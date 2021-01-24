Güne Başlarken | 24 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

Türkiye, Nijerya açıklarında deniz haydutlarının saldırısına uğrayan Türk gemisinden kaçırılan mürettebatın kurtarılması için bölgedeki tüm büyükelçilikleri kanalıyla seferber oldu.

Çin ordusuna ait 12 savaş uçağının, Tayvan tarafından ilan edilen Hava Savunma Tanımlama Sahasını (ADIZ) ihlal ettiği bildirildi.

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Vivantes Humbold Hastanesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türü "B117" nedeniyle karantinaya alındı.

İçişleri Bakanlığınca, CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek hakkında vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı’nca, bakanlık tarafından gönderilmiş izlenimi verilen ’aşı sıranız geldi’ içerikli sahte SMS ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtilerek, SMS’de yer alan linke tıklanılmaması uyarısında bulunuldu.

Güne Dair Notlar

22 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,41 TL euro ise 9,03 TL.

7,41 ise 9,03 Gram altın 441 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Avrupa Yakası'nda başlamak üzere, zamanla il geneli sağanak yağışlı. 10°C, 13°C Antalya, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı. 10°C, 16°C Ankara, Parçalı, yer yer çok bulutlu. -2°C, 9°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 6°C, 14°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. -5°C, 9°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Uğur Mumcu cinayetinin işlendiği gündür 24 Ocak. (1993) Başka bir 24 Ocak da Gaffar Okkan cinayetinin işlendiği gün. (2001) İkisini de rahmetle anıyorum.

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Bir 24 Ocak daha var. (1980) Ekonomide mühim bir kilometre taşı ve 24 Ocak Kararları diye anılan bir dizi paket. Bugün bir izi kaldı mı bilemem ama Türk Basını’nda, ekonomi sayfalarının, uzman ekonomi muhabirlerinin ve ekonomi yazarlarının, velhasıl, bilgiye dayanan yeni bir gazetecilik türünün başladığı tarihtir 24 Ocak. Hepsine selam olsun. Rauf Tamer'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Michael Ende- Momo

Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır: Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır.

Bir gün hayaletimsi topluluk “duman adamlar” ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup insanların zamanını çalarlar. Onları durduracak tek kişiyse Momo’dur.

Momo elinde bir çiçek, koltuğunun altında bir kaplumbağa ve gizemli Hora Usta’nın da yardımıyla koskoca duman adamlar ordusunun karşısında tek başına durur. Acaba Momo, zamanı çalan adamları tek başına alt edebilecek midir?

Toplumumuz ve günümüz insanının zaman algısı ve zamanı okuması üzerine bir masal olan Momo’yla Michael Ende, Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne layık görülmüştür. Pek çok kez sinemaya uyarlanan Momo, kırktan fazla dile çevrilmiş, tüm dünyada 7 milyonun üzerinde satılmıştır.

24 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin desteğine ihtiyacınız olabilir. Düşündüğünüz her şeyi yaşama geçirmelisiniz. Bugün, sosyal ilişkilerinizi yeniden gözden geçirecek ve halletmeniz gereken konuları gündeme getireceksiniz.

BOĞA: Olayların faklı yönlerini düşünerek hata yapmak istemiyorsunuz. Bugün kendinizi sınamak adına başlattığınız olumlu çabalarınız sonuç verecek. Yaşamınızla ilgili yapmayı istediğiniz önemli değişimlere hazırsınız.

İKİZLER: İlişkinize veya sevdiğiniz kişiye zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Dostlarınızla birlikte bazı projeler geliştirebilirsiniz. İyi niyetli yaklaşımlarınızın sağlayacağı faydaları gelecek günlerde daha iyi hissedeceksiniz.

YENGEÇ: Çevresel değişimlerden etkilenmemek elinizde değil. Ailenizle ilgili birtakım değişimler söz konusu. Evinizle ilgili yenilikler düşünebilirsiniz. Eşyalarınızın yerini değiştirme ve küçük tamiratlar gündeme gelecek.

ASLAN: Arkadaş çevrenizde yapıcı ve yaratıcı davranarak istediğiniz şartların oluşmasını sağlıyorsunuz. Bugün, her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz. Araştırma yeteneğinizi ön plana çıkaracak konular peşindesiniz.

BAŞAK: Bugün, paranızı gereksiz bir şekilde harcamaktan çekiniyor ve istemeseniz de disiplinli bir şekilde hareket ediyorsunuz. Bugün, birçok atılımınızı gerçekleştirmek için bulunduğunuz şartları her anlamda zorlayacaksınız.

TERAZİ: Çevre koşullarını biçimlendirmek sizin elinizde. Güçsüz kişilerden nefret ettiğiniz için hedeflerinizi yüksek tutuyorsunuz. Bugün, ince duygular içinde hareket ediyorsunuz. Çevrenize özen göstermelisiniz.

AKREP: İçinizdeki karmaşadan uzak kalmayı başaramıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız ve yapacağınız işlere planlı yaklaşıyorsunuz. Detaylardan yola çıkarak birçok konunun özüne girebileceğiniz bir gün.

YAY: Partnerinizle aranızda romantizm dakikalar yaşanacak. Onunla aranızdaki paylaşımlarda gerçeklerin oluşmasını sağlamak için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Bugün, sanatsal aktivitelere katılabilirsiniz.

OĞLAK: Kişiliğinizi her konuda ön plana çıkaracak davranışlar içindesiniz. Sezgileriniz sizi yönlendirecek. Alışkanlıklarınızın sizin için önemli. Paylaşımlarınızda alçak gönüllü olmalısınız. Sağlığınız hassas.

KOVA: İnatçı yapınızı ortaya çıkarmaktan hoşlanmasanız da olayları kendi tarzınıza göre yönlendiriyor ve bir şekilde suçlanabiliyorsunuz. Bugün, bazı olayların üzerinize geldiğini hissedebilirsiniz.

BALIK: Başarınızı, inatçı tavırlarınız ve kişisel çabanıza borçlusunuz. Fırsatlar söz konusu. Kazançlarınız konusunda kendinize güvenebilirsiniz. Bugün, hızlı hareket ederek ani gelişecek hatalar yapabilirsiniz.