Güne Başlarken | 24 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile kız arkadaşı Carrie Symonds'ın gelecek yıl evleneceği iddia edildi. 2019'da nişanlanan çift, koronavirüs krizi nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı.

Salgın nedeniyle işlerine ara vermek zorunda kalan 1 milyon 384 binden fazla esnafa sağlanacak, karşılıksız toplam 4 milyar 622 milyon liralık destek için başvurular 25 Mayıs’ta (yarın) başlayacak.

Van'da, polis ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, takibe alınan 3 araçta yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen yabancı uyruklu 66 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Binlerce sosyal medya kullanıcısı Twitter'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı yayınladı. #ErdoğanlaBirlikteyiz hashtag'iyle (etiket) yapılan paylaşımlar en çok konuşulan konular arasına girdi. Eski bakanlardan milletvekillerine, belediye başkanlarından vatandaşlara kadar binlerce mesaj atıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir camide cuma namazı öncesinde verdiği vaazdaki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan müftü Şaban Soytekinoğlu, tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

Iğdır'ın Aralık ilçesindeki sel nedeniyle Türkiye-Nahçıvan kara yolu ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü.

Güne Dair Notlar

24 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,42 TL euro ise 10,26 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 21°C, 34°C Az bulutlu ve açık Ankara, 10°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 14°C, 19°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 12°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Adama adam gibi soru soruyorsun:

- İki bakanlık istemişsiniz doğru mu? Doğru der mi? Bin dereden su getiriyor.

...............

Öbür adam da öyle:

- İki bakanlık verecekmişsiniz doğru mu? Yeni duymuş gibi hayretle karşılıyor:

- Kim taahhüt etmiş? Sizi bir güzel azarlıyor. Rauf Tamer'in yazısı...

Günün kitabı

Kan Varsa - Stephen King

Kan varsa haber de vardır... Habercilerin kullandığı bir deyişti bu ve o gün bir bombanın patlatıldığı Albert Macready Ortaokulu’nda kesinlikle kan vardı. Finders Keepers Dedektiflik Ajansı'nda günlük işleriyle ilgilenen Holly Gibney'nin dikkatini çeken ise bambaşka bir ayrıntıydı. O, kanın kokusunu alıp ilk haberi yapan muhabire takılmıştı. Holly'nin adama odaklanmasının geçerli bir nedeni vardı, çünkü o bir Yabancı'ydı. Kan Varsa her biri okuru kendi korku dolu dünyasına çeken dört uzun öyküden oluşuyor. Holly’nin ilk yalnız macerasının dışında Bay Harrigan’ın Telefonu, Chuck’ın Hayatı ve Sıçan öyküleri uykularınızı kaçıracak.

24 Mayıs günlük burç yorumları