Güne Başlarken | 24 Şubat 20222

Sen uyurken neler oldu?

Rusya Donbas'a askeri harerat başlattı. Kramatorsk şehrinde 2 büyük patlama oldu. Ukrayna'dan sıcak görüntüler geliyor. Putin, Rusya'nın Ukrayna operasyonuna müdahale edenlere misilleme sözü verdi. Donbas'tan patlama haberleri peş peşe geçti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden'dan operasyon emrinden sonra 'Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımdan yalnızca Rusya sorumludur' dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanımasının ardından Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesini yapan firma ve yetkililerine yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve 6 yıl önce erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak tekerlekli sandalyeye mahkum bırakılan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya'yı öldüren erkek arkadaşı astsubay Yusuf Çalışkan, "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Çalışkan’ın yargılama aşamasındaki tutumlarını da dikkate alarak kendisi hakkında indirim hükümlerini uygulamadı.





Güne Dair Notlar

24 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 13,79 TL euro ise 15,51 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 9°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 12°C, 17°C Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 4°C, 9°C Yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı Trabzon, 10°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 3°C, 18°C Akşam saatlerinde sağanak yağışlı





Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

24 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Aktif ve hızlı yapınızı ortaya çıkaran başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı yorumluyorsunuz. Özellikle kavrama yeteneğinizi doğru bir şekilde kullanacaksınız.

BOĞA: Ailenizin rahatı için yapamayacağınız hiçbir şey yok. Sevdikleriniz söz konusu olduğu zaman tüm zamanınızı onlara harcayabiliyorsunuz. Bugün evinizle ilgili birçok değişim söz konusu olacak. Tadilat zamanı geldi.

İKİZLER: Bilinçli karar için bekliyorsunuz. Değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyacak çalışmalar içinde bulunmayı arzuluyorsunuz.

YENGEÇ: Güçlü mantığınız her şeyi çok çabuk çözdüğü için kimsenin size karışmasına izin vermiyorsunuz. İşinizle ilgili ilginç gelişmeler var. Yeni şartların lehinize gelişmesi sizi birçok konuda şaşırtacak.

ASLAN: Karışık düşünceler içindesiniz ve sabit kalmakta kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Bugün, duygularınızı kontrol etmelisiniz. Ani gelişen şartların kaynağı olmak istemiyorsanız daha temkinli olmalısınız.

BAŞAK: Esprili zekanızı ve yeteneklerinizle birleştirdiğinizde etkileyemeyeceğiniz kişi yok. Bugün, girişimci yapınızla dikkat çekecek ve yoğun ilgi göreceksiniz. Entelektüel konularda yeni açılımlar söz konusu olacak.

TERAZİ: Sosyal yapınızın getirdiği avantajları kullanmak için güzel fırsatlar var. Çevreyle ilişkilerinizde geleneksel olayların karşınıza çıkmasıyla birçok konunun olumsuz gelişmesini önleyebilirsiniz. Dikkatli olun.

AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerle önemli kararlar alabilirsiniz. Yeteneklerinizin ortaya çıkması için gösterdiğiniz çaba olumlu olmayabilir. Zorlandığınızı hissedeceksiniz. Mantıklı bir seçim yapmalısınız.

YAY: Mesleki konuların ön sıralarda yer alması sonucunda ertelediğiniz işlerin birikmesine meydan vermeyin. Maddi konulara yaklaşım tarzınız son derece dürüst. Çözümlenmesi zor olan birçok olayı sonuçlandırabilirsiniz.

OĞLAK: Enerjinizi kullanmadığınızda motivasyonunuz çabuk bozuluyor. Bugün, arkadaşlarınızla ortak bir girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz. Organizasyonlarda kendinizi farklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz.

KOVA: Yalnızlıktan hoşlanmayacak ve birçok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız. Bugün sizin için ayrıntılar çok önemli olacak.

BALIK: Partnerinizle aynı duyguları hissetmek sizin için önemli. Yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. Siz, ne istediğiniz bilen ender kişilerden birisiniz. Dinlenmeye ihtiyacınız var.