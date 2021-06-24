Güne Başlarken | 24 Haziran 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
24 Haziran 2021, Perşembe 07:35 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Çocuğun birden fazla nitelikli istismar davasından yargılanan sanık Yücel Koç'un beraat edilmesi yönündeki karara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın itiraz edeceği belirtildi.
İspanya'nın en prestijli ödülleri olarak bilinen Asturias Prensesi Ödülleri'nde teknik ve bilimsel araştırmalar dalında ödüle Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin ile bir grup bilim insanı layık görüldü.
İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 135 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesiyle 6 Şubat'tan bu yana en yüksek rakama ulaşıldı.
2016-2019 arasında 200’den fazla çocuğun ölümüne yol açtığı iddia edilen Mavi Balina oyunu yeniden yayılmaya başladı. Rusya’da 3 gün içinde intihar eden 2 çocuktan birinin sosyal medyada “Birçok kurban olacak. Grupta 524 kişiyiz” paylaşımında bulunduğu belirlendi.
ABD'de vergi kaçırmakla suçlanan dünyaca ünlü anti-virüs yazılımcısı John McAfee (75), İspanya'da tutulduğu hücrede ölü bulundu. McAfee'nin ölümünde intihar şüphesi olduğu bildirildi.
Şanlıurfa'da kardeşi ile birlikte üniversiteye hazırlandığı dershaneden dönen Elif Bereket’e (17) çarpıp ölümüne neden olan Ali Badıllı, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Badıllı’nın tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.
Güne Dair Notlar
- 24 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,67 TL euro ise 10,34 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 23°C, 37°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 15°C, 29°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 21°C, 25°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 19°C, 37°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Şener Şen kolay bir isim değildir... Her projeye ‘evet’ demez, her yerde görünmez, kolay kolay siyaset yapmaz, gaza gelmez, ‘bi kamu spotumuz vardı, oynar mısınız?’ deseniz, dönüp bakmaz! Kendi halinde, kendi doğrularıyla yaşar. Güvenilirdir ama, eğilip bükülmez. Seçicidir, son senelerde yer aldığı işler de sayılıdır o yüzden. Hatta fazla seçici olduğu için de eleştirilir, ‘buna hakkın yok’ diye sitem edenler bile olur. İşte bu seçici adam, bir kamu spotuyla çıktı karşımıza... Sağlık Bakanlığı’nın insanların aşı olması için seçtiği ‘ikna timi’nde Ezgi Mola, Haluk Bilginer gibi isimler dışında Şener Şen de var. Şirin Sever'in yazısı...
Günün kitabı
Klara ile Güneş - Kazuo Ishiguro
Güneş her zaman bize ulaşmanın yolunu bulur.” Günümüzün en büyük yazarlarından Kazuo Ishiguro, Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandıktan sonra yayımlanan ilk romanı Klara ile Güneş’te, yeni teknolojilerin etkisiyle köklü değişimler geçirmiş bir toplumda yaşanan, sevgi, umut ve fedakârlığa dair unutulmaz bir hikâye anlatıyor. Sıra dışı gözlem yeteneğine sahip bir yapay zekâ olan Klara, kendisi gibi “Yapay Arkadaş”ların satıldığı mağazadaki yerinden insanları izleyip dış dünyayı öğrenmeye çalışır, onu yeni evine götürecek o özel çocuğu sabırla bekler. O çocuk nihayet çıkageldiğinde, Klara kendini ezici kaygılar ve kırılgan umutlarla dolu bir dünyada bulacak, sarsılmaz bir adanmışlıkla bağlandığı Güneş’in yardımıyla bir mucizeyi gerçek kılmaya çalışırken insan denen canlıyı bütün zaafları ve çelişkileriyle tanıma fırsatı bulacaktır.
24 Haziran günlük burç yorumları
- KOÇ: Aşkta sizi derinden etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun. Olumlu bir dönemden geçiyorsunuz.
- BOĞA: Çalışma arkadaşlarınızın özgün fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Düşünce sınırlarınız genişleyecek.
- İKİZLER: Maddi konularda girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Mantıklı ve akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Ay’ın verdiği etkilerle kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.
- YENGEÇ: Güneş burcunuzda ilerlerken düşündüğünüz konuları pratiğe dökerek, isteklerinizi gündeme getireceksiniz. Siz kalıcı başarılardan yanasınız ve iş konusunda çalışkan, disiplinli kişileri seviyorsunuz.
- ASLAN: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı öyle iddialı fikirler sunacaksınız ki herkes ikna olacak. İlginç bir gün.
- BAŞAK: Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir dönem. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikir çarpışmaları yaşanacak ve yeni düşünceler ve farklı fikirler gündemde olacak.
- TERAZİ: Duygusal davranmaktan kaçınıyorsunuz. Arkadaşlarınızla ortak kararlar alacak, tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Yaşam kalitenizi artırma konusunda kendinizi rahat hissedeceksiniz.
- AKREP: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevre koşullarına güvenmiyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek için olumlu çaba harcamanız kolay bir olay değil. Baskıcı düşüncelerden vazgeçin.
- YAY: Ay burcunuzda ilerliyor. Sezgileriniz yoğun ve güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız.
- OĞLAK: Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize zaman ayırın. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün.
- KOVA: Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için iş arkadaşlarınızla sıkı dostluk kurmak istiyorsunuz. Bugün, hırslı yönlerinizi, çevrenizdeki değişimle birleştirmelisiniz. Doğru kişilerle çalışmak sizi dinlendiriyor.
- BALIK: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişimdesiniz. Kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Planları aktif şekilde uygulayacaksınız.