Güne Başlarken | 24 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

Hollanda polisi, Güney Afrika’dan Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a inen bir kargo uçağının iniş takımlarında kaçak bir yolcu bulunduğunu açıkladı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan bir apartmanın çatısında yangın meydana geldi. Yangını gören vatandaş, apartman sakinlerini kar topu atarak uyardı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi Milletvekili erken seçimlerinde birinci parti çıkarken Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci parti seçildi.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında hava ulaşımını olumsuz etkilerken, uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Güne Dair Notlar

24 Ocak günü saat 7.35'te dolar 13,51, euro ise 15,29 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, -3°C, 3°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı Antalya, 0°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu Ankara, -7°C, -4°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı Trabzon, 3°C, 6°C Karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı Diyarbakır, -7°C, 1°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, STAR TV: 20.00 Sinema: Ekşi Elmalar, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası

TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Alparslan: Büyük Selçuklu, FOX: 00 Yerli Dizi: Yasak Elma

24 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Jest yapmayı seviyorsunuz ve bundan gururlanıyorsunuz. Çevreniz, bu huyunuzu bildiğinden sizden bir şeyler bekliyor. Özellikle iş sorunları olanlar sürekli kapınızı aşındırıyor. Olaylara geniş açıdan bakmalısınız.

BOĞA: Doğuştan bir çekiciliğiniz var. Bu da çevrenizin kalabalıklaşmasına neden oluyor. Sevdiğiniz kişi bu konuda çok rahatsız. Sadece ona ait olmanızı istiyor. Sosyal ilişkideki rahatlığınızı kabul edemiyor.

İKİZLER: İş ilişkilerinde ciddi bir düzen ve disiplinden yanasınız. Programlı yaşadığınızda işinizde daha verimli hissediyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınız da sizinle aynı fikirde. Erken yatmaya alışmalısınız.

YENGEÇ: Platonik aşklardan çok, idealist ilişkileri seviyorsunuz. Aşkı uzakta değil, yanı başında arayanlardansınız. Sevdiğiniz kişi tam size göre. Fakat, o sevginizi ispatlamanızı bekliyor. Olaya önce açıklık getirin.

ASLAN: İdeallerinizin peşinde koşmayı seviyorsunuz. Yetersiz kaldığınız zaman çevrenizi suçluyorsunuz. Güvensizliğinizi yenmek zorundasınız. Öğrenmeniz gereken en önemli şey insanlara olumlu yaklaşmak olmalı.

BAŞAK: Karşı cinsle olan problemleriniz bitmek bilmiyor. Kendinizi sürekli haklı görseniz de, onunla ilişkinizde empati yeteneğinizi geliştirmelisiniz. O sizin tarafınızdan daha güçlü duygularla anlaşılmak istiyor.

TERAZİ: Disiplinli ve güçlüsünüz. Yeniliklere açık değilsiniz. İdealist yapınız engel tanımıyor. Kendinizi rahatlatmayı beceremiyorsunuz. Bu yüzden sinirli bir ifadeyle dolaşmanız, çevrenizde yanlış anlaşılıyor.

AKREP: Çekici ama huzursuz birisiniz. Çabuk düşünmek sizin için önemli. İlişkileriniz hep bu yönde gelişsin istiyorsunuz. Karşınızdaki kişinin en az sizin kadar hızlı düşünmesi her zaman mümkün değil, anlayışlı olun.

YAY: Çekici fikirlerinizi daima kendinize saklayın. Dışa dönük ve ilginç bir yapınız var. Ürettiğiniz düşüncelere karşı çıktıkları zaman son derece rahatsız oluyorsunuz. Çevrenize karşı daha anlayışlı olmalısınız.

OĞLAK: İşlerin nasıl yapıldığı değil, sizin için nasıl yapılacağı önemli. Siz, düzeni seven birisiniz. Olayları önceden planlayarak yürütmeyi seviyorsunuz. Mantığınızla hareket ettiğiniz için asla problem çıkmıyor.

KOVA: Statü konusunda ısrarcı davranıyor, önünüze çıkan fırsatları görmüyorsunuz. Eski alışkanlıkları unutun. Yeni işle birlikte gelen imkanları sonradan siz de beğeneceksiniz. Çekimserliği bırakın.

BALIK: İşiniz ve mutluluğunuz birbirine bağlı. Maddi olanaklar yetersiz kaldığında öfkeli oluyor ve sevdiğinize surat asıyorsunuz. Aslında, o bunu hak etmiyor. Yanlış yaptığınızın farkında mısınız? Toparlanma zamanı.