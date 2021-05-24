Güne Başlarken | 24 Mayıs 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
24 Mayıs 2021, Pazartesi 07:20 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile kız arkadaşı Carrie Symonds'ın gelecek yıl evleneceği iddia edildi. 2019'da nişanlanan çift, koronavirüs krizi nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı.
Salgın nedeniyle işlerine ara vermek zorunda kalan 1 milyon 384 binden fazla esnafa sağlanacak, karşılıksız toplam 4 milyar 622 milyon liralık destek için başvurular 25 Mayıs’ta (yarın) başlayacak.
Van'da, polis ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, takibe alınan 3 araçta yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen yabancı uyruklu 66 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
Binlerce sosyal medya kullanıcısı Twitter'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı yayınladı. #ErdoğanlaBirlikteyiz hashtag'iyle (etiket) yapılan paylaşımlar en çok konuşulan konular arasına girdi. Eski bakanlardan milletvekillerine, belediye başkanlarından vatandaşlara kadar binlerce mesaj atıldı.
Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir camide cuma namazı öncesinde verdiği vaazdaki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan müftü Şaban Soytekinoğlu, tedbiren görevden uzaklaştırıldı.
Iğdır'ın Aralık ilçesindeki sel nedeniyle Türkiye-Nahçıvan kara yolu ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü.
Güne Dair Notlar
- 24 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,42 TL euro ise 10,26 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 21°C, 34°C Az bulutlu ve açık Ankara, 10°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 14°C, 19°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 12°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Adama adam gibi soru soruyorsun:
- İki bakanlık istemişsiniz doğru mu? Doğru der mi? Bin dereden su getiriyor.
...............
Öbür adam da öyle:
- İki bakanlık verecekmişsiniz doğru mu? Yeni duymuş gibi hayretle karşılıyor:
- Kim taahhüt etmiş? Sizi bir güzel azarlıyor. Rauf Tamer'in yazısı...
Günün kitabı
Kan Varsa - Stephen King
Kan varsa haber de vardır... Habercilerin kullandığı bir deyişti bu ve o gün bir bombanın patlatıldığı Albert Macready Ortaokulu’nda kesinlikle kan vardı. Finders Keepers Dedektiflik Ajansı'nda günlük işleriyle ilgilenen Holly Gibney'nin dikkatini çeken ise bambaşka bir ayrıntıydı. O, kanın kokusunu alıp ilk haberi yapan muhabire takılmıştı. Holly'nin adama odaklanmasının geçerli bir nedeni vardı, çünkü o bir Yabancı'ydı. Kan Varsa her biri okuru kendi korku dolu dünyasına çeken dört uzun öyküden oluşuyor. Holly’nin ilk yalnız macerasının dışında Bay Harrigan’ın Telefonu, Chuck’ın Hayatı ve Sıçan öyküleri uykularınızı kaçıracak.
24 Mayıs günlük burç yorumları
- KOÇ: Olayların duygusal boyutundan çok, mantıklı yönünü düşüneceğiniz bir günd. Savaşçı Mars, özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle bağlantılı olarak kullanacağınız bir ortam hazırlıyor. Yurt dışı bağlantılı işler gündemde.
- BOĞA: Bugün sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh haliniz var. İmajınızla ilgili değişim içinde olmanıza rağmen güçlü kişiliğiniz ön planda. Yaşamda gerçekleşebilecek tüm olaylara farklı yaklaşıyorsunuz.
- İKİZLER: Duygusal iniş-çıkışlar yaşıyorsunuz. Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı özgürce yönlendirebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli. Problemleri gözünüzde büyütmemelisiniz.
- YENGEÇ: Arkadaş çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen düşüncelerinizi söylerken aşırıya kaçabilirsiniz. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün. Bugün, kendinize güvenmeniz gerektiğini unutmayın.
- ASLAN: İnatçı kişiliğinizle göze çarpmanıza rağmen aşkta tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için yaratıcılığınızı seçtiklerinizle paylaşmak isteyeceksiniz.
- BAŞAK: Bugün hırslı tarafınız öne çıkıyor. Açılımlar konusunda dikkatli davranmalısınız. Duygusal hayatınızla iş yaşantınızı birbirine karıştırmak sizi huzursuz edebilir. İkna kabiliyetiniz mükemmel.
- TERAZİ: Bugün cazibenizden etkilenen birçok kişi size değişik tekliflerde bulunabilir. Geçici duygular yüzünden iş şartlarınızı zorlamamalı ve bulunduğunuz ortamın pozitif taraflarını görmeye çalışmalısınız.
- AKREP: İsteklerinizde artıştan dolayı, zevklerinizi karşı cinsle paylaşma konusunda cömert davranacaksınız. İdeallerinizden taviz vermeyen biri olmanıza karşın bugün, çevrenizle savaşmak zorunda kalabilirsiniz.
- YAY: Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız. Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir yapınız var. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilere mantıklı bir şekilde yaklaşmalısınız.
- OĞLAK: Duygularınızı istediğiniz gibi kullanacağınız bir gün. Seçtiğiniz konuların önemli olduğunu bilin. Bugün, toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Çevrenizden etkilenmeye hazırsınız.
- KOVA: Projelerinizi ertelemenize rağmen sürekli huzursuzsunuz. Maddi sorunlarınızın başınızı ağrıtmasını istemiyorsanız, bütçenizi dengeleyin. Yarım kalan işlerinizi bir an önce tamamlamalısınız.
- BALIK: Sizi ilgilendiren tüm konulara kendinizi verecek ve başarınızı ortaya çıkaracaksınız. Israrcı davranışlarınızın altında geleneksel tavırlarınız yatıyor. Bugün, kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etmelisiniz.