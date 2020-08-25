Güne Başlarken | 25 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sosyal medya hesabında bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, müstehcen fotoğraflar ve mesajlar paylaşan Elif Sarı, hakkında soruşturma başlatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Giresun'da meydana gelen selle ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız!" dedi.

Türkiye Girit'in güneyinde bugün savaş gemileriyle askeri tatbikat yapacak.

Bursa İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı, geçen haftalarda 3 ayrı düğüne katılan davetlilerden 42 kişinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını, 150 temaslının takibe alındığını bildirdi.

Belarus’taki cumhurbaşkanlığı seçimleri protestolarına Litvanya’dan destek eylemleri esnasında Belarus’a balon uçurulması iki ülke arasında gerginliğe neden oldu.

Güne Dair Notlar

25 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7, 38 TL, euro ise 8, 71 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 30°C Az bulutlu ve açık Antalya, 26°C, 34°C Az bulutlu ve açık Ankara, 17°C, 33°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 20°C, 27°C Az bulutlu ve açık Diyarbakır, 17°C, 36°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Televizyonda ne var?:

Çok Güzel Hareketler 2 (Kanal D), Şans Kapıyı Çalınca (ATV), Menajerimi Ara (STAR), Baraj (FOX)

Günlük burç yorumları (25 Ağustos 2020)

KOÇ: Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişim yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız. Risk almaya hazırsınız.

Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişim yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız. Risk almaya hazırsınız. BOĞA: Aile bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. Arabuluculuk size yakışacak. İletişim konusunda olumlu bir görüntü veriyorsunuz.

Aile bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. Arabuluculuk size yakışacak. İletişim konusunda olumlu bir görüntü veriyorsunuz. İKİZLER: Bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve büyük aşama kaydedeceksiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi artıracaksınız.

Bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve büyük aşama kaydedeceksiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi artıracaksınız. YENGEÇ: Kariyerinizdeki gecikmeleri abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı veya çalıştığınız şirketin aracılığıyla gelecek. Bugün özellikle hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişilikler yapmayın.

Kariyerinizdeki gecikmeleri abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı veya çalıştığınız şirketin aracılığıyla gelecek. Bugün özellikle hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişilikler yapmayın. ASLAN: Yollardan beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi canınızın sıkılmasına neden olacak. Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerekiyor. Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak.

Yollardan beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi canınızın sıkılmasına neden olacak. Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerekiyor. Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak. BAŞAK : Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Güç birliği içinde olacağınız yeni bir iş sizi bekliyor.

: Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Güç birliği içinde olacağınız yeni bir iş sizi bekliyor. TERAZİ : İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey, sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. Yalnız kendi sorun ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.

: İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey, sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. Yalnız kendi sorun ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz. AKREP : Planlarınızı uygularken kibar, zarif ama ısrarcı davranacaksınız. Bugün çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Aile toplantılarına daha fazla ağırlık vereceksiniz.

: Planlarınızı uygularken kibar, zarif ama ısrarcı davranacaksınız. Bugün çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Aile toplantılarına daha fazla ağırlık vereceksiniz. YAY: Düşüncelerinizi yenilemekten kaçınmalısınız. Değişim içinde olduğunuzun farkındasınız ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimsersiniz. Çevrenizden etkilenmek istemiyorsanız temkinli davranın.

Düşüncelerinizi yenilemekten kaçınmalısınız. Değişim içinde olduğunuzun farkındasınız ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimsersiniz. Çevrenizden etkilenmek istemiyorsanız temkinli davranın. OĞLAK : İlişkilerinizde dikkatli olmalı ve sözlerinize özen göstermelisiniz. Sert çıkışlardan uzak durmalısınız. Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevrenizle uyum sizi farklı kılıyor. İlişkilerinizden olumlu etkiler alıyorsunuz.

: İlişkilerinizde dikkatli olmalı ve sözlerinize özen göstermelisiniz. Sert çıkışlardan uzak durmalısınız. Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevrenizle uyum sizi farklı kılıyor. İlişkilerinizden olumlu etkiler alıyorsunuz. KOVA: Enerjiniz yükseliyor. Bulunduğunuz ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz. Sürprizlere hazır olun. Sevilme duygunuzun yoğun olması sizi sorunlu bir aşka sürükleyebilir. Gücü sevdiğiniz için aşkta güç arıyorsunuz.

Enerjiniz yükseliyor. Bulunduğunuz ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz. Sürprizlere hazır olun. Sevilme duygunuzun yoğun olması sizi sorunlu bir aşka sürükleyebilir. Gücü sevdiğiniz için aşkta güç arıyorsunuz. BALIK: Çalıştığınız iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. İşlerinizle ilgili yapmanız gereken hareketlere dikkat etmelisiniz. Dengeniz bozulabilir.

25 Ağustos gününe damga vuran olaylar