sayılıdır o yüzden. Hatta fazla seçici olduğu için de eleştirilir, ‘buna hakkın yok’ diye sitem edenler bile olur. İşte bu seçici adam, bir kamu spotuyla çıktı karşımıza... Sağlık Bakanlığı’nın insanların aşı olması için seçtiği ‘ikna timi’nde Ezgi Mola, Haluk Bilginer gibi isimler dışında Şener Şen de var. Şirin Sever'in yazısı...

Günün kitabı

Klara ile Güneş - Kazuo Ishiguro

Güneş her zaman bize ulaşmanın yolunu bulur.” Günümüzün en büyük yazarlarından Kazuo Ishiguro, Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandıktan sonra yayımlanan ilk romanı Klara ile Güneş’te, yeni teknolojilerin etkisiyle köklü değişimler geçirmiş bir toplumda yaşanan, sevgi, umut ve fedakârlığa dair unutulmaz bir hikâye anlatıyor. Sıra dışı gözlem yeteneğine sahip bir yapay zekâ olan Klara, kendisi gibi “Yapay Arkadaş”ların satıldığı mağazadaki yerinden insanları izleyip dış dünyayı öğrenmeye çalışır, onu yeni evine götürecek o özel çocuğu sabırla bekler. O çocuk nihayet çıkageldiğinde, Klara kendini ezici kaygılar ve kırılgan umutlarla dolu bir dünyada bulacak, sarsılmaz bir adanmışlıkla bağlandığı Güneş’in yardımıyla bir mucizeyi gerçek kılmaya çalışırken insan denen canlıyı bütün zaafları ve çelişkileriyle tanıma fırsatı bulacaktır.

24 Haziran günlük burç yorumları