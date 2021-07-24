Güne Başlarken | 24 Temmuz 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
24 Temmuz 2021, Cumartesi 07:28 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Pes dedirten olay Kırıkkale'de yaşandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen cenaze törenine giden kadınla temaslı eşi, 4 bin 50'şer lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.
Galatasaray, Rumen orta saha Alexandru Cicaldau, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ve Fransız sağ bek Sacha Boey ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Antalya Konyaaltı Sahili’nde, denize giren vatandaşların cep telefonu ve çantalarını çalan 4 kişi, motorize Yunus polisleri tarafından falezler bandındaki kayalık alanda yakalandı. Şüphelilerin gösterdiği alanda arama çalışması yapan polis 3 cep telefonuyla, çanta buldu.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, akrabalar arasında iddiaya göre tarla meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 7 kişi ise yaralandı.
Hindistan'ın batısında etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 100'e yükseldiği bildirildi.
Güne Dair Notlar
- 24 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8,54 TL euro ise 10,06 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 29°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 27°C, 36°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 17°C, 30°C Parçalı bulutlu Trabzon, 22°C, 28°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 24°C, 40°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Aşırı iklim olayları en sıcak konular arasında. Almanya’daki rekor yağışlarda çok sayıda insan öldü, 200’e yakın kişi kayıp. Çin’de, Karadeniz’de seller ağır zarara yol açtı. Bu konularda önemli bilimsel çalışmalara imza atan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ile iklim değişikliği, afet yönetimi ve şehirleşme sorunlarını konuştum. Hakan Çelik'in yazısı...
24 Temmuz günlük burç yorumları
- KOÇ: Çevrenizde farklı koşulların çalışma sistemlerini merak edeceğiniz bir gün. Duygularınızı saklayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın düşüncelerinizi merak etmelerine neden olacak kadar içinize kapanacaksınız.
- BOĞA: Mantıklı yönleriniz daha belirgin olacak. Alışkanlıklarınızın size sağlayacağı olumlu etkileri gün içinde daha rahat hissedeceksiniz. Bugün, ailenizin yaşlı üyelerinin sizden bazı istekleri olacak.
- İKİZLER: Maddi konuların kafanızdaki aldığı şekil çok önemli. Yeni başlangıçlar konusunda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz. Maddi sıkıntılarınıza yeni kaynaklar bulmak için gerekli şartları oluşturabilirsiniz.
- YENGEÇ: İlişkilerinizde mantıklı davranmak zorundasınız. Duygularınız karışabilir. Güven ihtiyacı içindesiniz. Partnerinizden beklediğiniz desteği bulamadığınızda olumsuz fikirleriniz artıyor, moraliniz hemen bozuluyor.
- ASLAN: Zor şartlarda çalışmaktan yılmayan bir yapınız var. Koşullarını zorladığınız zaman hedeflerinize hızlı yaklaşıyorsunuz. Yaşama katacak donanınım peşindesiniz. Yeni sınavlara doğru gidiyorsunuz.
- BAŞAK: Başlatacağınız çalışmalarda kendi gücünüzün sınırlarını deneyeceksiniz. Özenli ve titiz davranacağınız bir gün. Her şeyi inceleyerek sonuca varmak istiyor ve şüpheleriniz konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyorsunuz.
- TERAZİ: Ailenizi ve kariyerinizi disiplinli bir şekilde kombine etmesini biliyorsunuz. Sosyal yaşantınızda sezgilerinizin etkisini görmek mümkün. Güzel bir gün sizi bekliyor. Böbreklerinize dikkat etmelisiniz.
- AKREP: Gizemli yaşamaktan hoşlanmanıza rağmen, isteklerinizde belirleyici davranıyor ve duygularınızı mantıklı şekilde ortaya koyuyorsunuz. Yaşamınızda aksayan sorunları ele alarak yeni formüller üreteceksiniz.
- YAY: Sıkıntılarınızın nedeni kendinizi ifade edecek konulardan uzaklaşmanız. Asıl yapmanız gereken işler dururken, siz uzak olanları tercih ediyorsunuz. Başlatacağınız yeni çalışmalar için, gerekli donanıma sahipsiniz.
- OĞLAK: Arkadaşlarınızla duygu birliği içindesiniz. Ama aşkta gerekli tatmini sağlamakta zorlanacaksınız. Bugün partnerinizin her şeyini merak ederken, düşünceleriniz konusunda taviz vermek istemiyorsunuz.
- KOVA: Duygusal davranmamaya çalışın. İş yaşamınızda yenilikler gerekebilir. Siz olaylara karşı tepkili davranmamalı, ılımlı yaklaşmalı ve olayların altındaki gerçek nedenlerin üzerine sabırlı gitmelisiniz.
- BALIK: Duygularınızla hareket ediyor ve takıntılarınız yüzünden bazı işlerinizin gecikmesine neden oluyorsunuz. Açık davranarak iş potansiyelinizi daha da artırabilirsiniz. Bugün düşüncelerinizi netleştirmelisiniz.