Güne Başlarken | 24 Mayıs 2020
Evet belki bu bayram diğer bayramlardan biraz daha farklı olacak ama en az diğer bayramlar tadında bayram geçirmenizi dileyerek güne başlayalım. Şeker tadında bir bayram olsun!
24 Mayıs 2020, Pazar 07:39 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Ardahan’ın Göle İlçesinde önce gün yağan yağmur, havanın soğumasıyla birlikte yerine kar yağışına bıraktı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Teşkilatı’na seslendi. Erdoğan, "Yarından tezi yok yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak, çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek milletimize gidecek, kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz." dedi.
- Adana’nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında bir hektarlık alan kül oldu.
- 23 Mayıs günü saat 7.17'de dolar 6,81 TL, euro ise 7,42 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu. 7°C, 20°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 15°C, 30°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı. 4°C, 19°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 12°C, 16°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahim ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor. 13°C, 22°C
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Bayramı sağlıklı geçirmek için yapmanız gerekenler!
Bayramı kilo almadan geçirmenin 6 yolu
Bir ay süren iftar ve sahur düzeninden sonra bayram sabahı tatlılar, hamur işleri, kızartmalardan oluşan enfes bir kahvaltı sizi bekliyor olacaktır. Özlenen tatları mümkün olduğunca haftalara dağıtarak yemek gerekiyor.
İşte detaylar
Eski bayram sofralarının ruhunu bu bayramda yaşatmak için bayram sofrası nasıl hazırlanır araştırdık. En ince ayrıntısına kadar bayram sofrası nasıl olmalı merak ediyorsanız "Bayram sofrası hazırlama tüyoları" haberimize bir göz atın.
Bayram sofrası hazırlama tüyoları
Akşam evde n'apsak?
Dizi önerisi: The Last Dance
Film önerisi: Space Jam (1996)
Kitap önerisi: Başarının Yolu - Phil Jackson
24 Mayıs gününe damga vuran olaylar
- Amerikalı mucit Samuel F.B. Morse ABD senatosu üylerinin da hazır bulunduğu bir deneyle ABD Kongre binasından Baltimore'da bir tren istasyonuna kendi icadı olan Morse alfabesiyle ilk mesajı gönderdi. 1844
- Polonya'daki Auschwitz toplama kampında "Ölüm Meleği" adıyla anılan doktor Josef Mengele göreve başladı. Mengele tutuklular üzerinde yaptığı korkunç deneylerle biliniyordu. 1943
- İmralı adasındaki 2 bin mahkumun barındığı cezaevinde çıkan isyan bastırıldı. 1961
- Peru'da bir futbol maçında kargaşa çıktı: 135 kişi öldü. 1964
- Fransa Cumhurbaşkanı General de Gaulle referandum çağrısında bulundu. Süre giden ayaklanmalarda bir gecede 795 kişi tutuklandı ve 456 kişi yaralandı. Borsa kundaklandı. Lyon'da bir polis komiseri öldürüldü. Cumhuriyeti koruma komiteleri kurulmaya başladı. 1968
- Türkiye İşçi Partisi, Sıkıyönetim Kanunu'nun iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. 1971
- Yüzde 85 yerli malzemeyle üretilen ilk yerli uçak "Mavi Uçuş" yaptığı deneme uçuşunu başarıyla tamamladı. 1979
- Türk Hava Yolları'nın "Haliç" uçağı 4 kişi tarafından Bulgaristan'a kaçırıldı. Uçağı kaçıranlar 112 yolcudan kadın ve çocukları serbest bıraktı. Bir gün sonra uçağı kaçıranlar yolcular ve Bulgar yetkililer tarafından etkisiz hale getirildi, rehineler kurtarıldı. 1981
- Daha önce yayımlanarak hüküm giymiş yazılardan oluşan "Düşünceye Özgürlük" kitabını yayımcı olarak imzalayarak kendini ihbar eden 1080 kişiden 99'u hakkında dava açıldı. 1995