Güne Başlarken | 24 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 24 Ocak günü saat 07.25’de dolar 5,93 TL’den işlem görürken, euro ise 6,56 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hatay çevrelerinde sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu’nun iç kesimleri, Rize, Artvin, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu -4°C, 3°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 3°C, 8°C

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 1°C, 10°C

Adana: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 3°C, 12°C

Antalya: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 9°C, 16°C

Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 3°C, 6°C

Trabzon: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 4°C, 6°C

Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı -16°C, -8°C

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı -1°C, 7°C

24 Ocak 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: İlişkilerinizden bazı duygusal isteklerde bulunabilirsiniz. Bu desteği size ortak çalışmalar yapacağınız arkadaşlarınız verecek. Bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün, çevrenizin kalabalık olması canınızı sıkabilir.

BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacaksınız. Dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

İKİZLER: Özgürlüğün size zarar verebileceğini düşünerek seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Ön yargısız yaklaşım tarzınız çevrenizi etkiliyor.

YENGEÇ: Baskı altında tutuğunuz duygularınızı mutlaka ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinizi kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Kişisel çabalarınız çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor biliyorsunuz.

ASLAN: Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız, başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak projeler ortaya koyacaksınız.

BAŞAK: Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. Size yakın kişiler, mesleki çalışmalarınıza derin bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı biliyor.

TERAZİ: Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız. Gözler üzerinizde.

AKREP: Ailenizle ilgili olayların gündeme gelmesiyle kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız biraz canınızı sıkacaktır. Bugün çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz.

YAY: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.

OĞLAK: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, her türlü şartı gözden geçirip duygusallıktan bir an önce kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

KOVA: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız var. Konu mantık olduğu zaman kafanız çok iyi çalışıyor. Atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın size vereceği desteğin önemli olduğunu farkındasınız.

BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece ele aldığınız konuları çok daha başarılı bir şekilde çözeceksiniz. Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bugün;

Kaliforniya'da altın bulundu. 1848

Ankara-Sivas demiryolunun inşasına ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi. Bu hattın inşaatı 1930 yılında tamamlandı. 1921

Rusya'da St. Petersburg şehrinin adı, devrimci liderin (V.İ. Lenin) anısına Leningrad olarak değiştirildi. 1924

Eczacılar ve eczaneler hakkında kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1927

II. Dünya Savaşı: Franklin D. Roosevelt ve Winston Churchill'in katıldığı Casablanca Konferansı sona erdi. 1943

BM, Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonunu kurdu. 1946

Hindistan Havayolları'na ait Boeing 707 tipi bir yolcu uçağı, Bombay-New York seferini yaparken İsviçre'nin Cenova kentine inmeye hazırlandığı sırada, Alp dağlarının Mont Blanc tepelerine çarparak düştü: 117 kişi öldü. 1966

Macintosh bilgisayarlar piyasaya sürüldü. 1984

Voyager 2 uydusu, Uranüs'ün 81.500 km yakınından geçti.1986

Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP), adını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştirdi. 1993

Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT-1 fırlatıldıktan 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa düştü. 1994

Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 4 koruması ve şoförü, silahlı saldırıda şehit edildi. 2001

Tiyatro ve sinema sanatçısı Mümtaz Sevinç, Üsküdar'daki evinde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili olarak sevgilisi Banu Daldır gözaltına alındı. 2006

Ne yapsak?