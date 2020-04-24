Güne Başlarken | 24 Nisan 2020

Sen uyurken neler oldu?

Ramazan nedeniyle Çamlıca Cami'nde ilk teravih namazı için ezan okundu.

Yeni tip corona virüs vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 700 bini aştı.

Adalar Kaymakamlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Güne Dair Notlar

24 Nisan günü saat 8.10'da dolar 6,98 TL, euro ise 7,52 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 15°C, 18°C Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 0°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 8°C, 12°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 6°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

Sağlıklı Ramazan sofraları için 10 öneri

Kemik suyuyla yapılan sebze ve mercimek çorbaları tercih edin, ilk etapta çorbanızı salatayla birlikte tüketin.

Çok çay içerseniz gündüz çok susarsınız. Çünkü çay diüretiktir, yani vücuttan su atılmasına neden olur. Eğer mutlaka içecekseniz, susuz kalmamak için her çayın yanında bir bardak su için.

Oruç tutarken yapılan en büyük hatalardan biri bir defada çok fazla su içmektir, çünkü içtiğiniz su anında vücuttan atılır. İftardan imsak vaktine kadar her yarım saatte bir, büyük bir bardak su içmeye çalışın.

Sahurda yumurtayı eksik etmeyin. Bol tereyağında pişirin. Bu kombinasyon saatlerce tok tutar, açlık ataklarını önler.

Orucumuzu bir hurma ya da birkaç tane zeytinle açın

Kan şekerinizin aniden yükselmemesi ve kalp, damar problemleri yaşamamak için çorbadan sonra mutlaka 20 dakika ara verip daha sonra diğer yemeklere geçin.

Sofranızda en az bir tane fermente edilmiş yani mayalanmış gıdanız olsun.

İftarda çorba ve salatadan sonra et ya da sebze yemeği tercih edin.

Abartılı iftar sofralarından kaçının. Çünkü iftarda ağır yemekler tüketildiğinde kan şekeri dengesizlikleri yaşanır ve bu da ciddi sıkıntılara yol açar.

Ramazan ayıyla özdeşleşen şerbetli tatlılardan uzak durun. Tatlı ihtiyacınızı taze ve kuru meyvelerle gidermeyi deneyin!

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Arka Sokaklar-Tekrar (Kanal D), Med Cezir-Tekrar (Star TV)

Dizi önerisi: Ramazan Güzeldir - Burak Aksak

Film önerisi: Çağrı - 1976

Kitap önerisi: Tahıl Beyin - David Perlmutter

Oyun önerisi: Counter Strike 1.6 (nostalji)

Günlük burç yorumları (24 Nisan 2020)

KOÇ: Arkadaşlarınızla ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevrenin desteğini olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz. Çevrenize şüpheli bir şekilde yaklaşmanız mümkün.

Arkadaşlarınızla ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevrenin desteğini olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz. Çevrenize şüpheli bir şekilde yaklaşmanız mümkün. BOĞA : Özgürlük duygunuz belirgin olmasına rağmen alışkanlıklarınızdan vazgeçemiyorsunuz. Bugün güç birliği yaptığınız arkadaşlarınızla ortak çalışmalar içinde bulunacaksınız. Kendinizi denetlemekten vazgeçin.

: Özgürlük duygunuz belirgin olmasına rağmen alışkanlıklarınızdan vazgeçemiyorsunuz. Bugün güç birliği yaptığınız arkadaşlarınızla ortak çalışmalar içinde bulunacaksınız. Kendinizi denetlemekten vazgeçin. İKİZLER : Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun şekilde kullanacağınız bir gün. Önünüzün açılması nedeniyle hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Sabırlı olmalısınız.

: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun şekilde kullanacağınız bir gün. Önünüzün açılması nedeniyle hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Sabırlı olmalısınız. YENGEÇ: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincindesiniz. Gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız.

Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincindesiniz. Gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. ASLAN : Düşüncelerinizi gizleyeceksiniz. Bazı olayları takibe alıp sessiz yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız.

: Düşüncelerinizi gizleyeceksiniz. Bazı olayları takibe alıp sessiz yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız. BAŞAK: Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alabilir ve kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni keşifler yapmak istiyorsanız uygun bir gündesiniz.

Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alabilir ve kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni keşifler yapmak istiyorsanız uygun bir gündesiniz. TERAZİ: Birlikte çalıştığınız insanlara vereceğiniz şansla gücünüzü artıracaksınız. İlgi alanınızın artmasıyla değişik iş profilleri karşınıza çıkacak. Seçim şansınızı kullanırken gelecek için mantıklı adımlar atmalısınız.

Birlikte çalıştığınız insanlara vereceğiniz şansla gücünüzü artıracaksınız. İlgi alanınızın artmasıyla değişik iş profilleri karşınıza çıkacak. Seçim şansınızı kullanırken gelecek için mantıklı adımlar atmalısınız. AKREP: Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran sosyal çalışmalar içine girecek ve beklediğiniz performansı yakalayacaksınız. Karşıt görüşteki insanları ikna etmeniz kolay olacak.

Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran sosyal çalışmalar içine girecek ve beklediğiniz performansı yakalayacaksınız. Karşıt görüşteki insanları ikna etmeniz kolay olacak. YAY: Yeteneklerinizin anlaşılması için yakın çevrenizdeki insanları hoşnut etmeyi denemelisiniz. Bugün, karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Sizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız.

Yeteneklerinizin anlaşılması için yakın çevrenizdeki insanları hoşnut etmeyi denemelisiniz. Bugün, karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Sizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız. OĞLAK : Yaşama geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz için sabırlı olmalı, karşınızdaki kişilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz. Partnerinizden beklediğiniz duygusal destek gelecek. Sonuca gitmeyi denemelisiniz.

: Yaşama geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz için sabırlı olmalı, karşınızdaki kişilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz. Partnerinizden beklediğiniz duygusal destek gelecek. Sonuca gitmeyi denemelisiniz. KOVA: Her olayın arkasında farklı bir yorum aramanız konulara değişik bir düşünce tarzıyla yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza hiç kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. Yatırımlar konusunda istediğiniz başarıyı sağlıyorsunuz.

Her olayın arkasında farklı bir yorum aramanız konulara değişik bir düşünce tarzıyla yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza hiç kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. Yatırımlar konusunda istediğiniz başarıyı sağlıyorsunuz. BALIK: Sezgilerinizin epey yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Kazançlarınızla ilgili sınırları genişletmek istiyorsanız çevre koşullarını da düşünün.

24 Nisan gününe damga vuran olaylar