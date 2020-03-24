Güne Başlarken | 24 Mart 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketlerin en fazla 09:00-21.00 saatleri arasında hizmet verebileceğini bildirdi. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Twitter hesabından corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Güne Dair Notlar

24 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,5 TL, euro ise 7,04 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 10°C Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı İzmir, 12°C, 17°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı Antalya, 11°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu Ankara, 6°C, 16°C Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı Trabzon, 8°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 3°C, 17°C Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Güne iyi başlamak için yataktan çıkmaya gerek bile olmadığını söylesek? Yogayla yataktan çıkmadan güne zinde başlayabilirsin. Bu 7 hareket güne zıpkın gibi başlamanı sağlayacak.

Balasana

Supta Baddha Konasana

Ananda Balasana

Supta Matsyendrasana

Gomukhasana

Paschimottanasana

Sukasana

Hareketleri öğren ve her sabah en az 5'ini yapmayı ihmal etme!

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Hekimoğlu (Kanal D), Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (ATV), Baraj (FOX), Ramo (Show)

Dizi önerisi: Aşkım Aşkım (Nostalji)

Kitap önerisi: İlber Ortaylı - Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

Oyun önerisi: Mafia 2 (Nostalji)

Günlük burç yorumları (24 Mart 2020)

KOÇ: Yapmanız gereken birçok iş sizi bekliyor ve sorumluluğunuz arttıkça, kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Size katkısı olacak kişileri yerinde tespit ederken, çalışmalarınıza sıkı bir disiplin getiriyorsunuz.

BOĞA: Aşk gezegeni Venüs burcunuzda ilerlerken çekiciliğinizle dikkat çekiyorsunuz. Politik yönleriniz sizi daha cazip kılacaktır. Ay’ın bulunduğu konum, sevdiğiniz kişi ile ilişkilerinize daha gerçekçi bakmanızı sağlıyor.

İKİZLER: Duygulardan emin olmadan konuşmak istemiyorsunuz. Bulunduğunuz şartları, ciddi bir bakış açısı içinde değerlendireceksiniz. Kendinizi ifade edecek konularda emin adımlarla ilerlerken gelen sitemlere aldırmayın.

YENGEÇ: Karşılıklı ilişkilerinizde güven duygusunun önemli olduğunu biliyor ve birlikte olduğunuz kişiden teminat bekliyorsunuz. Bugün, verdiğiniz sözleri yerine getirmeli, daha hoşgörülü davranmalı ve pratik düşünmelisiniz.

ASLAN: Kazancınızı sorgulamak yerine enerjinizi yükseltecek alanlarını keşfedin. Başarılarınızı perçinlemek için seçimleriniz konusunda ayrıntıcı davranmalı ve her zamanki seçiciliğinizi ön plana çıkarmalısınız.

BAŞAK: Yapmayı planladığınız işlerinizde daha temkinli ve ayrıntıcı davranacağınız bir gün. Atılımlarınızı yapmadan önce düşünmeli ve olayların sonucunda karşılaşabileceğiniz aksilikleri düşünmeli ve zorlukları yenmelisiniz.

TERAZİ: Aşk ve çevre ilişkilerinizi birbirine karıştırmak istemiyorsunuz. Bugün, emin olmadığınız konularda konuşmaktan kaçınmalısınız. Gizemli davranışlarınız küçük ayrıntıları bile önemli hale getirebilir.

AKREP: Arkadaşlarınızla yapacağınız çalışmalarda davranışlarınızın size sağlayacağı avantajdan kazançlı çıkacaksınız. Sınama duygusu içinde hareket edeceksiniz, sabırlı davranarak kendinizi ispat edebileceksiniz.

YAY: Duygu karışıklığına neden olabilecek olayları mıknatıs gibi kendinize çekiyor ve aşkta kargaşayı seviyorsunuz. Bugün, duygularınızı gizlemeyi tercih ederek karşı tarafın ilgisini daha fazla üzerinizde hissedeceksiniz.

OĞLAK: Duygusal yönlerinizi öne çıkarmaktan çekindiğiniz için hayallerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Yapınızı destekleyecek planlar yapabilirsiniz. Araştırmalarınızı detaylı bir şekilde derinleştirmeyi amaçlıyorsunuz.

KOVA: Beklediğiniz paraların gecikmesiyle birlikte size sunulan şartlardaki değişimlerden canınız sıkılabilir. Bugün, her şeyden kuşku duyuyor ve olaylara çok temkinli yaklaşıyorsunuz. Eleştirel konuşmalardan uzak kalmalısınız.

BALIK: Yakın çevrenizle birlikte yapacağınız eğlenceli geziler gündeme gelecektir. Bugün, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz. Eleştirilere karşı açık değilsiniz. Felsefi sohbetlerden hoşlanıyorsunuz.

24 Mart gününe damga vuran olaylar