Güne Başlarken | 24 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 8 yıl önce tartıştığı anne ve babasını murç ile yaralamak suçundan tutuklu olarak yargılanan Önder Bilgit (30), öldürmeye teşebbüsten ayrı ayrı 12 yıl 6'şar ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Önder Bilgit'in akli dengesinin yerinde olmadığına dair avukatı tarafından yapılan itirazla iki kez Yargıtay tarafından bozulan davada anne ve babanın şikayetini çekmesine rağmen yerel mahkeme ilk kararında direndi ve üçüncü kez sanığa toplam 25 yıl hapis cezası verdi.

Elektrikte TRT payını kaldıran kanun teklifi kabul edildi! Enerji satışında TRT payının kaldırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeren yasa teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda kabul edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 24 Özel programında soruları yanıtladı. Bakan Yanık, canlı yayında müjde vererek, ''6 bin personel alınacak'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Pendik Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan saldırgan, görüntülerin tarafımızca Başsavcılığa teslim edilmesi üzerine gözaltına alınarak tutuklandı. Kararlıyız. Hiçbir şiddet olayında faillerin peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Adana'da bir apartmanın bahçesinde yaralı halde bulunan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İncelemelerde, genç kızın apartmanın bodrumunda vurulduğu belirlendi. Bodrumda genç kıza ait kan izleri ve boş mermi kovanı bulundu.

Güne Dair Notlar

24 Kasım günü saat 7.35'te dolar 12,81 TL, euro ise 14,31 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 13°C Yağışların Anadolu Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 16°C, 19°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 6°C, 9°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 11°C, 15°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 3°C, 15°C Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Sadakatsiz, STAR: 20.00 Yerli Dizi: Ada Masalı, ATV: Yerli Dizi: Kuruluş Osman, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Kanunsuz Topraklar

Günün köşe yazısı

Geçmişin acı izlerini geride bırakmak istiyorsanız, bir tarihi muhasebe yapmak niyetindeyseniz, özeleştiri yapabilirsiniz. Helalleşebilir, yüzleşebilirsiniz. Bunu bir topluluk adına da yapabilirsiniz, kişisel olarak da. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'helalleşme' adımı bir özeleştiri. Kendi geçmişiyle bir hesaplaşma. Oral Çalışlar'ın yazısı...

24 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ: Toplumsal değerlerin sizi kısıtlamasına izin vermek istemiyor ve çevrenizin tepkisine aldırış etmeden kişiliğinizi ön plana çıkarıyorsunuz. Disiplinli yapınızla her şeye hakimsiniz. Bugün kazalara müsaitsiniz.

BOĞA: Güçlü enerjinizi kullanacağınız gerekli potansiyele sahip olmanıza rağmen, karşı tarafın sürekli sizi denetlemesi nedeniyle bazı kısıtlamalar yaşamanız mümkün. Ay, sezgilerinizi olaylarla birleştirmenizi sağlayacak.

İKİZLER: Duygusal yönlerinizi ortaya koyan çalışmalar içinde olmanıza rağmen gizli bir güç arayışındasınız. Karşıt Güneş, duygusal karışıklığa neden oluyor. Partnerinizin size odaklanmasına izin vermiyorsunuz.

YENGEÇ: Fiziksel aktiviteler için yoğun bir dönem. Bugün enerjinizi doğru kullanmalısınız. Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve bu işten önemli paralar kazanabilirsiniz. Aşkla sosyal yaşantınız iç içe girebilir.

ASLAN: Savaşçı Mars aile ve yuva evinizi etkiliyor. Aile fertleriyle ortak çalışmalar gündemde. Onların işine yardım etmek isteyebilirsiniz. Duygu alışverişi içinde bulunduğunuz zaman kendinizi huzurlu hissediyorsunuz.

BAŞAK: Yalnızlık sizin için önemli bir duygu. Katılacağınız toplantılarda kalabalık sizi sıkabilir. Kendinizi mutsuz hissettiğiniz zaman bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız. Motivasyon gücünüzü artırmalısınız.

TERAZİ: Dost ve kardeşlerinizle sıkı bağ içinde olacağınız bir gün. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz. Çevrenizin tepkisinden çekindiğiniz zaman kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz. Dikkatli olun.

AKREP: Çevrenin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz. Duygusal konularda çekimser ve karamsar davranmakla kendinize sorun yaratıyorsunuz. Rüyalarınız yoğunlaşabilir.

YAY: Kendi doğrularınıza inandığınız zaman her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazandıracak. Unutmayın, dağınıklık size çok şey kaybettiriyor.

OĞLAK: Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve organizasyon işlerinden keyif alıyorsunuz. Bugün yeni bir sistem geliştirebilirsiniz. İşinizle ilgili yeni olayları sıkıca takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz.

KOVA: Enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanıp yeni başlangıç yapacağınız bir gündesiniz. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girdiniz. Farklı projeler gündeme gelecek.

BALIK: Yaptığınız işlerin alt yapısına çok önem veriyorsunuz. Başlattığınız organizasyonların ilginç gelişmesi size bağlı bir durum. Yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için olayları irdelemek sizi mutsuz edebilir.