Güne Başlarken | 24 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

Pes dedirten olay Kırıkkale'de yaşandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen cenaze törenine giden kadınla temaslı eşi, 4 bin 50'şer lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.

Galatasaray, Rumen orta saha Alexandru Cicaldau, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ve Fransız sağ bek Sacha Boey ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Antalya Konyaaltı Sahili’nde, denize giren vatandaşların cep telefonu ve çantalarını çalan 4 kişi, motorize Yunus polisleri tarafından falezler bandındaki kayalık alanda yakalandı. Şüphelilerin gösterdiği alanda arama çalışması yapan polis 3 cep telefonuyla, çanta buldu.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, akrabalar arasında iddiaya göre tarla meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 7 kişi ise yaralandı.

Hindistan'ın batısında etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 100'e yükseldiği bildirildi.





Güne Dair Notlar

24 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8,54 TL euro ise 10,06 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 29°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 27°C, 36°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 17°C, 30°C Parçalı bulutlu Trabzon, 22°C, 28°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 24°C, 40°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Aşırı iklim olayları en sıcak konular arasında. Almanya’daki rekor yağışlarda çok sayıda insan öldü, 200’e yakın kişi kayıp. Çin’de, Karadeniz’de seller ağır zarara yol açtı. Bu konularda önemli bilimsel çalışmalara imza atan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ile iklim değişikliği, afet yönetimi ve şehirleşme sorunlarını konuştum. Hakan Çelik'in yazısı...

24 Temmuz günlük burç yorumları