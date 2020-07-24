Güne Başlarken | 24 Temmuz 2020

Sen uyurken neler oldu?

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli" dedi.

Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, siyah beyazlı kulüp ile anlaşarak alacakları karşılığında bonservisini aldı. Lille ile anlaşan Yılmaz, Fransız ekibi ile sözleşme imzalayacak.

Ayasofya bugün içinde 500 kişinin kılacağı cuma namazıyla ibadete açılacak. Tarihi gün için İstanbul ve tüm Türkiye’nin yanı sıra yurtdışından da büyük akın bekleniyor.

Taylor Swift gece yarısı sürpriz bir albüm yayınladı. 'Folklore' adlı çalışma, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve çıktığı dakikada TT oldu.

Güne Dair Notlar

24 Temmuz günü saat 08.10'da dolar 6, 85 TL, euro ise 7, 93 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık. 23°C, 30°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 27°C, 39°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 17°C, 31°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 23°C, 27°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 23°C, 41°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Kumru için İzmir'e gitmeye gerek yok, İzmir'i eve getirebilirsin

İzmir mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kumru tarifi, tombik ekmekle buluşunca ortaya tombik ekmek kumru çıkıyor. Ekmeğini ayrı içini ayrı seveceğiniz tombik ekmek kumru tarifi şurada :





Televizyonda ne var?:

Sinema: Recep İvedik 4 (KANAL D), Sinema: İntikam Benim (STAR), Sinema: Ferdinand (atv), Güldür Güldür Show (SHOW), Bay Yanlış (FOX)

Günlük burç yorumları (24 Temmuz 2020)

KOÇ: Başkalarının yaşamını merak edebilir, birlikte olduğunuz ortamlarda onları tenkit edebilirsiniz. Maddi konularla ilgili yenilikleri denemek istiyorsunuz. Bugün aklınızdaki planları çevrenizle paylaşmadan hayata geçirin.

Başkalarının yaşamını merak edebilir, birlikte olduğunuz ortamlarda onları tenkit edebilirsiniz. Maddi konularla ilgili yenilikleri denemek istiyorsunuz. Bugün aklınızdaki planları çevrenizle paylaşmadan hayata geçirin. BOĞA: Yapınıza ters gelse de çevrenize karşı politik davranışlar içinde olacaksınız. Onların görüşlerine tepki göstermeden, isteklerinizi ustaca kabul ettirebilirsiniz. Finans konularında güvenli yatırımları tercih edebilirsiniz.

Yapınıza ters gelse de çevrenize karşı politik davranışlar içinde olacaksınız. Onların görüşlerine tepki göstermeden, isteklerinizi ustaca kabul ettirebilirsiniz. Finans konularında güvenli yatırımları tercih edebilirsiniz. İKİZLER: Bugün, değişikliğe açık olmayabilir ve sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkındasınız, bu nedenle hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz. Çevreniz sizi ikna etmek için zorlanacak, biliyorsunuz.

Bugün, değişikliğe açık olmayabilir ve sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkındasınız, bu nedenle hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz. Çevreniz sizi ikna etmek için zorlanacak, biliyorsunuz. YENGEÇ: Enerjinizin düşük olması yüzünden yapmanız gereken birçok işi yarım bırakabilirsiniz. Karamsarlığa kapılmanız için neden yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız zihinsel dağınıklıktan ileri geliyor.

Enerjinizin düşük olması yüzünden yapmanız gereken birçok işi yarım bırakabilirsiniz. Karamsarlığa kapılmanız için neden yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız zihinsel dağınıklıktan ileri geliyor. ASLAN: Bugün çevrenizde her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar, sahiplendiğiniz olayların seyrini olumlu bir şekilde değiştiriyor. Şekillendirdiğiniz düşüncelerinize çevreniz tarafından destek var.

Bugün çevrenizde her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar, sahiplendiğiniz olayların seyrini olumlu bir şekilde değiştiriyor. Şekillendirdiğiniz düşüncelerinize çevreniz tarafından destek var. BAŞAK: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi motivasyonunuzu artırıyor. Bugün her zamankinden hareketlisiniz. Randevularınız çok önemli. Akşam saatlerinde dinlenmeye çalışın.

Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi motivasyonunuzu artırıyor. Bugün her zamankinden hareketlisiniz. Randevularınız çok önemli. Akşam saatlerinde dinlenmeye çalışın. TERAZİ: Değişiklik için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı öne çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını doğru şekilde değerlendirmelisiniz. Bugün felsefi konuşmalar yaparak çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.

Değişiklik için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı öne çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını doğru şekilde değerlendirmelisiniz. Bugün felsefi konuşmalar yaparak çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz. AKREP: Bugün, zekanızı ortaya koyacak çalışmalar içinde olacaksınız. Yakın kan bağı olduğunuz kişiler, kardeşler ve akrabalarla duygusal bağlarınız güçlenecek. Akşam saatlerinde onlarla birlikte hoş saatler geçirebilirsiniz.

Bugün, zekanızı ortaya koyacak çalışmalar içinde olacaksınız. Yakın kan bağı olduğunuz kişiler, kardeşler ve akrabalarla duygusal bağlarınız güçlenecek. Akşam saatlerinde onlarla birlikte hoş saatler geçirebilirsiniz. YAY: İkili ilişkiler açısından çılgın bir gün. Sosyal işlere ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacak, onun üzerinde etkili olmak isteyeceksiniz.

İkili ilişkiler açısından çılgın bir gün. Sosyal işlere ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacak, onun üzerinde etkili olmak isteyeceksiniz. OĞLAK : Çevrenizdeki olaylara karşı duygusuz kalmayı beceremiyor, bulunduğunuz ortamlara müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz. Bugün, problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz. Yine de dikkatli olmalısınız.

: Çevrenizdeki olaylara karşı duygusuz kalmayı beceremiyor, bulunduğunuz ortamlara müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz. Bugün, problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz. Yine de dikkatli olmalısınız. KOVA: Ailenizle duygusal bağlarınızın güçlenmesini sağlayacak olaylar yaşayabilirsiniz. Sempatik kişiliğinizin arkasında birçok gizli yeteneğiniz var ve açığa çıktığı zaman kendinizi rahat ve enerjik hissediyorsunuz.

Ailenizle duygusal bağlarınızın güçlenmesini sağlayacak olaylar yaşayabilirsiniz. Sempatik kişiliğinizin arkasında birçok gizli yeteneğiniz var ve açığa çıktığı zaman kendinizi rahat ve enerjik hissediyorsunuz. BALIK: Bugün, yaşlı akrabalarınızla birlikte olmak isteyebilir ve onların sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgili değişiklikler yapmak istiyorsanız harekete geçen. Fiziksel değişimler söz konusu.

24 Temmuz gününe damga vuran olaylar

Basın Bayramı (Türk Basınında Sansürün Kalkması). 1908

Türkiye'nin bugünkü sınırlarını çizen ve Ankara'nın Türkiye'nin meşru hükümeti olarak uluslar arası alanda tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması imzalandı. 1923

İspanya hükümeti iç savaş nedeniyle dünyadan yardım istedi. 1936

Muhlis Sabahattin'in Ayşe opereti İstanbul'da sahnelendi. 1936

Milli Savunma Bakanlığı bütçesine 64 milyon lira ek ödenek kondu. 1940

Gazeteciler Cemiyeti sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz'u Basın Bayramı ilan etti. 1950

Ekrem Koçak 800 metrede Akdeniz Oyunları rekoru kırarak birinci oldu. 1955

Türkiye'nin Kıbrıs'a asker gönderme önerisini İngiltere reddetti. 1958

Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu çıktı. 1963

Yunanistan'da yedi yıldır süren cunta yönetimi sona erdi ; sürgündeki Konstantin Karamanlis hükümeti kurmak üzere geri döndü. 1974

Çetin Emeç'i öldürmekten yargılanan İslami Hareket Örgütü yöneticisi İrfan Çağrıcı ve 4 arkadaşı idama mahkum edildi. 2000

İsrail Başbakanı Ehud Barak eğer İsrail- Filistin barışı sağlanacaksa Gazze Şeridi'ndeki tüm Yahudi mahallelerini boşaltmaya hazır olduklarını söyledi. 2000

Günün anketi: 17 yaşındaki Jude Bellingham için Dortmund servet ödeyecek



