Güne Başlarken | 24 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu?

İspanya Kralı VI. Felipe, corona virüs testi pozitif çıkan bir kişi ile temasta olduğu gerekçesiyle karantinaya alındı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sizler, eğitimin sadece bir unsuru değilsiniz, eğitimin ana karakterisiniz. Bu süreçte toplum nezdindeki öneminiz ve değeriniz bir kez daha idrak edildi, itibarlı yeriniz güç kazandı." açıklamasında bulundu.

Dünya genelinde yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 41 milyonu aştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere suya yüzde 15 zam kararı aldı.

Karadeniz'de palamut bolluğunun ardından deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle tezgahlarda yaşanan hamsi bolluğu, Trabzon'daki balıkçılar ve vatandaşın yüzünü güldürdü.

Güne Dair Notlar

24 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 7, 89 TL euro ise 9, 35 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 13°C Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 22°C Batı çevreleri ile Alanya yer yer çok bulutlu Ankara, -3°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 7°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 1°C, 16°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Ben aslında tek kişi için yazı yazarım. Öğretmenim için... Onun beğenmesi yeterlidir. Rauf Tamer'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Harper Lee- Bülbülü Öldürmek

Amerikalı yazar Harper Lee’nin ilk romanı olan Bülbülü Öldürmek, büyüleyici anlatımı ve olay örgüsü ile tüm dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor. 1960 yılında yayımlanan ve Amerika’da hala süregelen ırkçılık kavramının işlendiği roman, bunu küçük bir kızın yaşam öyküsü ile harmanlıyor. Amerika’nın geçmişine ışık tutan eser, toplumdaki sosyal ve kültürel farkları incelemesi ile de önemli bir rol üstleniyor.

Toplumdaki eşitsizliğin anlatıldığı eser, içerisinde haksızlık, adalet, sevgi, merhamet, arkadaşlık, dostluk ve yardımlaşma gibi temaları barındırıyor. Okurken kendinizi hikayenin içinde bulacağınız, yüreğinizin derinliklerine dokunacak olan bu roman, okurlarını günümüzün en büyük problemi olan ırkçılık üzerine düşünmeye davet ediyor.

24 Kasım günlük burç yorumları