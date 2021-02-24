Güne Başlarken | 24 Şubat 2021

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ile görüştü.

Kalın, AB Komisyonu Sözcüsü Stano'nun Türkiye'nin "insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve özgürlüklerine saygı göstermesi gerektiği" yönündeki açıklamalarına, tepki gösterdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Aoyama Gakuin Üniversitesi'nden bilim insanları, koronavirüsün (Covid-19) konuşma yoluyla nasıl yayıldığını duman ve lazer sistemiyle görüntüledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre, 8- 14 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk sırada yer alan Ordu'da, alınan kısıtlamalara, misafir kabul etme, misafirliğe gitme, taziye amaçlı ev ziyareti, gün yapma gibi sosyal faaliyetlere izin verilmemesine, apartman ve site yöneticileri vasıtasıyla apartman ve site gibi toplu yaşam yerlerinin ortak kullanım alanlarının toplu bir şekilde kullanılmasının engellenmesi, cenaze namazlarının en fazla 30 kişi ile sınırlandırılmasının da yer aldığı ek tedbirler getirildi.

Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen Fildişi Sahilli oyuncu Willy Ta Bi yakalandığı amansız hastalık sonrası vefat etti.

Güne Dair Notlar

24 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7,10 TL euro ise 8, 62 TL.

ise Gram altın 412 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 2°C, 9°C Parçalı çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı Antalya, 11°C, 23°C Az bulutlu Ankara, -1°C, 13°C Az bulutlu Trabzon, 6°C, 10°C Sağanak yağışlı Diyarbakır, 0°C, 15°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Diğer yasalarda gerekli düzenlemeler yapılırsa, belki de yeni bir anayasa’dan vazgeçilir.

Şimdiki anayasanın topal haliyle idare edilir. Bunu bir istihbarata dayanarak söylüyor değilim. Sadece ihtimallerden biri. Rauf Tamer'in yazısı...

Günün kitabı

Amin Maalouf- Empedokles’in Dostları

Türkiye’de geniş bir okur kitlesine sahip Amin Maalouf yeni romanı Empedokles’in Dostları’yla okurlarını selamlıyor.

Romanlarıyla olduğu kadar deneme kitaplarıyla da ilgi çeken Maalouf, Empedokles’in Dostları’nda bu kez geleceğe yönelik bir kurguyla dönüş yapıyor. Ölümcül Kimlikler ve Uygarlıkların Batışı kitaplarında yer verdiği eleştirel gözlemlerin izinde yarı distopik bir dünya çiziyor. Platon’un mağarasından çıkıp Empedokles’in Dostları’yla tanışmaya davet ediyor bizi.

Atlas Okyanusu kıyısındaki küçük Antioche adasının yalnızca iki sakini vardır: Orta yaşın verdiği olgunlukla sessiz bir hayat sürmek isteyen Alec ile yazdığı ilk romanının yakaladığı başarı sonrası her şeyi ardında bırakan esrarengiz Ève. Birbirlerinden uzakta, kırılgan yalnızlıklarının tadını çıkaran bu iki insanın yolu bir gün elektriğin, telefonların, televizyon yayınlarının, internetin, kısacası her türlü iletişim aracının etkisiz hale gelmesiyle kesişir.

Gerçeğe ulaşma imkânı kalmayınca fısıltı gazetesi işlemeye başlar: Gezegen bir nükleer felaketin eşiğindedir, Amerika küresel ölçekte bir terör saldırısına maruz kalmıştır, insanlığın hayatını kolaylaştıran teknolojik gelişmeler artık insanlığın sonunu getirmiştir...

Tüm dünya bu söylentilerle çalkalanırken, kendilerine Empedokles’in Dostları diyen, son derece gelişmiş bir teknolojiye ve tıp bilgisine sahip bir grup gizemli insan bu karmaşaya son vermek üzere çıkagelir. Alec bu insanların kim olduğunu öğrenmeye çalışırken, içinde yaşadığımız dünyanın çelişkileriyle de yüzleşmek zorunda kalır. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır.

“Hayal kırıklığı içeren bu satırları yazarken hikâyenin sonuna geldiğim izlenimindeyim. Geldiler, üstünlük kurdular, dünyada hem kaygı hem de umut rüzgârları estirdiler, sonra da gittiler.”

24 Şubat günlük burç yorumları