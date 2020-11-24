Güne Başlarken | 24 Kasım 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
24 Kasım 2020, Salı 07:35 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- İspanya Kralı VI. Felipe, corona virüs testi pozitif çıkan bir kişi ile temasta olduğu gerekçesiyle karantinaya alındı.
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sizler, eğitimin sadece bir unsuru değilsiniz, eğitimin ana karakterisiniz. Bu süreçte toplum nezdindeki öneminiz ve değeriniz bir kez daha idrak edildi, itibarlı yeriniz güç kazandı." açıklamasında bulundu.
- Dünya genelinde yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 41 milyonu aştı.
- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere suya yüzde 15 zam kararı aldı.
- Karadeniz'de palamut bolluğunun ardından deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle tezgahlarda yaşanan hamsi bolluğu, Trabzon'daki balıkçılar ve vatandaşın yüzünü güldürdü.
Güne Dair Notlar
- 24 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 7, 89 TL euro ise 9, 35 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 13°C Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 22°C Batı çevreleri ile Alanya yer yer çok bulutlu Ankara, -3°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 7°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 1°C, 16°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Ben aslında tek kişi için yazı yazarım. Öğretmenim için... Onun beğenmesi yeterlidir. Rauf Tamer'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Harper Lee- Bülbülü Öldürmek
Amerikalı yazar Harper Lee’nin ilk romanı olan Bülbülü Öldürmek, büyüleyici anlatımı ve olay örgüsü ile tüm dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor. 1960 yılında yayımlanan ve Amerika’da hala süregelen ırkçılık kavramının işlendiği roman, bunu küçük bir kızın yaşam öyküsü ile harmanlıyor. Amerika’nın geçmişine ışık tutan eser, toplumdaki sosyal ve kültürel farkları incelemesi ile de önemli bir rol üstleniyor.
Toplumdaki eşitsizliğin anlatıldığı eser, içerisinde haksızlık, adalet, sevgi, merhamet, arkadaşlık, dostluk ve yardımlaşma gibi temaları barındırıyor. Okurken kendinizi hikayenin içinde bulacağınız, yüreğinizin derinliklerine dokunacak olan bu roman, okurlarını günümüzün en büyük problemi olan ırkçılık üzerine düşünmeye davet ediyor.
24 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Her şeyiyle ilginç bir gün. Maddi konularda kendinize güveniyor ve harcama konusunda sınır tanımıyorsunuz. Bugün, planladığınız işler için iyi bir bütçeye ihtiyacınız var. Çevrenize iyi niyetle yaklaşıyorsunuz.
- BOĞA: Bugün insancıl duygular içindesiniz. Olayları yargılamak yerine temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz.
- İKİZLER: İletişimde olumlu olayların gündeme gelme olasılığı bir hayli yüksek. Telefon konuşmaları iş ilişkilerini güçlendirecek. Harcamalarınızı dengelemek zorundasınız. Kendinize güvenmelisiniz.
- YENGEÇ: Planladığınız küçük seyahatler için gerekli şartlara sahip değilsiniz. Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı ve kendinize bazı tavizler vermelisiniz. Araştırmacı yönünüz atağa kalkıyor.
- ASLAN: Hırslı yönlerinizi ortaya çıkaracak özel durumlar söz konusu. Yaşamınızla ilgili yeni bir dönemdesiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin size olan duyguları açığa çıkıyor. Değişik tepkiler göstereceksiniz.
- BAŞAK: Bulunduğunuz ortamlarda sizden bazı yorumlar isteyebilirler. Fikirlerinizi söylerken duygularınızdan arınmalısınız. Birçok duyguyu bir arada yaşayacağınız karmaşık bir gün. Heyecanlarınız ön planda olacak.
- TERAZİ: Karşıt savaşçı gezegen Mars yaratıcılığınızı ortaya çıkarıyor. Her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. İşinizde farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz. Tereddüt içinde olmanız akışını geciktirebilir.
- AKREP: Algılama yeteneğiniz güçlü. Kendinizle ilgili keşiflerde bulunabilirsiniz. Aileden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinizi olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmeye başladınız. Farklı düşünüyorsunuz.
- YAY: Hak ettiğiniz ödülü almak için sınırlarınızın üzerinde bir performans sergileyeceksiniz. Kendinizi iyi ifade edeceğini bir gün. Mantığınıza güvenseniz bile olaylar sizin tarzınızın dışında bir söyleşi gerektirebilir.
- OĞLAK: Geçmişi düşünmek istemiyorsunuz. Yapacağınız her türlü çalışmayı ileriye dönük planlamalısınız. İş ortaklıklarında özgür çalışmaktan yanasınız. Kendinizi iyi hissettiğiniz zaman gününüz daha güzel geçiyor.
- KOVA: Kazancınız konusunda ısrarcı davranıp maddi grafiğinizi yükseltiyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyor, farklı konularla kendinizi meşgul ediyorsunuz. Amacın saptırılmasına kızıyorsunuz.
- BALIK: Durgunluktan nefret ediyorsunuz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Enerjinizi dengelemekte zorlanabilirsiniz. Her konuda çoğu zaman yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz.