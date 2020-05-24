Güne Başlarken | 24 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

Ardahan’ın Göle İlçesinde önce gün yağan yağmur, havanın soğumasıyla birlikte yerine kar yağışına bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Teşkilatı’na seslendi. Erdoğan, "Yarından tezi yok yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak, çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek milletimize gidecek, kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz." dedi.

Adana’nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında bir hektarlık alan kül oldu.

Güne Dair Notlar

23 Mayıs günü saat 7.17'de dolar 6,81 TL, euro ise 7,42 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu. 7°C, 20°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 15°C, 30°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı. 4°C, 19°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 12°C, 16°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahim ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor. 13°C, 22°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Bayramı sağlıklı geçirmek için yapmanız gerekenler!

Bayramı kilo almadan geçirmenin 6 yolu

Bir ay süren iftar ve sahur düzeninden sonra bayram sabahı tatlılar, hamur işleri, kızartmalardan oluşan enfes bir kahvaltı sizi bekliyor olacaktır. Özlenen tatları mümkün olduğunca haftalara dağıtarak yemek gerekiyor.

Eski bayram sofralarının ruhunu bu bayramda yaşatmak için bayram sofrası nasıl hazırlanır araştırdık. En ince ayrıntısına kadar bayram sofrası nasıl olmalı merak ediyorsanız "Bayram sofrası hazırlama tüyoları" haberimize bir göz atın.

Akşam evde n'apsak?

Dizi önerisi: The Last Dance

Film önerisi: Space Jam (1996)

Kitap önerisi: Başarının Yolu - Phil Jackson

24 Mayıs gününe damga vuran olaylar