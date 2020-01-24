Güne Başlarken | 24 Ocak 2020
Haftanın son iş gününden selamlar. Gününü kolaylaştırmak için birkaç bilgi verelim dedik. Hazırsan başlayalım mı?
Bankalararası piyasada 24 Ocak günü saat 07.25’de dolar 5,93 TL’den işlem görürken, euro ise 6,56 TL civarında seyrediyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklar şöyle:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hatay çevrelerinde sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu’nun iç kesimleri, Rize, Artvin, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu -4°C, 3°C
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 3°C, 8°C
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 1°C, 10°C
Adana: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 3°C, 12°C
Antalya: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 9°C, 16°C
Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 3°C, 6°C
Trabzon: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 4°C, 6°C
Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı -16°C, -8°C
Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı -1°C, 7°C
24 Ocak 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:
KOÇ: İlişkilerinizden bazı duygusal isteklerde bulunabilirsiniz. Bu desteği size ortak çalışmalar yapacağınız arkadaşlarınız verecek. Bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün, çevrenizin kalabalık olması canınızı sıkabilir.
BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacaksınız. Dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
İKİZLER: Özgürlüğün size zarar verebileceğini düşünerek seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Ön yargısız yaklaşım tarzınız çevrenizi etkiliyor.
YENGEÇ: Baskı altında tutuğunuz duygularınızı mutlaka ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinizi kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Kişisel çabalarınız çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor biliyorsunuz.
ASLAN: Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız, başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak projeler ortaya koyacaksınız.
BAŞAK: Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. Size yakın kişiler, mesleki çalışmalarınıza derin bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı biliyor.
TERAZİ: Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız. Gözler üzerinizde.
AKREP: Ailenizle ilgili olayların gündeme gelmesiyle kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız biraz canınızı sıkacaktır. Bugün çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz.
YAY: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.
OĞLAK: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, her türlü şartı gözden geçirip duygusallıktan bir an önce kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.
KOVA: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız var. Konu mantık olduğu zaman kafanız çok iyi çalışıyor. Atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın size vereceği desteğin önemli olduğunu farkındasınız.
BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece ele aldığınız konuları çok daha başarılı bir şekilde çözeceksiniz. Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Bugün;
- Kaliforniya'da altın bulundu. 1848
- Ankara-Sivas demiryolunun inşasına ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi. Bu hattın inşaatı 1930 yılında tamamlandı. 1921
- Rusya'da St. Petersburg şehrinin adı, devrimci liderin (V.İ. Lenin) anısına Leningrad olarak değiştirildi. 1924
- Eczacılar ve eczaneler hakkında kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1927
- II. Dünya Savaşı: Franklin D. Roosevelt ve Winston Churchill'in katıldığı Casablanca Konferansı sona erdi. 1943
- BM, Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonunu kurdu. 1946
- Hindistan Havayolları'na ait Boeing 707 tipi bir yolcu uçağı, Bombay-New York seferini yaparken İsviçre'nin Cenova kentine inmeye hazırlandığı sırada, Alp dağlarının Mont Blanc tepelerine çarparak düştü: 117 kişi öldü. 1966
- Macintosh bilgisayarlar piyasaya sürüldü. 1984
- Voyager 2 uydusu, Uranüs'ün 81.500 km yakınından geçti.1986
- Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP), adını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştirdi. 1993
- Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT-1 fırlatıldıktan 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa düştü. 1994
- Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 4 koruması ve şoförü, silahlı saldırıda şehit edildi. 2001
- Tiyatro ve sinema sanatçısı Mümtaz Sevinç, Üsküdar'daki evinde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili olarak sevgilisi Banu Daldır gözaltına alındı. 2006
Ne yapsak?
- "Yarını Akıl Yapar" adlı müzikli çocuk oyunu, Koza Tiyatrosu'nda çocuklarla buluşuyor. Koza Tiyatrosu ÜSKÜDAR
- Bir şizofrenin iç dünyasının anlatıldığı "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyununu bir de Metin Zakoğlu yorumuyla izlemek için Cafe Theater'da yerinizi alın. Mekan Ev
- Milyon Performance Hall Ankara efsane bir geceye ev sahipliği yapıyor. Milyon Performance Hall